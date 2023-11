El Algeciras, frente a su bestia negra

Todo equipo tiene su particular bestia negra, ese rival al que nunca le puede meter mano, contra el que sufre derrotas dolorosas, incluso en situaciones extremas. Si el Algeciras CF tiene un adversario así desde que milita en Primera Federación, por mayoría absoluta se puede señalar al Real Madrid Castilla, el oponente que el próximo domingo (20:00) recibirá a los rojiblancos en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

El Algeciras alcanza la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación en un pequeño bache de resultados (un punto de los últimos nueve) y bajo los efectos de las primeras lesiones de la temporada en su once de gala. Los de Lolo Escobar no pasan por su mejor momento, pero el calendario no se casa con nadie y el próximo reto se antoja una de las salidas más complicadas del curso.

El Algeciras ha vivido casi de todo con el Castilla en los dos últimos años: llenazos en el Nuevo Mirador, una polémica reclamación por alineación indebida que llegó hasta el TAD y dejó a los albirrojos sin la clasificación para el play-off de ascenso hace dos temporadas, el traspaso del algecireño Álvaro Leiva y una agónica salvación el pasado curso en la última jornada a pesar de caer derrotados contra los blancos.

El filial del Madrid no es sinónimo de alegrías para un Algeciras que ha salido de vacío en sus dos visitas más recientes a Valdebebas, ambas con Iván Ania en el banquillo: 2-0 en la 21/22 y 2-1 en la 22/23 (en un partido en el que se adelantaron los del Nuevo Mirador). En casa tampoco han sido capaces de sumar una victoria los algeciristas contra los merengues (1-1 en la 21/22 y el mencionado 0-1 de la 22/23).

90 minuti en el Bernabéu son molto longo y parece que en Valdebebas también, aunque los chicos de Raúl González han notado la renovación de la plantilla en un primer tramo de temporada en el que han dejado escapar demasiado puntos del Di Stéfano. Sin embargo, el último visitante se llevó un doloroso correctivo (5-0 al Atlético Baleares).

El Algeciras va a necesitar recuperar su mejor versión, la más sólida y efectiva, si quiere triunfar donde nunca lo ha hecho.

El duelo del domingo va a estar condicionado por las ausencias de los internacionales, con Nico Paz en las filas blancas y Yac Diori en las rojiblancas, con sus respectivas selecciones. Este curso se pierde uno de los alicientes para el algecirismo como era la posibilidad de enfrentarse al hijo pródigo. Tras su cesión a Osasuna Promesas, Álvaro Leiva trata de volver a ser el que era en Pamplona y está lejos del radar blanco, al menos mientras Raúl siga a los mandos del filial.

Sesión con el primer equipo

El Castilla se ha ejercitado este miércoles junto a la primera plantilla en la Ciudad Real Madrid. Los jugadores de Carlo Ancelotti que no tienen compromisos internacionales trabajaron junto al filial en una sesión que comenzó con ejercicios de calentamiento articular y trabajo físico de potencia con resistencias. A continuación, llevaron a cabo intensas series de circulación de balón y presión y disputaron varios partidos en campos de dimensiones reducidas.

La sesión finalizó con series de carrera sobre el césped. Kepa y Tchouameni se ejercitaron en el interior de las instalaciones, mientras que Ceballos y Bellingham trabajaron en solitario sobre el césped.