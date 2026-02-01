Javi Vázquez: "He sentido una energía muy chula y a la gente enganchada"

El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, se mostró satisfecho y orgulloso tras el empate logrado ante el Eldense, el tercer clasificado, y puso el acento más en el rendimiento y las sensaciones que en el resultado final. El técnico destacó especialmente la personalidad de su equipo: “No solo ha dado la cara a un equipo de arriba, sino que probablemente lo ha superado en fases del partido”, subrayó.

El partido no comenzó del todo cómodo para los rojiblancos. “En los primeros minutos hubo algunas pequeñas cosas a nivel defensivo que no acababan de convencerme”, reconoció, aunque incluso vio un punto positivo en el gol encajado: “Creo que el gol de ellos nos ha venido hasta bien, porque han pasado a defender un poco más y hemos empezado a tener el peso del partido”. El empate, según explicó, “cambió un poco la inercia”.

Tras el descanso, el encuentro se equilibró algo más, aunque el entrenador insistió en la superioridad de su equipo tras el tanto rival. “Ha habido una segunda parte un poquito más igualada, pero creo que después de encajar hemos sido bastante superiores”, afirmó, recordando que “no solo es el resultado, sino las sensaciones”. En ese sentido, se mostró especialmente satisfecho: “Por momentos he sentido una energía muy chula, la gente muy enganchada y el equipo compitiendo a un nivel bestial”.

En el análisis táctico, el técnico explicó los ajustes realizados para frenar el potencial ofensivo del rival. “Son un equipazo, con jugadores increíbles y un nivel de movilidad muy difícil de defender”, apuntó, detallando que “hemos hecho un pequeño ajuste que nos ha dado mucho, porque hemos defendido mejor en la segunda parte y con balón hemos seguido a buen nivel”. También valoró la lectura del partido desde ambos banquillos y los cambios realizados “para seguir atacando y amenazar mejor la espalda”.

Pese a la entidad del adversario, el entrenador admitió que quedó cierta sensación de haber dejado escapar la victoria. “Nos quedamos con la sensación de haber podido ganar y no haberlo hecho”, confesó, aunque matizó que “hay un rival, hay un portero y hay que valorar el punto”. Aun así, fue claro: “Mirando el cómputo global, lo más justo hubiera sido acabar ganando”, pero insistió en que “es un puntazo y las sensaciones han sido muy buenas”.

Cuestionado por si el equipo puede permitirse soñar, el técnico fue prudente. “Me gusta soñar, pero para dar un cuarto paso hay que dar antes el primero”, explicó, recordando que el objetivo sigue siendo claro: “Hoy es un punto más en busca de la permanencia”. Y añadió: “Lo que tenemos que soñar es con volver a competir la semana que viene a este nivel, más que con una clasificación, porque quedan todavía 16 semanas”.

También valoró con naturalidad el hecho de haber encajado tras varios partidos sin hacerlo en casa. “En algún momento tenía que pasar”, señaló, restándole dramatismo: “Lo importante es ganar o puntuar; si hoy hubiéramos ganado 2-1, igual de feliz que si ganamos 1-0”.

Por último, el entrenador quiso agradecer el apoyo de la afición, especialmente en los momentos de dificultad. “He visto a la gente más enchufada, incluso yendo por detrás del marcador”, destacó, convencido de que “en la adversidad es cuando más necesitamos a nuestros aficionados”. En ese sentido, concluyó con un mensaje claro: “Cuantos más seamos, mejor. Somos un equipo que compite a tumba abierta”.