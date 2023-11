El Castilla después de Álvaro Leiva

El Algeciras CF se reencuentra este domingo (20:00) con el Real Madrid Castilla, pero no se las verá con el algecireño Álvaro Leiva. Los rojiblancos vuelven a Valdebebas, un escenario en el que no han sumado nunca, para verse con un filial blanco muy remozado con respecto a la última temporada. Dentro de la metamorfosis experimentada por los chicos de Raúl González, una de las bajas del verano fue la del algecireño Leiva, que vivió una extraña salida como cedido al filial de Osasuna.

El Castilla después de Leiva mantiene algunas caras reconocibles del último proyecto como Peter, Álvaro Rodríguez, Obrador, Theo Zidane... pero todo sigue girando en torno a Raúl González. El técnico, que estuvo en las quinielas para abandonar la casa blanca y dar el salto a otro proyecto, es quien hace y deshace en un filial que se ha rejuvenecido con la salida de pesos pesados y la promoción de juveniles que vienen pisando fuerte con Nico Paz a la cabeza. El internacional argentino es una de las bajas sensibles ante el Algeciras ya que se encuentra con la selección olímpica de la albiceleste que dirige Javier Mascherano.

El Algeciras y el Castilla han coincidido en los cambios de grupo desde que se creó la Primera Federación. Los rojiblancos no han sido capaces de vencer a los blancos, su particular bestia negra. Hace dos veranos el club del Nuevo Mirador cerró un traspaso importante con el Real Madrid por el canterano algecireño Álvaro Leiva, sin embargo el extremo no cuajó a las órdenes de Raúl y apenas tuvo minutos en competición. De hecho, Leiva no se enfrentó sobre el campo con el equipo de su tierra. Su salida y lo que pudo pasar este verano es un auténtico misterio. Lo único cierto es que el algecireño ni empezó la pretemporada. Como Leiva hay otros casos extraños, sin ir más lejos el de Iker Bravo, ahora en el juvenil.

El Real Madrid Castilla 23/24 ha empezado de menos a más. Los blancos marchan décimos con 17 puntos y tienen a tiro de victoria al Algeciras para ponerse al acecho de los puestos de play-off de ascenso. Los pupilos de Raúl atravesaron un pequeño bache, pero ahora acumulan cinco jornadas sin perder y se han desatascado en casa, donde lograron una amplia goleada contra el Baleares en su última comparecencia.

El filial pagó el peaje propio en una plantilla que se desprendió de su gran referente, Sergio Arribas, firmado por el Almería para dar el salto a LaLiga. También se marcharon a Primera el defensa Rafa Marín (Alavés) y el centrocampista Carlos Dotor (Celta). La casa blanca abrió la puerta a jugadores como Luis López, Álvaro Martín, Óscar Aranda, Jardí, Sergio Santos... incluso al joven talento Julen Jon Guerrero (el hijo de Julen Guerrero).

La Fábrica se ha nutrido desde la cantera, en muchos casos con jugadores que ya se dejaron ver en el tramo final del pasado curso como el hispanoargentino Nico Paz (el pichichi con seis tantos), Mario Martín, Manuel Ángel, el extremo Gonzalo (cuatro goles) o Lucas Cañizares (hijo del exinternacional Cañizares), que se ha hecho con la portería por delante de Mario de Luis.

Además de la ausencia destacada de Nico Paz, en Japón con la sub-23 argentina, el Castilla no podrá contar con los sancionados Raúl Asencio y Vinicius Tobías. La defensa de los merengues está cogida con alfileres ya que Raúl no está pudiendo contar por lesión con Carrillo y Marvel.