El Algeciras, a seguir en modo hormiga

El Algeciras CF quiere más. El equipo de Lolo Escobar persigue este domingo (12:00) su tercera victoria consecutiva y la que sería la cuarta en seis partidos para agrandar un comienzo de temporada brillante. Los rojiblancos reciben al Atlético Sanluqueño en un derbi provincial cargado de hermandad que regresa tras un año un paréntesis y llega en la sexta jornada del grupo II de la Primera Federación.

El invicto Algeciras, que ha repetido por segunda semana en puestos de play-off de ascenso, afronta el primero de los dos compromisos consecutivos en su templo, en un Nuevo Mirador que este curso solo conoce el triunfo. Conscientes de que toda racha tiene su fin, los algeciristas quieren prolongar lo máximo posible su estado de felicidad y echar cuantos más puntos mejor al saco... porque nunca se sabe cuándo pueden venir mal dadas.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Juan Rodríguez, Diori, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván, Diego Esteban y Zequi. Atlético Sanluqueño: Samu Pérez; Coke, Cortijo, Fer Román, Martí Crespí, Álex Guti, Kike Carrasco, Cordero, Luis Vacas, Mwepu y Airam Cabrera. Árbitro: Gonzalo González Páez (sevillano adscrito al colegio de Madrid). Hora: 12:00 (6ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Sanluqueño lleva dos victorias seguidas en el Nuevo Mirador, la más reciente hace dos temporadas (1-3). Los verdiblancos celebraron su ascenso a la Primera RFEF en el Nuevo Mirador tras vencer por 2-3 en la 20-21. La última victoria algecirista, en la 2014/15 por 2-1 en Tercera división.

Lolo Escobar dispone de los habituales y suma efectivos para la causa ya que la enfermería se ha ido desalojando. El técnico avanzó que únicamente Dani Merchán y Rodrigo Sanz prosiguen a un ritmo menor en proceso de recuperación. El que no podrá estar todavía es el delantero balcánico Stefan Milosevic, a la espera de que la dichosa burocracia dé luz verde a su inscripción. La ausencia del montenegrino no quita el sueño al entrenador aunque reconoce que la suma de un ariete más hará más competitivo al resto de atacantes.

El Algeciras podría repetir ese once que ya casi se puede llamar de gala, sin un 9 de referencia y con protagonismo para los centrocampistas. Borja Fernández y Zequi dejaron atrás sus molestias y ambos se esperan de la partida. Para el extremo sanluqueño será "muy especial" y así lo confesó. Zequi se reencuentra con el conjunto de su tierra y con el que despegó la pasada temporada. El único cambio con respecto a la alineación en Melilla, a priori, sería el de Zequi por David Martín.

"Me identifico con el equipo"

Lolo Escobar se mantiene al margen de cualquier atisbo de euforia y sigue fiel a su discurso de moderación que tan rápido ha calado en el vestuario. "¿Cómo se mantiene esta dinámica?", se preguntaba el técnico en la previa. "Sigo diciendo lo mismo que al principio, mientras vea al equipo de la manera en la que está entrenando, es muy difícil no sentirte identificado. Ver a gente con este nivel de compromiso y esa capacidad de sacrificio... creo que la afición lo está viendo también en cada partido", reflexionó.

El míster resalta el "buen ambiente" que desprende su plantilla y advierte que, incluso, tiene que echar al freno a sus jugadores: "Los tienes que parar por exceso porque van a reventar el GPS".

El Nuevo Mirador es el mejor aliado posible para Lolo Escobar. "Ahora mismo en casa, apretando como aprieta la afición, vamos a ser un rival muy complicado. Sientes que juegas con doce y eso es un factor que inclina la balanza siempre", valoró el preparador, que esquivó la pregunta al reto de jugar dos seguidos como local: "No sabía ni que tenía un segundo partido en casa, solo pienso en el Sanluqueño".

"El Sanluqueño tiene muchas cosas"

Sobre el oponente, Lolo Escobar destaca que el Sanluqueño "tiene muchas cosas" y avisa: "Nos enfrentamos a uno de los mejores entrenadores que hay en la categoría", piropeó a Antonio Iriondo.

"El Sanluqueño tiene muchas posibilidades y jugadores con talento como Cordero y Carrasco, a Mwepu, que le está saliendo todo y a espacios te destroza... pero lo mejor es el sistema. Es un equipo que lleva mucho tiempo con su entrenador y lo tiene muy cogido. Va a ser un partido muy exigente".

Escobar conoce bien a Iriondo de su periplo por tierras madrileñas: "Puede que me haya enfrentado mil veces con Antonio. Es un entrenador al que admiro y sé que el grupo va a estar por encima de todo en sus equipos".

El Nuevo Mirador espera vivir un mediodía de gran ambiente con dos aficiones hermanadas y con dos equipos que están ofreciendo un arranque de temporada entretenido. En el Algeciras, insiste su entrenador, lo más bonito se está viviendo en el día a día: "Me divierto en los entrenamientos y soy feliz más allá de los resultados. No me gusta hacerme pajas mentales, esto es muy largo y quiero ver al equipo contra todos los rivales", acabó Escobar.