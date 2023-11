El Algeciras visita territorio vedado

El Algeciras CF no ha perdido dos partidos seguidos con Lolo Escobar. Los rojiblancos tienen este domingo (20:00) un exigente examen tras la derrota sufrida contra el Intercity, la primera en casa de la temporada. El conjunto de Escobar visita al Real Madrid Castilla en un duelo de rachas cruzadas. Los del Nuevo Mirador llevan tres jornadas sin ganar en las que solo han marcado un gol mientras que el filial blanco ha metido la directa hacia los puestos altos del grupo II de la Primera Federación.

Toca agarrarse porque el calendario se pone cuesta arriba en este último tramo de 2023 y Valdebebas es territorio vedado para un Algeciras que no ha sido capaz de sumar en sus dos desplazamientos en Primera Federación.

Alineaciones probables Real Madrid Castilla: Cañizares; Loren, Obrador, Carrillo o Marvel, Edgar, Mario Martín, Manuel Ángel, Theo Zidane, Álvaro Rodríguez, Peter y Gonzalo. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Juan Rodríguez, Admonio, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Marino, Iván, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: Campos Salinas (Murcia). Hora: 20:00 (13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas (Madrid). Antecedentes: Las dos visitas del Algeciras al Castilla en Primera Federación se saldaron con sendas derrotas (2-0 y 2-1).

El Algeciras alcanza la 13ª jornada liguera tras haber abandonado los puestos de play-off en los que se ha codeado prácticamente desde que arrancó el campeonato. Con 19 puntos, los rojiblancos insisten en que su único objetivo es limar la diferencia hacia la barrera de la permanencia. Los resultados han comenzado a flaquear en un vestuario que mantiene las buenas sensaciones, aunque está teniendo que lidiar con los primeros contratiempos en forma de lesiones y otras circunstancias.

Lolo Escobar confirmó que pierde a Mario García durante seis semanas porque el centrocampista chiclanero estará fuera de combate hasta el año nuevo por una rotura de fibras. Lo único positivo es que cumple sanción y se limpia de tarjetas. A esta ausencia se suma la del central Yac Diori, con la selección de Níger en el clasificatorio para el Mundial 2026. Más en duda está el algecireño Tomás, que ha podido ejercitarse a pesar de sus molestias de pubis, pero llega como dudoso a Madrid. Con este panorama, el entrenador se verá obligado a remodelar el once de gala que ha estirado y exprimido hasta donde ha podido.

El Algeciras, además, mantiene las habituales bajas sempiternas de Rodrigo Sanz y Stefan Milosevic, al margen de los que hacen bulto en el banquillo. Lo positivo es el regreso de Borja Fernández, que aprovechó su parada por sanción para recuperar las piernas. Todo apunta a que Marino repetirá en el once para suplir a Mario y Admonio entrará por Diori. Si Tomás no está para salir, Ángel López o Merchán podrían postularse.

"No voy a pegar bandazos"

Escobar entiende que las bajas son "oportunidades para otros" y subraya que la idea de juego va a ser la misma. "No voy a tirar un modelo de juego que me ha resultado. El equipo sigue dominando en los partidos, llegando y poniendo centros. Con un nueve igual no presionas de la misma manera. Se trata de ponerlo en una balanza. No voy a pegar bandazos en ese sentido", aseguró.

La obligación de cambiar el once no le obsesiona: "Durante muchas jornadas hubo una serie de jugadores que participaron más. Llega un momento de al temporada que no están y son oportunidades para otros. El otro día apareció Marino, esta puede aparecer otro", argumentó.

El míster algecirista está disfrutando del día a día en el Algeciras. "No hay variabilidad cuando pierden o cuando ganan. La semana ha sido buena, lo que propones, sale y lo hacen con alegría. De verdad que no puedo estar más contento con este vestuario", enfatizó.

"Hay que ser valientes"

Escobar espera a un Castilla "como todos los Castilla". "La diferencia con otros años es que igual eran jugadores más hechos y este año son más jovencitos, pero es un equipo que irá a más y en la segunda vuelta será temible. Es un partido de ser valientes, de faltarles el respeto con el balón, ser descarados... Si eres timorato y les dejas que se crezcan, es complicadísimo porque en cualquier individualidad te pueden ganar el partido", advirtió.

El técnico rojiblanco explica que "la plantilla ha asimilado bien" este bache de resultados y el verse fuera del play-off. "Tememos muy claro nuestro objetivo este año. La plantilla sabe que tiene que restar a la cuenta de 45 puntos, seguir restando. Además, la exclusividad de mi felicidad no solo la tiene el fútbol. Me quedo más con el proceso".

Escobar piensa que la competición "tiende a equilibrarse" y que él, como entrenador, tiene que evadirse de "esta montaña rusa en la que se sube todo el mundo". "Hay que estar preparados y tranquilos, jugar cada día mejor. Quizás jugando peor hemos sacado más puntos, pero el Algeciras tiene que merecer los partidos si quiere ganarlos", manifestó.