Decimocuarto cambio de entrenador en el 'grupo de la muerte' de la Primera RFEF: Curro Torres, al rescate del Murcia

Una semana más, el grupo II de la Primera Federación se ha cobrado el puesto en el banquillo. El Real Murcia agotó la paciencia con Adrián Colunga y se ha encomendado a Curro Torres para tratar de enderezar su proyecto 2025/26. Torres, conocido exfutbolista, tuvo pasado murcianista como jugador en la temporada 2007/08 y toma las riendas de un trasatlántico de la categoría que está clasificado 15º, al filo de los puestos de descenso tras la 25ª jornada liguera, cuando su único objetivo pasa por pelear por el ascenso directo.

El efecto Colunga se disipó del todo. El entrenador de la casa empezó con fuerza cuando relevó a Joseba Etxeberria tras un nefasto arranque de temporada y situó a los granas en los puestos de playoff de ascenso. No obstante, 2026 ha pasado mucha factura a un Murcia que en los últimos seis encuentros solo ha sumado dos puntos. Tras el revés del pasado domingo en casa ante el FC Cartagena, el club tomó la drástica decisión de cambio de jefe en el banquillo. "El Real Murcia CF se complace de anunciar que Cristóbal Emilio Torres Ruiz, conocido futbolísticamente como Curro Torres, es nuevo entrenador de la primera plantilla para esta temporada 2025/26. El nuevo técnico pimentonero comenzó su carrera como entrenador en el fútbol base del Valencia CF. Dirigió 130 partidos al Valencia Mestalla en Segunda B. Después, pasó por numerosos equipos como el Lorca FC, Córdoba, Lugo o Cultural Leonesa, de Segunda División. También ha militado en NK Istra. Su último club ha sido el FCI Levadia de la primera división de Estonia. Allí consiguió hasta 3 títulos: 1 Liga, 1 Copa y 1 Supercopa de Estonia. También ha jugado fase previa de Champions League y de la Conference League", resume su nuevo club.

Curro Torres es un viejo conocido para el Algeciras, con el que ahora será rival de grupo. El técnico dirigía al Valencia Mestalla que descendió a los albirrojos en una promoción de permanencia de Segunda B que se decidió en Mestalla en mayo de 2014.

"Llego a un club grande, así lo viví en su momento y así lo estoy percibiendo ahora. Soy consciente de la situación actual: hay que trabajar y mejorar. El sello de un equipo lo marcan en gran parte las características de los futbolistas. Tengo una idea clara que compartiré con ellos. Quiero un equipo ganador, intenso y comprometido", manifestó Torres en sus primeras declaraciones como técnico del Murcia.

Este es el 14º cambio de entrenador en el grupo II de la Primera Federación este curso. Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que fue cambiado por Adrián Colunga, quien tras la 25ª jornada ha sido relevado por Curro Torres; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto ha sido ocupado por Cristóbal Parralo; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Mirandés para relevar al exalgecirista Fran Justo; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso; José Pérez Herrera (Sanluqueño), por un hombre de la casa como Dani Casado; David Movilla, que ha sido relevado por David Cabello; Javi Rey, relevado de manera interina por Raúl Guillén y después, de forma definitiva, por Iñigo Vélez.