Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 25ª jornada

La 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación devolvió el liderato en solitario al Sabadell, reconciliado con la victoria en la Nova Creu Alta, tras el pinchazo del Atlético Madrileño frente al Nàstic. El Villarreal B se apoderó de la quinta plaza de un Algeciras noqueado por un Marbella resucitado. El Cartagena se llevó un derbi de alta tensión que deja al Real Murcia muy tocado.

El Villarreal se llevó por goleada el duelo de filiales ante el Betis en el partido que alzó el telón de la jornada. El mini submarino arrolló en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha puesto velocidad a toda máquina para meterse de lleno en la pelea por los puestos de playoff de ascenso. Albert García se erigió en protagonista con un doblete y ha asumido los goles de Álex Rubio, que fichó por el Albacete este invierno. Los amarillos encarrilaron el encuentro con dos tantos casi seguidos en torno a la media hora aunque Carlos Reina recortó antes del descanso. Los béticos fueron a por todas a por el empate y lo rondaron en una ocasión de Reina que desbarató Rubén. El que no perdonó fue Ayman, otro de los refuerzos amarillos, con otro doblete para cerrar la fiesta. Los verdiblancos acabaron con diez por la roja a Sorroche tras una fea entrada. Segunda victoria seguida del Villarreal B de David Albelda que se aúpa hasta los 36 puntos con un partido pendiente. Paso atrás serio para el Betis Deportivo de Dani Fragoso, sumido en descenso con 22 puntos después de su arreón en 2026.

Triunfo vital del Tarazona para alejarse del peligro del descenso y hundir al Sevilla Atlético. El Municipal de Tarazona vio ganar a su equipo este 2026, una reconciliación muy necesaria tras un bache de resultados. Los locales llevaron la iniciativa en una primera parte igualada que desequilibraron pasada la media hora a balón parado con el segundo gol consecutivo de Julián Delmás. No tuvo tiempo de reacción tras el descanso el filial, ya que los rojillos golpearon de nuevo a pelota parada, en el minuto 48, con una falta lateral que culminó el capitán Trilles para hacer el 2-0 y mandar a dormir el partido. Los sevillistas apenas tuvieron la ocasión de Pedraza para recortar en un cabezazo que se marchó alto. El meta Flores evitó una derrota mayor para un filial en el que ha perdido protagonismo el algecireño Collado tras el cambio de técnico. Respira el Tarazona de Juanma Barrero, que espanta el descenso y se coloca con 33 puntos. Cuarta derrota seguida para un Sevilla Atlético en picado con Luci Martín, estancado con 20 puntos y sin visos de mejoría.

Remontada salvavidas del Nàstic para tumbar al colíder a domicilio. El conjunto de Tarragona reaccionó cuando más difícil lo tenía para sobreponerse al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares. El día comenzó de cara para los colchoneros con el tempranero tanto de Javi Boñar, que marcó en su partido 100 con el filial. El lateral se perfiló un disparo con la zurda al borde del área muy ajustado a un palo. El Nàstic replicó en su primera gran ocasión, al filo del descanso, con una contra culminada a la perfección por Jaume Jardí. Los visitantes salieron del intermedio enchufados y en el minuto 50 Cedric cabeceó a la red un centro medido para adelantar a los de Tarragona. El filial tuvo buenas opciones para el empate en un chut de Llorente que salvó con reflejos Rebollo. El portero volvió a ser crucial al final en una falta lateral que remató Spina con todo a favor. Patinazo del Atlético Madrileño de Fernando Torres, que solo ha ganado uno de sus últimos cinco duelos. Chute de moral para el Nàstic de Cristóbal Parralo, quien da la sensación de que libró un match-ball. Los de Tarragona saltan a la zona media con 33 puntos.

