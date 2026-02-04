El gol de Isaac Obeng, reconocido entre los mejores de la jornada en la Primera Federación

El golazo de Isaac Obeng que dio un punto al Algeciras CF contra el Eldense ha sido reconocido entre los mejores goles de la 22ª jornada liguera de la Primera Federación. El sutil golpeo del ghanés no ha pasado desapercibido para quienes eligen los cuatro candidatos semanales al tanto más bonito del fin de semana.

Obeng se ha colado como aspirante junto a César Palacios (Real Madrid Castilla), Abde Damar (Zamora) y Luismi Gutiérrez (Antequera, el próximo rival de los albirrojos). En la votación popular a través de las redes sociales de la Primera Federación, marcha en cabeza el futbolista del Zamora, seguido por el del Algeciras.

Obeng se quedó a centímetros del que habría sido su primer doblete goleador como algecirista. El extremo chutó un latigazo desde fuera del área que se estrelló en la cruceta de la portería defendida por Ramón Vila. El jugador hizo méritos para haber sido seleccionado en el once ideal de la jornada -no entró- y de haber marcado el segundo tanto, habría aspirado al MVP a buen seguro.

Isaac Obeng, con tres goles en su cuenta y varias asistencias, está cuajando una notable campaña en el Nuevo Mirador, donde llegó como cedido por el Cádiz CF a última hora del mercado de verano. El africano, de hecho, completó la pretemporada con el primer equipo de los cadistas. Cada jornada, son muchos los aficionados amarillos que siguen la pista de los cedidos y, en especial, de un Obeng al que algunos esperan de vuelta en junio.