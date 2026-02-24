El Algeciras, normalidad también ante la derrota

Borrón y cuenta nueva... y pico y pala. El Algeciras CF quiere pasar página al varapalo en Marbella como mejor saber, retomando el trabajo con normalidad y enfocando todos sus esfuerzos en el próximo partido, en el duelo del domingo en el Nuevo Mirador ante el Teruel (18:15). Ese ha sido el espíritu en los momentos complicados y Javi Vázquez ya dejó claro que no va a cambiar su manera de proceder ni en las victorias ni en los empates ni en las derrotas.

La plantilla, que descansa este martes, afronta desde este miércoles la preparación de la 26ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. La vuelta al Nuevo Mirador se antoja el mejor bálsamo posible tras un duro revés, un 4-1 que supone el mayor tropiezo de la era Javi Vázquez y el fin a una excelente racha de siete partidos sin caer. Caprichos de este calendario asimétrico, el Algeciras se las verá el domingo con el rival que le había derrotado antes que el Marbella. Los albirrojos perdieron en el campo Pinilla a mediados de diciembre de 2025 y no volvieron a doblar la rodilla hasta el pasado 22 de febrero.

El 3-0 encajado en Ibiza a finales de noviembre era el tropiezo más abultado del Algeciras hasta la semana pasada. Los albirrojos habían recibido tres tantos ante el Europa -seguramente en el duelo de más infausto recuerdo del curso- y en Elda, pero no habían encajado cuatro dianas con el madrileño a los mandos ni con Iván Moreno, que ha visto deslucidas sus buenas estadísticas (20 goles en 21 partidos). Sin pasar por alto que el malagueño ha sumado once porterías a cero.

Uno de los protagonistas del batacazo en la Dama de Noche fue el defensa Álvaro Mayorga por su expulsión nada más comenzar el segundo tiempo, cuando el encuentro marchaba equilibrado con el 1-1. El central madrileño se pronunció en las redes sociales para pedir perdón en un gesto que le honra y que ha aumentado la estima que la hinchada del Algeciras ya le tenía. "Pido perdón al equipo y a los aficionados por no haber estado a la altura del partido y asumo la responsabilidad. Aprendemos y seguimos", escribió Mayorga, quien hasta el momento se puede considerar uno de los jugadores destacados de la temporada.

La afición algecirista, que de fútbol sabe un rato, ha aceptado las disculpas de su futbolista y, en general, se puede decir que el algecirismo ha digerido con deportividad el tropiezo. Se podía perder y un mal día lo puede tener cualquiera. La cuestión es saber aprovechar este golpe de realidad para reubicarse y no perder comba. Javi Vázquez ha destacado en más de una ocasión la capacidad de este Algeciras por no dejarse arrastrar por malas dinámicas. De hecho, los algeciristas solo han encadenado derrotas en una ocasión esta temporada y lo máximo que han estado sin ganar ha sido un periodo de tres semanas.

No conviene perder la perspectiva de lo que está haciendo este Algeciras que marcha sexto con los mismos 36 puntos que el quinto, el Villarreal B, y con un partido pendiente, al igual que otros equipos del grupo. Curiosamente, entre el cuarto y el noveno a todos les falta un encuentro por jugar.

Los de Vázquez llevan una marcha triunfal en el Nuevo Mirador y tienen encauzado el objetivo prioritario, una salvación que virtualmente queda a diez puntos. El Algeciras ha abierto brecha sobre los puestos de descenso y goza de ocho puntos de ventaja sobre el Torremolinos (quinto por la cola), más el golaveraje que se apuntó con respecto a los malagueños.

Queda mucha liga y la parte más decisiva, la hora de la verdad en la que todos los equipos se van a jugar sus aspiraciones. El domingo en casa ante el Teruel, el Algeciras puede dar otro paso adelante.