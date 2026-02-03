Dos promesas de la Primera Federación dan el salto de categoría al Albacete de la Liga Hypermotion

El frenético cierre del mercado de invierno ha propiciado el salto de categoría de dos futbolistas diferenciales de la Primera Federación. El Albacete Balompié, el verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey y uno de los clubes de moda de Segunda División, se ha hecho con los servicios del delantero Álex Rubio, del grupo del Algeciras CF, y del centrocampista Víctor San Bartolomé, una de las estrellas del grupo I.

Cada vez más, los clubes de la Liga Hypermotion se fijan y apuestan por el talento de la Primera Federación. Las estrecheces del margen salarial de Tebas ha llevado también a pescar más producto nacional y a bajo coste antes que echar las redes en ligas extranjeras. Uno de los que ha tomado esta postura ha sido el Albacete Balompié, el equipo entrenado por Albergo González (con el exalgecirista Enrique como segundo). El Queso mecánico cerró el último día de mercado de invierno a uno de los delanteros más prometedores del grupo del Algeciras, al madrileño Álex Rubio, del Villarreal B; y a uno de los centrocampistas más destacados del curso, el vasco Víctor San Bartolomé, del Barakaldo.

Álex Rubio, a sus 23 años, se ha consolidado como uno de los atacantes más versátiles de la categoría. El Villarreal CF pagó su cláusula al Antequera CF este mismo verano, el 1 de septiembre, dejando sin margen a los antequeranos para buscar un relevo. Rubio ha marcado 8 goles y repartido 2 asistencias en 18 partidos e iba camino de superar la excelente temporada que firmó con el Antequera en el curso 2024-25, cuando se erigió en pieza clave con 9 goles en 27 encuentros. El crecimiento de Álex Rubio no ha pasado desapercibido para varios clubes de Segunda División que le tenían el ojo echado, aunque finalmente fue el Alba el que puso toda la carne en el asador para llevarse al goleador.

El cuadro manchego también ha puesto patas arribas el otro grupo de la Primera Federación. El Albacete cerró la incorporación del mediapunta baracaldés Víctor San Bartolomé, de 25 años, uno de los medios con más participaciones de gol de toda la categoría con 7 tantos y 2 asistencias en su casillero. San Bartolomé ha sido uno de los habituales en las mejores alineaciones de la jornada, un jugador diferencial que ha terminado de romper tras dejar atrás una etapa de bache por las lesiones. San Bartolomé aterrizó el pasado verano en Lasesarre después de formarse en el Bilbao Athletic, el Celta Fortuna y el Real Unión. En 19 encuentros y 1.100 minutos, el medio ha registrado una participación de gol cada 122 minutos, un nivel que le sitúan a la altura de los tres mejores.

El Barakaldo ya vivió un episodio similar el pasado invierno con la salida del delantero Maroan Sannadi al Athletic Club de Bilbao.