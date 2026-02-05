¿Peligra la jornada para los equipos andaluces de la Primera Federación por la borrasca Leonardo?

Con el temporal de la borrasca Leonardo azotando con fuerza y sin tregua a prácticamente toda Andalucía, los clubes de la comunidad en la Primera Federación miran de reojo un posible aplazamiento de los partidos que afectan a los equipos andaluces, como es el caso del Algeciras CF, que tiene previsto desplazarse el próximo sábado hasta Antequera para jugar en El Maulí (16:15) su compromiso liguero de la 23ª jornada liguera del grupo II.

La Delegación de Cádiz fue la primera en decretar el aplazamiento de todos sus encuentros de esta jornada hasta el próximo domingo y después ha sido la Real Federación Andaluza de Fútbol la que ha tomado la misma determinación para todas sus competiciones (los dos grupos de Tercera Federación, así como los de Liga Nacional, Liga Nacional y la máxima competición femenina). ¿Qué ocurre con las dos categorías superiores, la Primera Federación y la Segunda RFEF? Que dependen plenamente de la Real Federación Española de Fútbol y debe ser este organismo el que calibre si se estima sensato un aplazamiento o no en vista de la situación que puedan estar viviendo los clubes en sus municipios o en las sedes de los partidos.

Los clubes andaluces de la Primera Federación están todos englobados en el grupo II. Dos de ellos se miden entre sí en el Antequera-Algeciras del sábado a las 16:15. El Atlético Sanluqueño tiene que visitar el mismo día a la misma hora al Tarazona, aunque los de El Palmar tendrían que viajar un día antes hasta tierras aragonesas, es decir, este viernes. Sanlúcar se encuentra muy cerca de una de las zonas más afectadas por las lluvias y las inundaciones de la provincia de Cádiz como es Jerez.

El domingo 8 el Betis Deportivo debe recibir al Ibiza en Sevilla a las 12:00, el Juventud Torremolinos juega en su campo de El Pozuelo ante el Teruel a las 16:00, el Marbella visita a la misma hora al Real Murcia y el Sevilla Atlético cierra la jornada el domingo en su viaje a Cartagena a las 18:15.

Más allá del estado de los terrenos de juego y los estadios, hay que tener en cuenta que la situación en muchas carreteras de Andalucía se antoja complicada por el desbordamiento de ríos y la rotura de calzadas y vías que también han sufrido desprendimientos. Se antoja sensato que la Federación calibre el riesgo de los desplazamientos de los equipos así como de sus aficionados. Sin ir más lejos, el Algeciras tiene previsto contar con un numeroso respaldo de algeciristas en El Maulí. De hecho, las peñas han fletado autobuses.

Mejorará el tiempo de aquí al fin de semana? ¿Dará una tregua este tren de borrascas? Son preguntas que deben estar sobre la mesa de los responsables y los propios clubes. A día de hoy, las previsiones meteorológicas no son halagüeñas. No es descartable que la RFEF tome alguna medida al respecto este mismo viernes.

Antequera, pendiente del Guadalhorce

¿Cómo se encuentra Antequera? El próximo destino del Algeciras. Las intensas lluvias asociadas a la borrasca Leonardo continúan provocando afecciones en la red de la provincia de Málaga, donde al menos 15 carreteras permanecen cortadas al tráfico por inundaciones, desprendimientos de rocas y caída de árboles, según los datos de Tráfico. Una de esas vías es la N-331: kilómetro 128, en Antequera.

El Ayuntamiento antequerano mantiene un dispostivo con Bobadilla como eje central del operativo desplegado tras la crecida del río Guadalhorce. Las autoridades locales sostienen que la activación del Plan Territorial de Emergencias de Antequera ha demostrado ser "una herramienta eficaz para reducir riesgos, proteger a la población y dar respuesta a situaciones de emergencia, poniendo de manifiesto la importancia de la prevención y la coordinación interinstitucional".