Empate in extremis en El Pozuelo, unas tablas con muy distinto sabor para el Juventud Torremolinos y el Hércules. Los malagueños rescataron un punto de oro en el minuto 98 mientras que los de Alicante dejaron escapar un triunfo que tenían en sus manos. Todo esto con un penalti fallado por el Torremolinos en el tiempo añadido, todavía con el 1-2. El Hércules golpeó primero, a la media hora, en un balón parado que cabeceó con maestría Unai Ropero. Los blanquiverdes repusieron la igualada nada más comenzar la segunda parte con un gol de área de Pito Camacho, que suma y sigue. En medio de un juego de trincheras, los alicantinos volvieron a adelantarse cuando a falta de veinte minutos un centro desde la derecha de Samu Vázquez acabó en autogol de Dani Fernández. El Hércules perdonó la sentencia y dio aire a un Torremolinos que apretó en la recta final. Los malagueños dispusieron con el tiempo cumplido de un penalti que Pito Camacho mandó al palo. Sin embargo, en el minuto 98, Isaac González aprovechó el último latigazo para firmar un empate salvador para los locales. El Torremolinos de Antonio Calderón suma hasta los 28 puntos y seguirá en descenso, aunque a día de hoy es el equipo más cercano a la frontera con la permanencia. El Hércules de Beto Company se pone con 33 puntos y mantiene esa sensación a medias de que no termina de despegar del todo para pelear por el playoff.

Sorpresón en la Dama de Noche. El Marbella revivió con una goleada ante el Algeciras. El colista zarandeó a uno de los equipos más en forma de la categoría y truncó la racha de siete partidos sin perder de los albirrojos. Los costasoleños salieron dando bocados y se adelantaron al minuto y pico de juego con una falta colgada por Eugeni y rematada muy solo por Juan Rodríguez. El Algeciras se quitó la empanada de encima e igualó pronto con un centro de Paris Adot que remató el capitán Iván Turrillo. Testarazo del one club man. Antes del descanso pudieron adelantarse los dos, pero el partido se rompió al comienzo de la segunda mitad con las dos amarillas casi seguidas que significaron la expulsión de Mayorga. El Algeciras se quedó con uno menos y el Marbella se lanzó a la yugular con tres goles casi de una tacada: Adri Ruiz, Ohemeng y Eugeni finiquitaron a un rival perdido por momentos y que se pudo llevar una goleada aún más dura si Víctor no manda a las nubes un penalti. El Marbella de David Cabello abandona el farolillo rojo y toma algo de aire con 21 puntos en una zona roja donde solo ellos ganaron. El Algeciras de Javi Vázquez se queda con 36 puntos y cede la quinta posición en la zona de privilegio.

El Sabadell recuperó su versión más fiable para volver a destacarse en el liderato. Los arlequinados se reconciliaron con la victoria tras cuatro encuentros después de doblegar al Atlético Sanluqueño con un juego pragmático en la Nova Creu Alta. Los de Sanlúcar tuvieron su gran oportunidad al cuarto de hora con una remate al palo de Rodri en un centro lateral de Sola. Tras el aviso, el Sabadell comenzó a rondar la meta contraria con una llegada de Coscia y un cabezazo de Bonaldo desde el córner. El duelo, sin embargo, se empezó a decantar tras un error garrafal, un fallo del meta Rodri Rocafort (titular en lugar del algecireño Rubén) al intentar despejar el balón. Joel Priego no perdonó semejante regalo para adelantar a los catalanes. Los de casa aumentaron la ventaja al filo del descanso en un saque de esquina cuyo rechace cazó Eneko Aguilar. Con el 2-0, el Sabadell manejó el segundo periodo y desaprovechó varias oportunidades para haber redondeado todavía más la balsámica victoria. El Sabadell de Ferran Costa vuelve a ganar tras cuatro semanas de sequía y vuelve a liderar en solitario con 46 puntos. El Sanluqueño de Pedro Mateos engarza dos derrotas y se queda varado en los 21 puntos, solo uno por encima del colista.

