Algeciras - Teruel: no es como caes sino como te levantas

Después de caerse, toca levantarse. Es lo que se suele decir tras un tropezón. El Algeciras CF se pegó un golpetazo importante el pasado domingo en Marbella, ante el entonces colista, una abultada derrota que estuvo muy condicionada por una expulsión al comienzo del segundo tiempo. La afición digirió rápido el revés y ha aceptado con naturalidad que la racha de su equipo debía terminar alguna vez... La cuestión es ver cómo reacciona este domingo el conjunto de Javi Vázquez con los focos del Nuevo Mirador ante el CD Teruel en la 26ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. ¿Volverá el Algeciras competitivo y seguro de sí mismo de las anteriores jornadas o lo de Marbella habrá supuesto un punto de inflexión negativo? El algecirismo aguarda expectante.

El Algeciras ha tenido toda una semana para encajar el golpe y bajar en cierto sentido de la nube. Los de Javi Vázquez apenas sufrieron a nivel clasificatorio, pero a mitad de semana se disputaron dos de los partidos aplazados del grupo. En uno de ellos, el Teruel arañó un punto in extremis en Torremolinos: los rojillos adelantaron a los algeciristas en la tabla (37 puntos), aunque la distancia sobre el descenso apenas se redujo, ya que el Algeciras goza de siete puntos más el golaveraje sobre los malagueños. Con 36 puntos y un encuentro menos (el que saldarán en Antequera el próximo 11 de marzo), los de Javi Vázquez tienen opciones de regresar a los puestos de playoff de ascenso y, lo más valioso, "dar un otro mordisco" hacia el objetivo de la permanencia.

"Lo importante es la estabilidad y que aprendamos de los resultados", valoró el entrenador del Algeciras en la previa, "con muchas ganas de estar con nuestra gente, más aún después del sabor de boca tan malo que nos dejó el último resultado", concedió.

Vázquez tiene la baja obligada de Álvaro Mayorga, sancionado por su expulsión. "Mayorga está haciendo un temporadón", defendió el míster, que tiene a Aleix Coch, Víctor Ruiz y Ángel Gómez para armar el centro de la retaguardia. "Tenemos una gran plantilla. No hay un jugador que diga, a este no lo voy a poner, porque siento que podemos ganar con todos", aseguró el madrileño antes de avanzar que "Jorge Rastro ya está bien". La ausencia del extremo se ha echado en falta en las últimas semanas. Habrá que ver si está para titular o para entrar desde el banquillo.

El Algeciras quiere recuperar el feeling en un estadio donde los números son abrumadores: siete victorias y dos empates en las últimas nueve comparecencias ante su público, un idilio que se prolongó en el triunfo más reciente ante el Torremolinos. Vázquez augura un partido áspero ante un oponente que se hace fuerte desde la defensa y el orden: "Habrá que ser pacientes con balón", avisó. "Visualizo un partido complicado, con un bloque bajo de ellos, siendo agresivos en ciertos saltos de presión... tendremos que ser capaces de atacar bien su línea defensiva de cinco o seis; habrá menos espacios, así que necesitaremos entender bien el partido y reducir al máximo lo que hacen con balón, porque son un equipo que genera ocasiones y materializa muchas", advirtió.

Vázquez entiende que el Teruel conserva "muchos elementos del juego" con respecto a la primera vuelta, cuando los albirrojos cayeron por la mínima en Pinilla. "Se parecerán a lo que vimos allí, con patrones que les dan para estar donde están, aunque han tenido menos días de preparación y los viajes... todo eso puede influir", aceptó el entrenador, que el miércoles estuvo presente en El Pozuelo para ver se cerca a su rival.

El técnico tiene claro lo que desea esta jornada: "Me apetece volver a ver al equipo competir bien, quitarnos ese poso del último partido" y agregó: "No se puede pensar en un playoff si uno no se salva. Es un encuentro para acercarnos a la permanencia. Si somos capaces de seguir arriba, pues mejor, pero lo importante es dar un mordisco más a la permanencia", subrayó.

Tras este duelo en casa, el Algeciras va a encarar una fase durísima del calendario con tres desplazamientos en una semana: "No pienso tanto en el futuro, pero mi confianza en el equipo es máxima. La semana siguiente visualizo dar un paso al frente como visitante. Van a ser momentos bonitos para demostrar el mensaje que vendo como entrenador porque, con el cúmulo de partidos, vamos a necesitar a todos".

Javi Vázquez espera que la hinchada vuelva a jugar un papel determinante en el coliseo albirrojo: "Sabemos el apoyo y el cariño de la gente. Es normal recibir alguna atizada después de un resultado así, no pasa nada, lo entendemos, yo el primero. Hemos conseguido formar una familia y estoy convencido de que el domingo vamos a vivir un momento muy bonito".

Con la moral alta y muchos kilómetros

El Teruel llega a Algeciras con las bajas de los sancionados Manel Royo y Albisua, dos titulares habituales en los esquemas de Vicente Parras. El conjunto rojillo se alzó a los 37 puntos tras empatar el pasado miércoles en Torremolinos y superó en la tabla al Algeciras, que tiene un partido menos. El equipo de Parras viene de haber ganado el fin de semana anterior en casa al Ibiza y engancha cuatro jornadas sin perder, una racha que ha devuelto a los rojillos a las cercanías de la zona noble de la clasificación. En el plantel, se mantiene el defensa exalgecirista Nico Van Rijn, que ha disputado 23 encuentros y este domingo vuelve a la que fue su casa.

El Teruel tuvo una racha muy buena al comienzo del curso y llegó a codearse con los puestos de playoff de ascenso. La regularidad de los turolenses se vio algo mermado en el tramo medio de la temporada y, entre diciembre y enero, las derrotas se acumularon tanto en Pinilla como fuera. Sin embargo, febrero ha confirmado la mejoría de uno de los rivales más correosos de la categoría, un club humilde, pero empapado del sello peleón de su entrenador.

Parras elogió la temporada del Algeciras y calificó al equipo de Javi Vázquez como un termómetro, "una referencia competitiva".