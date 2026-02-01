Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 22ª jornada

La 22ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación permitió al Sabadell aumentar su ventaja en el liderato en un fin de de semana en el que ninguno de los tres primeros logró la victoria. El Hércules y el Antequera se acercan a la zona de playoff que cierra el Algeciras, mientras que el Real Murcia y el Cartagena agravan sus crisis. Por abajo, el Betis Deportivo asestó un durísimo golpe a un Sanluqueño en plena desmantelación de su plantilla.

El Hércules tumbó al Cartagena con dos penaltis ejecutados por Fran Sol en la recta final. Los alicantinos recuperaron la sonrisa en el Rico Pérez ante un Efesé que agrava su crisis y no encontró remedios en el debut como técnico interino de Raúl Guillén. Los blanquiazules llevaron la iniciativa en un duelo con varias acciones polémicas, incluidos los dos penaltis finales. El primero lo marcó Fran Sol en el minuto 83 aunque a punto estuvo de sacarlo Lucho (de vuelta a la portería). En el segundo, el goleador engañó al colombiano ya en el tiempo añadido. El Hércules de Beto Company rompe una dinámica de tres empates y cuatro jornadas sin ganar para alzarse hasta los 31 puntos. El Cartagena sigue despeñándose en la tabla, estancando en 28 puntos.

El Europa se reencontró con la victoria tras imponerse a un Sevilla Atlético que sigue sin marcar en 2026. El equipo de Barcelona, todavía asimilando la baja de un pilar como Izan, se empezó a apoderar poco a poco de la primera parte y dispuso de las mejoras ocasiones con disparos de Adnane y Álex Pla, que obligaron a Alberto Flores a lucirse. Al poco de comenzar el segundo tiempo, los escapulados se adelantaron tras un centro lateral rechazado en el que apareció Roger Escoruela para mandar el balón a la red con algo de fortuna. Jordi Cano pudo sentenciar para los catalanes y Bakary mandó a las nubes la mejor ocasión sevillista para igualar en un final en el que el local Manuel Ángel fue expulsado. Difícil comienzo de año para el Sevilla Atlético de Luce con cinco jornadas sin ganar y el filial embarrado con 20 puntos en los puestos de descenso. El Europa de Aday Benítez rompe con un bache de cinco semanas sin ganar y cuatro empates seguidos para dar el salto a los 36 puntos y agarrarse al playoff.

Más puntos que se le escapan al Villarreal B en el último suspiro. El filial encajó el empate en el tiempo añadido ante un bravo Tarazona. El mini submarino llevó la iniciativa desde el primer momento con numerosas llegadas por los costados, sobre todo un chut peligroso de Dani Budesca y un remate de Joselillo Gaitán que desbarató la defensa de un Tarazona que también mandó un aviso con un disparo cruzado de Agüero. Los amarillos insistieron y se adelantaron en el minuto 72 tras la enésima llegada y un rechace que cazó Albert García dentro del área. Los de la Plana tuvieron para sentenciar al contragolpe, perdonaron y pasó lo que suele pasar: Sergi Armero emergió en el minuto 95 para empatar el duelo para los aragoneses y dejar a los de David Albelda con un escaso botín. Segundas tablas seguidas para un Villarreal B que ha dejado escapar muchísimos puntos en los finales de partido. El filial aumenta su racha sin perder y se pone con 30 puntos, pero no termina de dar el salto a la zona de playoff. El Tarazona de Juanma Barrero suma su cuarto empate en cinco jornadas sin caer para colocarse con 29 puntos en esa zona media.

Crisis desatada en Sanlúcar de Barrameda. El Betis Deportivo arrolló a un Atlético Sanluqueño que sigue desmantelándose este mercado de invierno. El filial dominó y sentenció en una primera parte en la que puso patas arriba El Palmar con tres goles. Morante adelantó a los béticos a los 3 minutos, tras un pase que rompió a la defensa, y Borja Alonso hizo un doblete para noquear al Atleti antes del paso por los vestuarios. Marcos Denia maquilló el marcador para los de casa en el minuto 72, pero Rodrigo Marina certificó la goleada de los béticos en la recta final ante la impotencia de una afición que ha visto como el club ha roto el equipo en mitad de la temporada con la salida de media plantilla y la incorporación de cedidos de la cantera del Cádiz. Momento crítico para un Sanluqueño que cae a la última posición con 18 puntos tras una semana en la que también han trascendido incidentes internos ente los dirigentes y el vestuario. Toma aire el Betis Deportivo de Dani Fragoso, que suma 18 puntos y deja el farolillo rojo.

