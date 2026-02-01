El Algeciras mantiene alta la cabeza (1-1)

El Algeciras CF va muy en serio y no tiene vértigo. Empate con cierto retrogusto a triunfo en el Nuevo Mirador. Dos equipos por encima de todo se plantaron frente a frente y la diosa del fútbol no quiso que ninguno se quedase sin premio. El Eldense demostró que pasa por ser uno de los conjuntos más en forma de la Primera Federación. Claudio Barragán ha hecho de una plantillón un señor equipo, que no siempre es matemático. El Algeciras de Javi Vázquez refrendó el momentazo que vive con una seguridad en sí mismo aplastante, con capacidad de reacción y con argumentos para jugar de tú a tú ante cualquiera. Fidel Chaves adelantó a los azulgranas en el primer gol que un rival marca en La Menacha desde octubre del pasado año, pero Isaac Obeng rubricó un golazo antes del descanso para igualar y acarició un doblete magistral con un obús que se topó con la madera de la escuadra. El portero del Eldense, un enorme Ramón Vila, también tuvo mucho que decir que en este resultado con un par de paradas de superior categoría.

El Algeciras se cascó otro partido muy completo ante su gente y seguirá una semana más en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División, quinto con 33 puntos. Que después de 22 jornadas puede ser anecdótico o no, según se mire, pero la afición está encandilada con un vestuario que suma seis jornadas sin perder desde finales de 2025 y ocho partidos en casa con seis victorias y dos empates. Numerazos que acercan por día el objetivo de la permanencia en la categoría de bronce.

El Algeciras pudo tumbar al Eldense, sobre todo por ocasiones claras, pero la realidad es que el equipo de Elda tuvo el partido donde quería durante varias fases del encuentro. Se libró un pulso tenso y a la vez limpio, sin apenas juego feo ni la intervención del dichoso VAR. Fútbol en estado puro. Los visitantes plantearon un partido valiente desde primera hora y los locales respondieron con la misma moneda, asumiendo que 90 y pico minutos podían dar para mucho. Lo mejor, sin duda, fue la capacidad de reacción de un Algeciras que encajó relativamente pronto, en el minuto 25, pero mostró entereza para no perder los papeles. Los albirrojos se agarraron al plan, igualaron antes del intermedio y gozaron de oportunidades para haber culminado la remontada. Todo, sin perder de vista que el Eldense salió dando bocados en la segunda parte y no reculó prácticamente hasta el tiempo añadido.

Los algeciristas llegaron al inicio del partido aún en la quinta posición tras el empate del Murcia en Teruel. Con las sabidas ausencias por sanción de Iván Turrillo y Manín, Javi Vázquez presentó un once con tres novedades con respecto al que conquistó la Nueva Condomina. El técnico apostó por Paris Adot en la defensa como lateral derecho y desplazó a Joseca al costado izquierdo. Además, metió a Óscar Castro en el centro y a Jorge Rastrojo arriba. Quedaron en el banquillo Ángel Gómez y Tomás Sánchez. El algecireño volvía tras cumplir castigo por tarjetas, pero no estaba en condiciones.

Primer gol encajado desde octubre

El duelo se libró con tensión desde el pitido inicial, con los dos conjuntos queriendo llevar la iniciativa y un pequeño susto de Rastrojo en un resbalón que hizo temer por una de sus rodillas. Quedó en nada. El Eldense buscaba hacer daño por las bandas, mientras que el Algeciras alternaba la pausa con alguna que otra intentona de centro por medio de Joseca o Rastrojo. En medio de ese equilibrio y un minuto después de que Víctor Ruiz viese la primera amarilla de la tarde, el Eldense rompió el muro algecirista con una arrancada genial de Nacho Quintana ante Mayorga que cedió a Fidel Chaves para que marcase casi solo en el segundo palo en el minuto 25.

Paris Adot disputa el balón con Fidel Chaves. / Erasmo Fenoy

El Algeciras se recompuso y respondió. Ese pasito adelante se tradujo en llegadas más peligrosas de los albirrojos y un merodeo que obligó al Eldense a recular. Así fue como llegó en el minuto 44 la jugada en la que Dani Garrido dejó pasar el balón e Isaac Obeng, casi en una baldosa, sacó un chut imparable para reponer las tablas. El empate resultó un chute de moral para un Algeciras que pudo marcar el segundo en el tiempo añadido con un disparo de Jorge Rastrojo que sacó de manera providencial Ramón Vila con su primer paradón de la tarde.

El Eldense retornó con el cuchillo entre los dientes y el recién entrado Borja Calvo obligó a Paris Adot a cortar un centro de Nacho Quintana que olía a gol. En el otro lado del campo, Juanma García batallaba con los centrales para intentar cazar algún balón de los que el Algeciras trataba de meter. Eran minutos de dominio de un Eldense que apretó y pudo adelantarse desde la esquina, pero se topó con Iván Moreno.

Isaac Obeng, a la cruceta

El Algeciras se sacudió ese empuje y niveló las fuerzas de nuevo, pisando campo contrario a la mínima, como cuando Joseca hizo que el meta azulgrana mandase a córner un chut envenenado. Nacho Quintana, el más desequilibrante de los visitantes, mantenía en guardia a una defensa que fue creciendo con el paso de los minutos. Cumplida la hora de partido pasaron cosas muy interesantes. Guille Macho la tuvo para el Eldense llegando desde segunda línea, pero el que estuvo muy cerca de dar en la diana fue Isaac Obeng con un chutazo desde fuera del área, al estilo Lamine Yamal -abriendo para encontrar disparo-, que se estrelló en la cruceta de Ramón Vila. Si llega a entrar...

Javi Vázquez aireó al Algeciras para los últimos 20 minutos. Javi Avilés dio oxígeno arriba, haciendo a veces de ancla y otras en su perfil natural por la derecha. Arauz ejerció de lateral izquierdo para dar rienda libre a Joseca por encima, lo que confirmó que Tomás no estaba ni para un ratito. El Eldense no cedía terreno y Claudio también gestionaba sus cambios. El tercero de la tabla quería volver a ganar a domicilio y sabía que hacerlo en Algeciras era mandar un mensaje alto y claro a todo el grupo. Pero la defensa del Algeciras estuvo enorme y posibilitó al ataque un último arreón en el tiempo añadido: los albirrojos pudieron llevarse la victoria en el descuento con un disparo de Joseca que, no se sabe bien cómo, despejó Ramón Vila en una maraña y después la tuvo Mayorga con un cabezazo que se marchó por poco.

Si hay empates que saben a triunfo, este sin duda debe ser uno de esos.

Joseca, ante el Eldense. / Erasmo Fenoy