El Castilla, en pleno despegue y con bajas sensibles para recibir al Algeciras

El Real Madrid Castilla llega en pleno despegue a su cita de este domingo (20:00) con el Algeciras CF en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El filial blanco se encuentra en fase de escalada en la tabla del grupo II de la Primera Federación y aspira a ponerse a tiro de los puestos de play-off de ascenso.

Raúl González, no obstante, tendrá que recomponer el once ya que pierde a tres piezas importantes. El técnico cuenta con la ausencia destacada de Nico Paz, en Japón con la selección sub-23 argentina, y no podrá alinear a los sancionados Raúl Asencio y Vinicius Tobías. Nico Paz es el máximo goleador y ha tomado el testigo de Sergio Arribas como estandarte del nuevo Castilla. El hispanoargentino se decantó por defender a la albiceleste de su padre y se encuentra preparando el próximo torneo preolímpico.

Las bajas del lateral Tobías y del central Asencio castigan a una defensa que ha arrastrado lesionados y dudas en las últimas semanas. Está por ver si Carrillo y Marvel podrían regresar. Loren apunta a su estreno en el carril diestro.

El Castilla ocupa la décima posición con 17 puntos y tiene a tiro de victoria al Algeciras, que es sexto, para ponerse al acecho de los puestos de play-off de ascenso. Los pupilos de Raúl atravesaron un pequeño bache, pero ahora acumulan cinco jornadas sin perder y se han desatascado en casa, donde lograron una amplia goleada contra el Baleares en su última comparecencia.

Como local, los blancos empezaron con sendos empates ante Melilla y Atlético de Madrid B, perdieron con el Recreativo de Huelva y han enlazado una buena racha en casa con victorias ante el Sanluqueño y el Baleares y una igualada con el Ceuta.

El nuevo proyecto del filial se desprendió de sus pilares (Sergio Arribas, Rafa Marín, Dotor, Luis López...) y también de parte de una camada en la que estaba el algecireño Álvaro Leiva, ahora cedido al filial de Osasuna (en el otro grupo de la categoría).

