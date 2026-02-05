El Marbella - Algeciras de la 25ª jornada del grupo II de la Primera Federación, el 22 febrero a las 12:00

El Algeciras CF se medirá al Marbella FC el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas en la Dama de Noche (el Banús Center) en la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la 25ª jornada, en la que los algeciristas regresarán a la franja del domingo después de dos sábados seguidos: los albirrojos encaran este sábado 7 la visita al Antequera CF (16:15) en la 23ª cita del calendario y el sábado siguiente, el 14 de febrero, recibirán al Juventud de Torremolinos en el Nuevo Mirador (18:30) en la 24ª jornada de la competición doméstica.

La 25ª jornada del grupo II arrancará el viernes 20 de febrero con el Betis Deportivo-Villarreal B (20:30). El sábado 21 se jugarán los encuentros Atlético Madrileño-Nàstic de Tarragona (16:15), Tarazona-Sevilla Atlético (16:15) y Juventud Torremolinos-Hércules (16:15). El domingo 22 de febrero se disputarán los duelos Sabadell-Atlético Sanluqueño (12:00), Marbella-Algeciras (12:00), Real Murcia-Cartagena (18:15), Antequera-Europa (19:15), Eldense-Alcorcón (20:30) y Teruel-Ibiza (20:30).