Ferni, de vuelta al escaparate

¿Qué fue de Ferni? Se llevan preguntando muchos aficionados del Algeciras CF desde el pasado verano. El futbolista talaverano se lesionó en el tramo final de la pasada temporada, acabó contrato en plena recuperación y su situación quedó un poco en stand by. Ahora, Rubén Fernández Ferni vuelve al escaparate, "totalmente recuperado" y con ganas de una oportunidad para mostrar su mejor nivel.

¿Podría regresar Ferni al Nuevo Mirador? El jugador no se cierra ninguna puerta y guarda un especial buen recuerdo "por el cariño que la gente siempre me ha demostrado". El extremo se encuentra en Madrid, con su familia, preparándose para retornar a los terrenos de juego.

"Hace mes y medio que ya hago entrenamiento de campo y estoy totalmente recuperado", afirma Ferni, que atiende a Europa Sur para repasar cómo ha sido sus últimos meses y para expresar sus intenciones: "Yo no me cierro ninguna puerta. Es verdad que tengo una espinita con el Algeciras porque no pude tener continuidad en las dos temporadas que estuve por las lesiones, pero creo que logré mostrar mi mejor nivel en ciertos momentos y mi compromiso, quizás por eso la gente me guarda cariño".

Ferni superó una grave lesión en su primera andadura como algecirista y regresó "más fuerte" en el verano de 2022. El talaverano era uno de los jugadores preferidos por Iván Ania. Cuando estuvo sano, su influencia se sintió en el equipo albirorjo. Sin embargo, en marzo de 2023 unas molestias en la otra rodilla comenzaron a atormentar al banda.

"Me acuerdo perfectamente, fue antes de la visita a Pontevedra. En un principio pensamos que podía ser el menisco, pero seguimos con las pruebas y el menisco estaba intacto. Con el tiempo descubrimos que se trataba del cartílago, que era menos grave, pero para mí fue un palo tener que parar cuando mejor estaba", recuerda.

"La recuperación ha sido mucho más sencilla que con los ligamentos. Me injertaron cartílago y al fin y al cabo tengo esa rodilla intacta. No tiene nada que ver con la anterior lesión", explica Ferni.

En verano, el futbolista aguardó dada su "situación especial" y mantuvo el contacto con la dirección deportiva algecirista, que no dio por descartado al jugador en sus planes iniciales. "Ellos me conocen y están al tanto de lo que he pasado. Yo personalmente es verdad que estuve algo desconectado de las redes porque lo pasé algo mal y me centré en la recuperación. Pero agradezco a todos los aficionados que se han interesado por mí", relata.

Ferni, un enamorado del fútbol, ha devorado "todos los partidos" que ha podido, incluidos los del Algeciras. "Del Algeciras lo he visto todo. Es verdad que hay un cambio grande con respecto a la pasada temporada, pero lo están haciendo genial. Ahora pasan por un pequeño bache que es normal dentro de todos los equipos en una categoría tan exigente", señala el talaverano, que conoce a Jorge Murga, el segundo de Lolo Escobar, de su etapa en la cantera del Atlético de Madrid.

¿Y ahora qué? "A encontrar un equipo, a volver a ilusionarme con el fútbol y a competir. No me cierro puertas", afirma Ferni, que confía en retornar a la Primera Federación.

Ferni, como futbolista libre, podría firmar ya por cualquier club que tenga una ficha libre o sumarse a una plantilla en el próximo mercado de invierno. ¿El Algeciras? Tiene la ventaja de conoce al jugador. Los rojiblancos no se han pronunciado aún sobre sus intenciones para el invierno, pero es evidente que tienen que dar salida a varios futbolistas que no cuentan para Lolo Escobar. Las bandas, el sitio de Ferni, son uno de los puntos flacos en la rotación.