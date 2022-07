El Ferni 2.0 del Algeciras: "Voy a volver más fuerte"

Si te caes, te levantas... Todas las veces que hagan falta. Con este lema grabado a fuego, Rubén Fernández Ferni acorta a pasos agigantados su recuperación para volver a disfrutar del fútbol con el Algeciras CF. El extremo albirrojo plasmó su renovación el pasado 1 de julio, pero la realidad es que la tenía apalabrada desde el mismo momento en que el destino le jugó una mala pasada en aquel lance final del Algeciras-Alcoyano de finales de febrero. Horas después de saber que sufría una grave lesión de rodilla, el Algeciras tendió la mano a Ferni para renovar. "Eso me dio muchísima tranquilidad para lo que me venía por delante", confiesa el futbolista.

Cuatro meses después de haber pasado con éxito por el quirófano para subsanar una rotura del ligamento cruzado -la segunda en la carrera de Ferni-, el talaverano progresa en su rehabilitación a velocidad de crucero y arranca las páginas del calendario para iniciar la pretemporada en el Nuevo Mirador.

"¿Vacaciones? Pocas. Llevo cuatro meses de recuperación y estoy entrenándome todos los días sin parar desde que me operaron", contesta Ferni a la pregunta de cómo lleva el verano. El atacante ha contado con la ayuda de personal del Atlético de Madrid en la primera fase de su rehabilitación. "Estuve diez años en la cantera del Atleti y me están echando una mano. Yo estoy machacándome y aprovechando todo el tiempo que llevo fuera del campo para volver más fuerte", relata.

Ferni ha pasado ya el trago más complicado que todo futbolista vive cuando pasa por una lesión de este tipo. "Afortunadamente todo avanza. Yo por desgracia ya pasé esta lesión en la otra pierna y tengo la experiencia de saber cómo va. La medicina, las operaciones, las recuperaciones... Todo ha progresado y se recortan los tiempos y se hace mucho más llevadero", explica el algecirista.

"Las sensaciones son buenísimas", dice Ferni tajante a la pregunta de cómo se encuentra a día de hoy. "Llevo dos semanas corriendo, hemos introducido incluso un poco de balón y fenomenal. Del primer mes al cuarto es prácticamente para ganar mucha fuerza muscular, para que te dé esa estabilidad en la rodilla que te permita correr. Si todo sigue igual, más pronto que tarde estaremos a tope otra vez", aseguró.

Para Ferni un aspecto fundamental de su bienestar ha sido la respuesta del Algeciras y del algecirismo. "Me lesioné y al siguiente día el club me dijo que me iba a pasar una oferta de renovación. En ese sentido se han portado genial todos porque eso me dio muchísima tranquilidad después del mazazo, en mitad de temporada, jugando, luchando por los objetivos... Sé que el míster [Iván Ania] ha sido una parte muy importante de que siga y le estoy muy agradecido también", reconoce.

El jugador de Talavera encaja los reveses con naturalidad: "El fútbol es así y la vida también, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Yo me lesioné en el último minuto de un partido de esa forma... y me cuido mucho, pero son cosas que pasan. Si te lesionas dos veces, te recuperas dos veces", sentencia.

"La afición es la hostia. Nos hace dar un plus siempre"

Ferni casó desde el primer día con el espíritu del Algeciras y nada más llegar se hizo titular: "Me venía muy bien el estilo de juego, me adapté bien, el cariño de la gente y del club lo noté desde el principio y la forma de jugar del míster va con mis cualidades", acepta.

Desde fuera, el banda admite que "sufría más" al ver el desarrollo del tramo final de un Algeciras que estuvo muy cerca del premio gordo. "Al equipo le veía genial, con esos dos puntos del Castilla que no nos dieron, nos habríamos metido en el playoff y en una dinámica buena, quién sabe qué hubiese pasado...", reflexiona.

El jugador mira ya con ilusión al próximo proyecto albirrojo para volver a aspirar a lo máximo: "Es la idea y el club está haciendo las cosas muy bien. Parece que vamos a mantener el bloque con el míster y bastantes jugadores y creo que eso es importante a la hora de empezar la temporada. Ya sabemos que la liga es muy larga, que tendremos que ir partido a partido y siempre mirando hacia adelante", sostiene.

Ferni, antes de acabar, se acuerda de la hinchada, para él, un factor diferencial en esta categoría. "La afición en nuestro estadio es un plus más, nos hace dar un poco más siempre. Para mí llegar al campo y ver a la gente tan involucrada, es la hostia y perdón por la expresión. Necesitamos a la afición más que nunca".