Zarpazo del Cartagena en el feudo del Real Murcia en el debut de Iñigo Vélez en el banquillo albinegro. En medio de un ambiente excepcional, de superior categoría, el derbi regional puso en juego tres puntos y algo más entre dos históricos necesitados. El duelo se puso de cara muy pronto para los locales con un tanto de Joel Jorquera tras una buena combinación entre Víctor Narro y Pedro Benito. El Efesé aguantó el tirón y fue a más hasta conseguir reponer las tablas en el minuto 39 con un chutazo de Rahmani, que mandó el balón al fondo de la red tras tocar el travesaño con un potente disparo. El empuje albinegro se tradujo en más dominio y ocasiones en el segundo tiempo. Nil rubricó la remontada cartagenera en el minuto 54 tras remachar una acción en la que pudo haber penalti. El Efesé rondó el tercero y el Murcia rozó el empate en la última acción del partido con un gol anulado a Flakus por fuera de juego. Nuevo mazazo para el Murcia de Adrián Colunga que ya hilvana seis partidos sin vencer y con 31 puntos sigue asomado al abismo del descenso. Delicada situación para el técnico. El FC Cartagena enlaza su segundo triunfo y celebró el debut de Iñigo Vélez con un salto hasta los 34 puntos.

El Europa asaltó El Maulí para relanzar su candidatura al playoff y quién sabe si al ascenso directo. El equipo revelación se impuso a un Antequera lastrado por su falta de pegada. Los del Torcal cuajaron una primera parte dominante en la que solo les faltó afinar la puntería. Los blanquiverdes llegaron con ocasiones de Siddiki, Rafa Diz, Destiny... sin acierto. En el otro lado, el Europa tiró de chistera para adelantarse en el minuto 54 con un zurdazo de Jordi Cano, uno de los goles de la jornada. Los malagueños encajaron el golpe y siguieron insistiendo, pero se toparon también con un Flere infranqueable. El pichichi escapulado sentenció el triunfo en el tiempo añadido para rubricar su doblete con futbolista más determinante de la tarde. El Antequera de Abraham Paz truncó su racha de tres victorias seguidas y desaprovechó la ocasión para auparse a puestos de playoff. El Europa de Aday Benítez salta hasta los 41 puntos y se mantiene en la estela del tren de cabeza.

El Teruel se agarró a factor campo para tumbar al resurgido Ibiza. Los de Vicente Parras mostraron su cara más sólida en el campo Pinilla para llevarse tres puntos que valen su peso en oro. Hugo Redón desequilibró la balanza a los siete minutos tras un fallo en la salida del balón de Ramón Juan. El portero, un salvavidas habitual para los celestes, se equivocó al sacar la pelota y el rojillo no desaprovechó la concesión. El Ibiza protagonizó varias acciones para lograr el empate con una llegada de Davo, otra del mago Fran Castillo y, sobre todo, un disparo al larguero de Svensson. Los ibicencos reclamaron un posible penalti por manos en el último suspiro que el VAR tampoco aclaró. Segundo triunfo seguido del Teruel de Vicente Parras, que con 36 puntos se vuelve a asomar a la zona noble de la clasificación. El Ibiza de Miguel Álvarez sigue abonado a dar una de cal y otra de arena. Los celestes se quedan con 32 puntos.

Como broche, partidazo y reñido empate entre el Eldense y el Alcorcón. El Nuevo Pepico Amat se quedó con las ganas de una victoria más del mejor local del grupo, pero los azulgranas salvaron al menos un punto en un partido que se les complicó en el segundo tiempo. El Eldense mandó en la primera parte y encauzó la noche a los veinte minutos con un disparo de Bustillo que rebotó en Manu Molina. Los de Claudio, sin embargo, no supieron aumentar su renta. Los alfareros igualaron por medio de Vladys nada más volver del intermedio y cambiaron las tornas. El Alcorcón apretó y vio como a Omar le anulaban por fuera de juego un gol, pero el que acertó fue Tarsi en el minuto 83. Dos después, Clemente apareció para salvar un punto para los azulgranas antes de un descuento de infarto. El Eldense de Claudio Barragán suma hasta los 41 puntos aunque cede la tercera plaza. El Alcorcón de Pablo Álvarez cosechó su 12º empate de la temporada y con 33 puntos se sostiene en la zona media.