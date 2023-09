El Algeciras empieza a vaciar la enfermería, pero Milosevic sigue a la espera

El Algeciras CF comienza a desalojar la enfermería, pero no podrá contar una jornada más con el delantero Stefan Milosevic, que continúa a la espera de la documentación que permita al club dar de alta su ficha. Lolo Escobar, el entrenado albirrojo, ha avanzado este viernes que sí podrá disponer de dos jugadores que acabaron tocados en Melilla como Borja Fernández y Zequi, dos piezas claves.

El transfer de Milosevic se eterniza aunque el Algeciras no está echando en falta a su último fichaje, por lo menos en cuanto a resultados. "No hay novedad, el transfer sigue estancado, no tengo ni idea por qué, es una cosa de Extranjería y ni idea de cómo funciona ni qué falta. El club está en ello y seguimos esperando a su llegada", explicó el técnico.

Escobar está apostando por un sistema sin 9 puro, pero está convencido de que la participación de Milosevic beneficiará al grupo y, en especial, al otro delantero, Javi Cueto.

Sobre los lesionados y tocados, ya solo quedan Rodrigo Sanz y Dani Merchán. "La mejor noticia es que la enfermería se va vaciando", reconoció Escobar, que tuvo entre algodones a Zequi y Borja Fernández, pero anticipó que están en condiciones a falta de un entrenamiento: "Los recuperamos con completas garantías".