Subidón del Antequera y nuevo frenazo del Marbella en un partido decantado por una genialidad en el Banús Center. Un golazo de bandera de Luismi Gutiérrez desequilibró un encuentro disputado, con dos porteros inspirados y esa pizca extra de mordiente de los antequeranos, de nuevo con la flechita hacia arriba. Los del Torcal empezaron llevando peligro en un par de acciones, pero la primera gran oportunidad la tuvo el local Jorge tras un gran pase interior de Tomi, pero Alcover se lució con un paradón. Antes del descanso, el travesaño del portal de los costasoleños impidió un golazo de Javi Antón con un zurdazo desde fuera del área. El que sí acertó, pasada la hora de partido, fue Luismi Gutiérrez, que se sacó un gran gol desde la frontal con un chut que pegó en el larguero por dentro de la portería. El '10' del Antequera tuvo la sentencia con otro chutazo que, esta vez, salvó el meta Manu García en una palomita. El Marbella de David Cabello corta su reacción y se queda en esa triple cola compartida con 18 puntos. El Antequera de Abraham Paz enlaza su segunda victoria para repuntar hasta los 31 puntos, al acecho de las posiciones de privilegio.

Tablas sin goles en Pinilla entre el Teruel y el Real Murcia. Punto que sabe a poco para ambos equipos. Al Teruel porque puso todo y tuvo más ocasiones. Al Murcia porque se confirma que el efecto Colunga se ha desinflado y los granas solo suman 2 puntos de 12 posibles y su juego ha caído en la espesura. Y eso que el encuentro arrancó con una clarísima ocasión para los visitantes con un mano a mano de Ekain que salvó el meta Rubén Gálvez. El exalgecirista Nico Van Rijn estuvo a punto de adelantar a los turolenses en un balón suelto a pelota parada. Iván Ramos dio otro aviso claro para los de casa en el segundo tiempo, un tiro cruzado que sacó Gazzaniga. Poquito más se puede contar del ataque de un Murcia que perdió a última hora por problemas estomacales a Víctor Narro y que probablemente apure el mercado de invierno. El Teruel de Vicente Parras zanja la dinámica de dos derrotas seguidas y suma hasta los 30 puntos. El Real Murcia de Adrián Colunga pierde el tren de la primera plaza tras cuatro semanas sin ganar y se sitúa con 31 puntos, fuera de la zona de playoff.

El Ibiza comienza a despegar y lo hizo con una victoria de mérito ante el Atlético Madrileño. Miguel Álvarez parece que ha dado con la tecla en la isla mientras que el filial de Fernando Torres pierde fuelle en su pugna por el liderato. Los celestes entraron enchufados con un lanzamiento de falta de Bebé al larguero, aunque los colchoneros se dejaron ver por el área al filo del cuarto de hora con un gol anulado por fuera de juego a Arnau Ortiz. Apareció entonces Fran Castillo. El futbolista se sacó de la chistera un pase que Svensson no supo aprovechar y al filo de la media hora marcó el tanto que adelantaba a los locales. El filial del Atlético apretó en el segundo tiempo, reclamó un penalti sobre Cubo y se topó con el acierto del portero Ramón Juan, mientras que el Ibiza perdonó en botas de Bebé el segundo a la contra. Los ibicencos no fallaron en el último suspiro en un contragolpe de Del Olmo que regaló el gol a Davo. Tercera victoria en cuatro partidos para un Ibiza que se alza hasta los 29 puntos, todavía a un trecho del balcón de privilegio. El Atlético Madrileño hilvana tres jornadas sin ganar y ve alejarse el liderato a cuatro puntos, aunque los de Torres siguen segundos con 39.

