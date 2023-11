Momento para la segunda unidad del Algeciras

Si los habituales suplentes del Algeciras CF estaban esperando una oportunidad, ahora es el momento. Ahora tienen la ocasión de dar un paso al frente y sostener el nivel en un equipo que empieza a verse castigado por las circunstancias y mermado en sus resultados.

El vestuario de Lolo Escobar repone fuerzas con dos días de descanso y empezará este miércoles a preparar el duelo del próximo domingo (20:00) contra el Real Madrid Castilla en Valdebebas. Para la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, el Algeciras no podrá contar con Yac Diori, Mario García y, como poco es duda, el algecireño Tomás. Tres piezas fundamentales en los esquemas del técnico.

A estos tres hay que unir el parte habitual con los lesionados Rodrigo Sanz y David Martín, el conflicto burocrático con el delantero Stefan Milosevic y los que apenas cuentan como ocurre con los canteranos, futbolistas en dinámica del filial y con el paradigmático caso de Iker Amorrortu. Es decir, que las bajas en el Algeciras tienen su intríngulis particular.

Lolo Escobar se va a ver obligado su once favorito y no solo este próximo fin de semana. El entrenador necesita de la unidad B, del reparto de jugadores con menos minutos, de los habituales recambios y, seguramente, hasta de los que no juegan.

El Algeciras precisa estirar su rotación y reanimar a una parte de la plantilla que parece sumida en un estado de hibernación. La fórmula del excelente comienzo de temporada parece haber alcanzado su tope y la Primera Federación lleva tres años demostrando no tener piedad con una exigencia constante. Ejemplos hay varios de equipos que empezaron como un tiro y acabaron pidiendo la hora. En el Nuevo Mirador, sin ir más lejos.

Con Diori sirviendo a la selección de Níger en esta ventana FIFA y con Mario García sancionado y lesionado, las miradas se centran en el pubis de Tomás. Borja Fernández volverá tras cumplir sanción y Admonio podría suplir a su colega en la defensa para, en principio, mantener ese once reconocible, pero el algecirismo sabe que el equipo necesita más si los naipes continúan cayendo por agotamiento o por cualquier otra circunstancia. Más aún ante dos partidos de altísima exigencia contra filiales de envergadura como el Castilla y el Atlético B.

Escobar dio la oportunidad a Marino frente al Intercity (no desentonó) y Sardinero comienza a ganar protagonismo. Pero más de estos dos, ¿qué tiene el Algeciras en el banquillo? Javi Cueto está siendo testimonial y Ángel López parece que no termina de imponerse para sumar más minutos. Está por ver si con César Benavides apto y con Dani Merchán recuperado, Escobar considera que tiene dos defensas más.

Iker, Curro y Pimienta siguen a la espera de algo de bola para una cantera fuera de plano, mientras que Mario Hernández y Jack Imperato, dos foráneos con ficha del filial, están más o menos igual. ¿Falta aprovechamiento o sobra gente?