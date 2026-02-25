El próximo gol del Algeciras tiene premio

El próximo gol del Algeciras CF tiene premio. Sí, el próximo tanto albirrojo, además de poder reportar puntos y contar para las estadísticas oficiales, conllevará un reconocimiento por parte de Siglo Rojiblanco. El colectivo ha avanzado que la siguiente diana de los algeciristas se convertirá en el gol 200 en la Primera Federación, un logro que será recompensado con un recuerdo a final de la presente temporada cuando se celebre la tradicional entrega de trofeos de estos incondicionales guardianes de la historia del centenario club.

"Hay goles que valen tres puntos… y hay otros que valen memoria", resalta Siglo Rojiblanco en un comunicado en el que avisa sobre el inminente acontecimiento. "La historia sigue llamando a la puerta. Con el tanto logrado por Iván Turrillo, nuestro eterno capitán, el pasado domingo en Marbella —el número 199 en Primera Federación—, queda abierto el camino hacia una cifra redonda. El próximo gol que celebre el Algeciras en esta categoría será el número 200".

El Algeciras de Javi Vázquez ha convertido 28 goles en los 24 partidos que ha disputado hasta el momento. Iván Turrillo sumó su tercer tanto liguero, igualando la cifra de otros atacantes como Isaac Obeng, Juanma García o Dani Garrido. Solamente Manín (5) y Jorge Rastrojo (4) cuentan con más goles que el one club man de El Cobre.

La cifra de 200 goles en la categoría aparece en el horizonte de la quinta campaña consecutiva del Algeciras en una Primera Federación en la que participó como fundador. Muy pocos son los clubes que han permanecido todas las temporadas en la actual división de bronce. El gol 100, recuerda Siglo Rojiblanco, "llegó en Madrid, en aquel triunfo por 1-2 ante el Castilla, cuando Diego Esteban dejó su nombre escrito el 19 de noviembre de 2023. Muchos aún recuerdan ese momento como si fuera ayer", resalta el colectivo.

Manín celebra con Iván su gol al Sevilla Atlético. / Andrés Carrasco

Siglo Rojiblanco registró el pasado 3 de enero el tanto de Manín que supuso el gol número 4.800 en la historia del Algeciras CF. "Fue en la victoria por 3-0 ante el Sevilla Atlético, en una de esas tardes en las que el Nuevo Mirador late al unísono y el orgullo rojiblanco se siente más fuerte que nunca. No fue solo un gol más: fue otro pedazo de historia que se suma a tantos años de lucha, fidelidad y amor por estos colores, como guardan con mimo los archivos de Siglo Rojiblanco".

Como si se tratase de un reto más, Siglo Rojiblanco aporta este nuevo aliciente para el encuentro del próximo domingo en el Nuevo Mirador, donde los de Javi Vázquez se querrán desquitar del varapalo en Marbella. "Ahora la ilusión vuelve a encenderse. ¿Será el próximo domingo, ante el Teruel, cuando celebremos esa cifra tan especial? ¿Quién hará vibrar de nuevo a la afición y añadirá su nombre a esta historia que es de todos?", se pregunta el guardián de la historia algecirista, con veteranos especialistas como Francisco García Corral y Ricardo Almagro, entre otros.

"Como es tradición, Siglo Rojiblanco entregará, al final de la temporada, un recuerdo a los protagonistas de estas efemérides. Pronto lo sabremos. Cuando llegue ese tanto, no será solo una cifra: será otro latido compartido, otra razón para creer, otro abrazo entre desconocidos que sienten lo mismo. Porque el Algeciras no es solo un equipo. Es sentimiento. Es pertenencia. Es una forma de vivir el fútbol". Ni una palabra más que añadir.