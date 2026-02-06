Antequera - Algeciras: aplazamiento por la llegada de otra borrasca

El partido entre el Antequera CF y el Algeciras CF previsto para este sábado 7 de febrero (16:15) en El Maulí, correspondiente a la 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, ha sido aplazado por el Juez Único de la Real Federación Española de Fútbol para la categoría como consecuencia de las borrascas que golpean a casi toda Andalucía. El temporal provocado por la borrasca Leonardo ha provocado graves daños en las carreteras andaluzas y para este sábado se espera un empeoramiento del tiempo con la llegada de Marta, un nuevo frente atlántico de lluvia y fuertes rachas de viento que amenazan con recrudecer la complicada situación de la comunidad andaluza.

La RFEF ha tomado la decisión este viernes, después de que este periódico avanzase la posibilidad de aplazamientos en la categoría de bronce, sobre todo tras las medidas tomadas por la Delegación de Cádiz y, a renglón seguido, de la Real Federación Andaluza de Fútbol para suspender la jornada del fin de semana para todas sus competiciones (los dos grupos de Tercera Federación, así como los de Liga Nacional, Liga Nacional, la máxima competición femenina y todas las categorías de fútbol y fútbol sala base).

"Debido al temporal que atraviesa la Península estos días, la Real Federación Española de Fútbol, de acuerdo a la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, hace oficial la suspensión y aplazamiento de diversos partidos correspondientes a dichas competiciones no profesionales de fútbol. Esta situación meteorológica, documentada a través de varios anuncios de alertas de las administraciones públicas competentes, ha obligado a la RFEF a la suspensión y aplazamiento de encuentros que tenían señalada su celebración los días 7 y 8 de febrero de 2026, por razón de las alertas activas en diversas zonas del país. Puesto que afectaban a diferentes conjuntos que tenían previstos sus partidos el sábado o que debían viajar este mismo día para poder jugar el domingo", ha comunicado la RFEF, que además del Antequera-Algeciras ha aplazado el Juventud Torremolinos-Teruel y Cartagena-Sevilla Atlético, también del grupo II.

El encuentro estaba llamado a ser uno de los partidazos de la jornada en el grupo con un Antequera con la flechita para arriba desde la llegada de Abraham Paz y un Algeciras que atraviesa su mejor momento de la temporada a las órdenes de Javi Vázquez. Los albirrojos vienen de una victoria en su última salida en Murcia y un empate de calado contra el Eldense en el Nuevo Mirador. Con 33 puntos, el Algeciras defiende por segunda jornada consecutiva la quinta plaza, su posición de playoff de ascenso. A este puesto aspira un Antequera que se ha colocado sexto con 31 puntos tras ganar en Marbella y vencer en su última cita como local ante el Sanluqueño.

"Semana rara" y "preparados para todo"

Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, compareció este viernes en la previa con la lógica incertidumbre de si se iba a jugar o no. El madrileño explicó que ha pasado "una semana rara" marcada por la meteorología, "preparando el partido de la mejor forma posible dentro de las condiciones", conscientes de que "de la planificación a la realidad... pero esto no va de percepciones, sino de adaptarse".

El algecirista piropeó al Antequera, "un muy buen equipo, con una identidad clara, peligrosísimo y más en su campo", elogió. "Ellos desde el cambio de entrenador han crecido y están en una buena dinámica a nivel de procesos y resultados", agregó. "Nosotros intentamos aislarnos lo máximo posible de las rachas y lo afrontamos desde el respeto máximo para poder competir en nuestra mejor versión", aseguró.

Vázquez tiene claro que el reto del Algeciras pasa "por seguir en esa línea continuista" basada en la estabilidad. "Quizás parezca que es más fácil por el resultado del que venimos (el de Murcia), pero la clave es que con los resultados adversos tuvimos estabilidad y no nos dejamos etiquetar por estar en cierta posición, incluso en descenso. Esa estabilidad es lo que nos llevó a poder ganar en Murcia y es lo mismo que tenemos que hacer ahora, con la misma ambición", argumentó.

"Hemos de seguir igual, igual", recalcó Vázquez, "feliz de poder contar con todos y tener en mi cabeza diferentes planes de partido", dijo sobre la disponibilidad de su plantel. "Tenemos la suerte, que no es suerte, es actitud diaria de los jugadores, de que somos una plantilla que nos mantenemos todos juntos, unidos y todos pueden jugar de titulares".

En este sentido, los albirrojos recuperan a Iván Turrillo y Manín, que cumplieron sanción por acumulación de amarillas, y a un Tomás recuperado de una pequeña intervención que no tiene que ver con lo muscular. Con estos tres refuerzos y tras haber dado carpetazo a un insólito mercado de invierno, Vázquez tiene un abanico amplio de posibilidades para retocar el once y sorprender a sus rivales como viene haciendo.

Vázquez contemplaba todos los escenarios con vistas a este sábado, desde un aplazamiento hasta tener que jugar bajo un chaparrón de agua: "Lo hemos trabajado también. Si el campo está encharcado, se plantea un partido distinto y hemos trabajado todo eso", advirtió. "Estamos preparados para todo lo que depende de nosotros", insistió el entrenador, que pidió prudencia a la afición en caso de tener que desplazarse y reclamó "toda la energía posible" a quienes vayan a verlo por la tele... si se juega.