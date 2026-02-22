Javi Vázquez: "Te ves con uno menos y por detrás en el marcador... debe servirnos de aprendizaje"

El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, compareció tras la derrota ante el Marbella con un discurso autocrítico y reflexivo. El técnico aseguró que el partido se torció por una acumulación de circunstancias y encajó el revés con una manera de darse cuenta de lo que está consiguiendo el equipo y como "un aprendizaje".

“Al final se juntaron una serie de situaciones que dificultaron más aún el hecho de poder sacar los puntos que soñábamos aquí”, explicó. El preparador albirrojo admitió que el marcador incluso pudo ser más amplio tras el descanso: “Es un resultado que, por los condicionantes de la segunda parte, pudo en algún momento haber sido peor”.

Vázquez señaló que el equipo perdió estabilidad tras el intermedio. “Perdimos un poco la estabilidad en la segunda parte, lo cual también es comprensible por cómo estábamos”, argumentó, apuntando al componente emocional como uno de los factores determinantes. “Venías con ambición, con ganas, siete semanas sin perder, jugando contra el último, y de repente te ves con uno menos y por detrás en el marcador. La mente hace el resto”.

Autocrítica en la primera parte

El técnico fue claro al valorar el primer tiempo: “Sin ser un desastre, no estaba contento”. Aunque reconoció que con balón el equipo generó peligro —“con poco generábamos mucho, de ahí el gol”—, percibió precipitación en el juego. “Sentía que el equipo estaba un poco precipitado”, añadió.

Además, incidió en los problemas sin balón, especialmente en los duelos individuales. “No estábamos ajustando bien, ellos nos estaban golpeando en situaciones de dos para dos”, detalló. En el descanso trató de corregirlo con la entrada de Jony y posteriormente Óscar, pero el escenario cambió radicalmente tras la expulsión. “Los primeros minutos de la segunda parte nos ponen con uno menos y dos-uno, y a partir de ahí el equipo ha desaparecido”.

El peso emocional y el aprendizaje

Vázquez insistió en que el contexto clasificatorio pudo jugar en contra. “Estás arriba, vienes a Marbella que va último y crees que tienes que ganar. Cuando eso no sucede, emocionalmente te desordenas”, explicó. Aun así, evitó restar méritos al rival: “Hay una parte de mérito de ellos, evidentemente, y han aprovechado muy bien la situación”.

Para el entrenador, el castigo fue excesivo en apenas unos minutos: “Te expulsan a un jugador y las cuatro siguientes acciones son tres goles. Es como que te pegan y te noquean”.

Pese a la derrota, su mensaje fue de orgullo. “Es el día que más orgulloso me siento de ser entrenador de este equipo”, afirmó con rotundidad. “Cuando ganamos, todos somos buenos. Pero en esta categoría todos perdemos partidos”.

El técnico considera que el tropiezo puede servir para reforzar la mentalidad competitiva. “Perder vamos a perder. Lo que no debemos permitirnos es no ser la mejor versión que podemos ser, ya sea con once o con diez”, subrayó. “Es un aprendizaje bonito que solo se vive cuando estás peleando por el playoff y juegas contra el último”.

Mentalidad de grupo

Más allá del análisis táctico, Vázquez puso el foco en la cohesión del vestuario. “Si hemos construido una familia no es para cuando ganamos. Ahí hasta los falsos se llevan bien”, expresó gráficamente.

Su receta no cambia: “Si ganamos, el lunes pasillo y a preparar la semana. Si empatamos, lo mismo. Y si perdemos, lo mismo. Porque esto es fútbol y esto es la vida”. El técnico ya mira al próximo compromiso en casa ante el Teruel: “Mañana volverá a salir el sol y seguiremos apretando los dientes para volver a ser el equipo competitivo que somos”.