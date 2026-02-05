Hacienda
Cómo desgravar por tu perro o gato en Andalucía

El Marbella - Algeciras de la 25ª jornada del grupo II de la Primera Federación, el 22 febrero a las 12:00

Algeciras CF | Primera Federación

Los albirrojos visitarán el campo costasoleño de la Dama de Noche

El Algeciras y el Antequera entran en la puja por convertirse en el equipo revelación

Los horarios de la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.
El Algeciras CF se medirá al Marbella FC el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en la Dama de Noche (el Banús Center) en la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la 25ª jornada, en la que los algeciristas regresarán a la franja del domingo después de dos sábados seguidos: los albirrojos encaran este sábado 7 la visita al Antequera CF (16:15) en la 23ª cita del calendario y el sábado siguiente, el 14 de febrero, recibirán al Juventud de Torremolinos en el Nuevo Mirador (18:30) en la 24ª jornada de la competición doméstica.

La 25ª jornada del grupo II arrancará el viernes 20 de febrero con el Betis Deportivo-Villarreal B (20:30). El sábado 21 se jugarán los encuentros Atlético Madrileño-Nàstic de Tarragona (16:15), Tarazona-Sevilla Atlético (16:15) y Juventud Torremolinos-Hércules (16:15). El domingo 22 de febrero se disputarán los duelos Sabadell-Atlético Sanluqueño (12:00), Marbella-Algeciras (12:00), Real Murcia-Cartagena (18:15), Antequera-Europa (19:15), Eldense-Alcorcón (20:30) y Teruel-Ibiza (20:30).

El Algeciras y el Antequera entran en la puja por convertirse en el equipo revelación