Empate en el Nuevo Mirador entre dos equipos que se agarran a los puestos de playoff de ascenso. El Algeciras tuteó al Eldense y prolongó su racha sin perder y su condición de invicto en casa desde el pasado mes de octubre. Los albirrojos, eso sí, encajaron un gol, el que hizo Fidel Chaves en el minuto 25 tras una arrancada de Nacho Quintana por la banda derecha. El primer tanto que encajan en su feudo desde esa fecha. Los algeciristas reaccionaron y lograron la igualada antes del descanso con un golazo de Isaac Obeng. Con el partido abierto y ocasiones para dos equipos tan sólidos como valientes, las mejores oportunidades de la segunda mitad llegaron de lado local con un zapatazo de Obeng a la cruceta y la providencial intervención de Ramón Vila en la portería azulgrana. El Algeciras de Javi Vázquez se agarra a la quinta plaza con 33 puntos, a seis del descenso tras cinco jornadas sin perder. El Eldense de Claudio Barragán mantiene extiende su racha positiva y se sostiene tercero con 37 puntos, más cerca del segundo, pero con el cuarto al acecho.

Dos puntos volaron de la Nova Creu Alta. El Sabadell se vio sorprendido por el Juventud Torremolinos. Los arlequinados se llegaron a adelantar por dos veces, pero se toparon con la insistencia del cuadro malagueño y con un arbitraje que acabó por desquiciar a la hinchada local. El líder dejar escapar un nuevo triunfo -el segundo seguido en casa- aunque la realidad es que ha metido un punto más de distancia al Atlético Madrileño y mantiene la misma distancia con el Eldense. El exalgecirista Rodri Escudero, de vuelta a la titularidad, adelantó pronto a los arlequinados tras remachar un cabezazo de Bonaldo. El Torremolinos respondió con un disparo de Roldán y un tirazo de Cristóbal que obligó a lucirse a Fuoli. Los visitantes igualaron justo antes del descanso por medio de Pito Camacho, un viejo rockero que sigue siendo determinante en la categoría. El ex de la Balona logró el primer gol encajado en liga esta temporada en Sabadell. Los arlequinados salieron a por todas en la segunda parte y golpearon desde la esquina con un remate de Genar. A falta de 20 minutos apareció de nuevo Pito Camacho para completar su doblete. El colegiado dio ley de la ventaja tras una falta sobre Urri y, tras una perdida de López-Pinto, llegó la acción del empate, muy protestada por los locales. El Sabadell montó un asedio pero no pudo golpear por tercera vez. Los de Ferran Costa enlazan dos empates y prosiguen en cabeza con 43 puntos. El Torremolinos de Antonio Calderón suma hasta los 27 puntos y sigue cerrando la zona de descenso a pesar de que lleva tres jornadas sin caer.

La jornada echó el telón en el Santo Domingo bajo un diluvio. El Alcorcón perdonó y el Nàstic de Tarragona rescató un punto en el último suspiro. Empate que no contenta a ninguno de los dos, dos históricos que se encuentran más cerca del peligro que de la zona noble. El Alcorcón puso de cara el encuentro muy pronto cuando a los seis minutos un centro desde la izquierda y lo cazó Jordi Pola al elevarse más que nadie para cabecear a la red. Los alfareros controlaron la situación y mostraron un empuje en el segundo tiempo con varias ocasiones, siempre con Vladys de por medio y con una oportunidad muy clara de de Carmona. Sin embargo, el Nàstic emitió señales de vida cuando Marcos Baselga chutó al larguero en el minuto 72. Los granas se engancharon al duelo y encontraron la igualada con un empalme de Juanda en el minuto 86, uno de los golazos de la jornada. El meta Rebollo salvó a los visitantes con un paradón en el tiempo añadido. El Alcorcón de Pablo Álvarez cosechó su décimo empate del curso y se pone con 28 puntos, justo por encima del descenso. El Nàstic de Cristóbal Parralo se coloca con 29 tras dos semanas en positivo.