Insólito mercado de invierno del Algeciras: ni entradas ni salidas

Insólito y se podría decir histórico. El Algeciras CF SAD ha cerrado el mercado de invierno de la temporada 2025/26 sin un solo movimiento. Ni entradas ni salidas, una situación extraordinaria que ni los más antiguos del lugar recuerdan que se haya repetido alguna vez, al menos en los tiempos modernos. Se sabía prácticamente desde que empezó enero y era vox populi entre la afición, pero no por ello deja de ser noticia. El bullicio y el sinfín de fichajes del último día del mercado invernal pasó como un torbellino en las redes sociales de la gran mayoría de los equipos de la Primera Federación mientras el algecirismo ya había asumido que su club no iba a realizar anuncio alguno -¿se acuerdan del tan de moda announce?-. Quedaba la razonable duda de si podría producirse alguna baja, pero la entidad atrancó la puerta y se cerró en banda por motivos obvios.

Las deudas y la situación económica han condicionado el inexistente mercado de invierno del Algeciras. Como ya se ha contado en varias ocasiones, la propiedad descartó afrontar las cantidades pendientes con la FIFA y con la AFE, y trasladó a la dirección deportiva, cuerpo técnico y plantilla que la prioridad pasa por mantener la cuestionada estabilidad económica del vestuario que tutela Javi Vázquez. Evidentemente, si cuesta trabajo ir cubriendo las mensualidades -es la sensación que se desprende desde hace mucho tiempo-, se antojaba complicada que los dirigentes fueran a realizar un esfuerzo importante para saldar lo que se debe ante la FIFA por el caso Benavides y ante la Asociación de Futbolistas Españoles por denuncias del pasado curso. El club da el patadón hacia adelante, pero tendrá que buscar soluciones antes del 30 de junio si no quiere una tragedia institucional.

El Algeciras no ha podido reforzarse a pesar de que toda la cúpula deportiva coincidía en que era necesario cubrir, como mínimo, la salida de Eric Montes. El director deportivo y principal artífice de esta plantilla, Jordi Figueras, había hecho su trabajo y solo aguardaba luz verde desde arriba para acometer un fichaje. Incluso había posibilidad de apuntalar alguna línea más, de dar un extra a un equipo que está rendimiento al máximo y que está sacando provecho de casi todo su plantel con un crecimiento constante. No se trataba de volverse loco ni revolver lo que está funcionando, pero sí habría supuesto un aliciente dar un revulsivo a un equipo que se ha aupado a la quinta plaza de la clasificación del grupo II, que tiene muy cerca el objetivo de la permanencia y quién sabe si podría sostener el sueño de luchar por el playoff de ascenso.

El palco del Nuevo Mirador en un partido reciente del Algeciras. / Erasmo Fenoy

Lo único positivo de esta situación forzosa es que el Algeciras ha mantenido al resto de la plantilla. Por segundo invierno consecutivo, ningún futbolista ha abandonado el Nuevo Mirador en la ventana de enero. Ocurrió con Fran Justo hace una temporada y ha pasado ahora con Javi Vázquez. Sin embargo, no todo es oro porque la realidad es que algunos futbolistas sí han tanteado la posibilidad de salir (ya sea por falta de minutos o cuestiones más personales) y el club ha tenido que negarse rotundamente ante la imposibilidad de incorporar recambios.

El Algeciras se queda como estaba. La actual plantilla ha demostrado que está capacitada para competir contra cualquiera, como hizo en Murcia o el pasado domingo contra el Eldense. Pero no hay que pasar por alto que los albirrojos van a tener que tocar madera para que no se lesione nadie de gravedad y para que Javi Vázquez siga gestionando las rotaciones como viene haciendo de forma que el tanque de la gasolina aguante hasta mayo. En cierto modo, el Algeciras ha dejado la segunda vuelta en manos de la fortuna. Toquemos madera.