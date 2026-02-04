El Algeciras y el Antequera entran en la puja por convertirse en el equipo revelación

El Algeciras CF y el Antequera CF pondrán en juego el próximo sábado en El Maulí (16:15 horas) uno de los partidos más atractivos de la 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Dos de los conjuntos más en forma se darán cita en un derbi con sabor andaluz que también pone en juego la quinta plaza de la clasificación, esa posición de privilegio en la que el Algeciras de Javi Vázquez se ha acomodado en las dos últimas semanas tras vencer en Murcia y empatar con el Eldense, dos de los gallitos de la categoría.

La buena dinámica del Algeciras se cruzará con un Antequera que ha resurgido de la mano de Abraham Paz, un entrenador que cambió la Premier de Gibraltar por la oportunidad que se le brindaba e la categoría de bronce del fútbol español. El conocido exfutbolista ha puesto en órbita a un Antequera que cada vez se parece más a ese Antequera atrevido que sorprendió el pasado curso de la mano de Javi Medina. Los del Torcal han enganchado resultados hasta situarse en la sexta posición a solo dos puntos de los albirrojos, por lo que, de ganar el sábado en su feudo, se apropiarían de la plaza de playoff de ascenso de los algeciristas.

Si en la primera vuelta nadie duda de que el equipo revelación fue el modesto CE Europa, que peleó por el liderato durante muchas jornadas, el abanico de aspirantes se ha empezado a abrir con el comienzo de la segunda vuelta. El Algeciras y el Antequera se han unido a esta puja simbólica en la que también habría que tener en cuenta al Teruel de Vicente Parras y al Tarazona de Juanma Barrero, dos clubes humildes que han coquetado con los puestos altos y siguen estando a tiro.

Javi Vázquez y su vestuario se mantienen fieles al discurso de la permanencia, como es lógico y normal, aunque en el grupo comienzan a tomarse muy en serio a este Algeciras que ha cogido velocidad con una racha excelente. Los albirrojos han sumado a su intratable momento en el Nuevo Mirador la cosecha de cuatro puntos en sus dos últimas salidas (Tarazona y Murcia), lo que ha terminado de catapultar al equipo entre los cinco mejores.

El Antequera ha escalado a golpe de victorias: cuatro en las últimas seis jornadas y seis en las últimas nueve. Los del Torcal se han olvidado de los empates y van al todo o nada, una fórmula que ha levantado los ánimos en El Maulí, donde vuelven a divertirse con un plantel que siempre exprime su talento.

Movilización de la afición

El Antequera-Algeciras del próximo sábado ha movilizado a la afición albirroja. Si el tiempo y las borrascas lo permiten, un número importante de aficionados algecireños se desplazará a tierras malagueñas para presencir el duelo en El Maulí, un estadio donde el algecirismo guarda gratos recuerdos de dos victorias recientes (1-3 el pasado curso y 0-1 hace dos campañas).

Al menos hay tres excursiones en marcha y son muchos los que se están organizando en sus vehículos para pasar el sábado con almuerzo y fútbol en Antequera, un plan aderezado por la gran clasificación de ambos conjuntos.