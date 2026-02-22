Inesperado trastazo de un Algeciras desfigurado en Marbella (4-1)

Batacazo. Sin tiritas ni paños calientes. El Algeciras CF sufrió un sonoro batacazo ante el Marbella FC, el colista, en la Dama de Noche, ante la mirada de varios centenares de fieles aficionados albirrojos que fueron mudando su rostro de la ilusión al desencanto y la estupefacción. La brillante racha del equipo de Javi Vázquez frenó en seco en un partido que empezó torcido muy pronto con un gol al minuto y poco de juego. Sin embargo, el Algeciras reaccionó y se puso las pilas en una primera parte algo desmadrada que pudo caer para cualquier de los dos. Tras el descanso, Mayorga se expulsó con dos tarjetas amarilla casi seguidas y el Algeciras se quedó KO, a merced de un Marbella mucho más intenso, un rival herido y con los colmillos afilados que se lanzó a la yugular. Los albirrojos se descompusieron por completo con tres goles encajados casi de sopetón... y la cornada pudo ser mayor porque los costasoleños mandaron a las nubes un penalti y perdonaron una goleada aún más sangrante.

El último de la clasificación barrió del mapa al que era uno de los equipos más en forma del momento en la Primera Federación. Así las gasta esta categoría, una liga que no pasa por alto un mal día, ni siquiera un mal rato dentro de la inmensidad de un partido. El Algeciras estaba avisado del partido trampa, de las urgencias de un Marbella contra las cuerdas y, sobre todo, de que para puntuar hay que igualar en empuje al adversario. Los de Javi Vázquez tardaron casi un cuarto de hora en darse cuenta de qué iba la película en Marbella. Con todo, reaccionaron con cabeza -especialmente la de Iván Turrillo para igualar antes del minuto 20- y hasta pudieron irse por delante al intermedio. Pero en la segunda parte, otra vez la empanada de salida y un Mayorga tristemente protagonista con dos faltas evitables que dejaron con diez a los algeciristas en el minuto 50. El Algeciras fue arrollado en un plisplás. Parecía un alguien perdido, deambulando dentro del campo... una imagen impropia de un conjunto que ha competido durante los 23 partidos anteriores. Mejor o peor, pero siempre con ciertas ideas y orden.

Para muchos algeciristas esta debacle tuvo cierto aire a déjà vu con lo ocurrido en este mismo escenario hace un año, cuando el Algeciras se dejó remontar y cayó también con estrépito, aunque en aquella ocasión el que jugaba con uno menos toda la segunda mitad era el cuadro de la Costa del Sol. "El Algeciras se cae con todo el equipo", tituló este periódico su crónica. Se podría quedar perfectamente para este descosido.

El trastazo de Marbella supone la primera derrota del Algeciras en 2026, una caída que llega después de siete partidos sin perder, una racha que ha encauzado la permanencia de los albirrojos y que paseado al equipo de Vázquez por los puestos de playoff de ascenso varias semanas. El Algeciras va a seguir gozando de un colchón muy interesante sobre los puestos de descenso (ocho puntos más el golaveraje sobre el Torremolinos) y le saca 15 puntos al Marbella, a este mismo Marbella que le ha pasado por encima. Por poner un poco todo en perspectiva, aunque en caliente cueste de digerir.

Javi Vázquez hizo un par de retoques en el once de la última victoria ante el Torremolinos. El técnico, que ha normalizado estas variaciones para no volverse predecible, devolvió a la titularidad a Aleix Coch en la defensa por Víctor Ruiz y a Manín en el ataque sacrificando a Óscar Castro en el centro del campo. Más allá de estos dos movimientos, el Algeciras no salió al césped enchufado, al menos no tanto como el Marbella, que rascó una falta a las primeras de cambio: Eugeni colgó el balón y Juan Rodríguez entró para rematar solísimo. Fallo en la marca y gol del exalgecirista, que pidió perdón con las manos.

A renglón seguido, el Marbella perdonó el segundo en un balón largo que Víctor ganó a Mayorga. El remate cruzado no entró porque lo tocó Iván Moreno. Los algeciristas empezaron a digerir la empanada y a partir del cuarto de hora igualaron al menos la intensidad de los blanquillos. Poco después de la primera posesión de balón larga, los de Vázquez encontraron el empate en un centro desde la derecha de Paris Adot rematado de cabeza por Iván Turrillo en el minuto 19.

La afición del Algeciras celebra con Iván Turrillo el gol del capitán en Marbella. / Carlos Guerrero

Los visitantes voltearon la situación y gozaron de buenos minutos y de llegadas peligrosas: con un Paris Adot incisivo y con Garrido acariciando el segundo de cabeza. El Marbella replicaba con un par de disparos envenenados de Eugeni, que hizo trabajar a Iván Moreno. La ocasión más clara en ese toma y daca fue para el Algeciras tras una jugada de Obeng que cedió a Juanma y su remate lo sacó Manu García con un auténtico paradón. El descanso daba un respiro a un primer tiempo sin apenas tregua.

Expulsión y debacle

Tras el paso por vestuarios, otro mal arranque algecirista. Mayorga vio la amarilla en el 46' y en el 50' no fue capaz de evitar la segunda amonestación ante un Víctor que desquició a la zaga visitante. Con uno menos casi toda la segunda mitad. Javi Vázquez movió ficha para apuntalar atrás con Víctor Ruiz y Óscar Castro, sin embargo, la expulsión descolocó al Algeciras y enervó aún más al Marbella.

Cuando parecía que los algeciristas habían asimilado la situación, llegó el 2-1 y todo se desmoronó. Adri Ruiz remachó casi a placer un balón que dejó muerto Víctor Ruiz a centro de Álex Martínez en el minuto 59. Dos después Omeheng rubricó un trallazo imparable y en el 65' Eugeni daba la puntilla a un Algeciras desfigurado, desconocido.

El míster trató de taponar la sangría con más recambios, pero lo cierto es que el Marbella pudo aumentar su renta. Víctor mandó a las nubes un penalti en el minuto 74 y vio como después le anulaban un gol por falta previa. El VAR dio la razón al árbitro. Iván Moreno puso de su parte también para evitar la manita ante un Víctor omnipresente (un futbolista que estaba en el Móstoles en la primera vuelta y que el Córdoba ha fichado antes de cederlo al Marbella). Juanma, en el minuto 84, tuvo el único acercamiento del Algeciras para maquillar la goleada, pero se volvió a topar con Manu García.

Obeng, ante Tomi. / Carlos Guerrero

El árbitro fue indulgente con el Algeciras y no quiso prolongar demasiado el bochorno. Aunque el mayor bochorno es que el partido se había acabado casi media hora antes. Evidentemente, ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos. De hecho, este equipo sigue estando más cerca de ser muy bueno a ser malo... pero este borrón no lo esperaba nadie.