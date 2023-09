Zequi, ante su partido más especial

Zequi encarna el rostro de la felicidad que vive el Algeciras CF. El pichichi rojiblanco, ensalzado por el golazo que dio la victoria a su equipo el pasado domingo en Melilla, ha sido protagonista del último programa de El fútbol de Primera, un espacio que repasa la jornada y la actualidad de la Primera Federación. El extremo ha compartido sus sensaciones y ha puesto ya el foco en el próximo duelo en el Nuevo Mirador, el domingo contra el Atlético Sanluqueño: "Es muy especial para mí".

Ezequiel Díaz Zequi no regatea a sus sentimientos y reconoce el próximo compromiso como lo que es: "El Sanluqueño me ha visto crecer desde los 3-4 añitos y es de esos partidos que cuando sale el calendario lo marcas. Tengo muchísimas ganas de que llegue el domingo y no puedo estar más motivado", confiesa.

El albirrojo vivió su gran eclosión como futbolista la pasada andadura al ser pieza clave en el ascenso del Atleti a Primera Federación. Desde la banda, Zequi marcó 15 goles. "Es una cifra muy alta para un extremo. Para mí fue un sueño ascender en el club de mi casa", apunta.

La pregunta más recurrente, sobre todo en la afición de El Palmar, es por qué no se quedó Zequi en casa. "Yo quería cambiar de aires y estaba deseando ir a Algeciras. Estoy súper feliz y ojalá siga así. Siempre estará muy agradecido al Sanluqueño", explicó durante el programa conducido por Iván Hidalgo y Raúl Ruiz.

Zequi atravesó la pasada semana unas molestias que le tuvieron en duda hasta el último entrenamiento y que le relegaron al banquillo en Melilla. "Hasta el minuto 60 o así no sabía si iba a jugar si quiera porque me llevé toda la semana con unas molestias de abductor, prácticamente no podía dar un pase. Fue gracias al fisio del Algeciras, Carlos, que llegué mejor al sábado y al domingo, aunque no tenía buenas sensaciones", relató.

El sanluqueño, muy recuperado de sus molestias de abductores

Durante el partido y con el 1-1 en el marcador, llegó el momento clave: "El míster me preguntó cómo estaba y no le pude decir que no", reconoció. Y en el 92' se produjo la acción del gol, en la que ni se pensó en encarar y chutar. "Escuché a Tomás, que me esperase, que venía por detrás. Yo pensé decirle que no hacía falta, que esa me la iba a jugar yo", bromeó.

Para el sanluqueño, el cambio más significativo entre la Segunda y la Primera RFEF es "la igualdad". "Yo lo llevo muy bien. No tenía miedo por así decirlo porque sabía que es una categoría fuerte. Lo que más me ha sorprendido es la igualdad que hay entre todos los equipos, quitando cuatro o cinco que por presupuesto están llamados a estar más arriba, no te vas a encontrar ninguna perita".

Con el Algeciras invicto y en la cuarta plaza, el vestuario del Nuevo Mirador no quiere salirse del discurso de la humildad: "El míster es muy claro en eso. Parece un tópico, pero nos lo dice en cada charla, que de verdad tenemos que ir partido a partido. Ahora viene el Sanluqueño, un partido muy especial para mí, pero no nos planteamos objetivos, tan solo intentar sumar de tres, sino de uno. El tiempo te va a poner en tu lugar".