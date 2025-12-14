El Algeciras no consuma en Teruel (1-0)

Un partido que era de empate en una tarde de lluvia y barro se tornó en una derrota tan mínima como amarga, un nuevo revés que acrecienta esa otra cara del Algeciras, la que ofrece lejos de la protección del Nuevo Mirador. El Algeciras se vino de vacío de Teruel, de un campo donde de poco le sirvió tener más la pelota o poner más centros. Los de Javi Vázquez no consumaron y el equipo de Vicente Parras sí lo hizo en una de sus escasas llegadas. La ley que rige el fútbol desde tiempos pretéritos.

El algecirismo contaba, por qué no, con arañar un puntito de Pinilla y prolongar ese estado de gracia que cada dos semanas se renueva en el Mirador. El Algeciras pareció que podía traerse algo desde la otra punta del país. De hecho, los vestidos de negro manejaron la primera parte casi en su totalidad y asediaron en la segunda cuando se vieron por detrás del marcador. Sin embargo, no fue suficiente dentro de un encuentro rácano, para pocas florituras y condicionado por un clima de perros, un escenario al que el Teruel, sin duda, está más habituado, como pez en el agua.

¿Qué le faltó al Algeciras? Acertar en las pocas situaciones claras que tuvo o en alguno de sus centros. Uno de esos innumerables balones colgados al área, cuando corría el minuto 57, originó el tanto del Teruel. Sergio Moreno metió el esférico a la olla, Manín peinó hacia atrás y Abraham del Moral apareció para rematar a la red en la segunda jugada. En un primer momento, el asistente levantó el banderín y anuló por fuera de juego, pero inmediatamente el árbitro le corrigió y dio el gol. Como los goles ahora se revisan todos, Sergio Escriche refrendó en el monitor que el balón lo habían peinado atrás un algecirista, lo rompía el fuera de juego de Abraham. Así se rompió un partido que era de cero a cero y gracias.

Ficha técnica CD Teruel (1): Palop; Van Rijn, Sergio Moreno (Joseda, 82’), Blesa (Teddy, 69’), Merencio (Redón, 69’), Relu, Andrés Rodríguez (Goyo, 82’), Albisua, Abraham, Padilla (Ayman, 54’) y Manel Royo. Algeciras CF (0): Iván Moreno; Paris Adot (Joseca, 70’), Víctor Ruiz (Ángel Gómez, 85’), Mayorga, Tomás, Óscar Castro (Arauz, 85’), Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Dani Garrido (Jony Álamo, 70’) y Obeng (Juanma, 64’). Árbitro: Sergio Escriche (Comunidad Valenciana). Amonestó a los locales Padilla (48’), Joseda (90') y Redón (92’); expulsó al técnico visitante, Javi Vázquez (90'), y amonestó a Iván Turrillo (90'). Gol. 1-0 (57’) Abraham. Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Pinilla de Teruel. Tarde lluvia y fría en la capital turolesa.

El Algeciras se presentó en el campo Pinilla, tras su preceptiva paliza de viaje, con los mismos que tumbaron al líder la semana anterior. Javi Vázquez metió una variante en la alienación, la de Jorge Rastrojo por Arauz.

El plan de partido de los algeciristas seguramente estuvo muy cerca de como se desarrolló el primer tiempo. El Algeciras se hizo con la situación tras unos instantes de tanteo y marcó los ritmos bajo el aguacero. La primera oportunidad clara llegó de lado algecirista a los 9 minutos con un disparo tenso de Manín tras un buen servicio de Rastrojo. Mandó a córner el joven Palop (hijo del mítico exguardameta de Sevilla y Valencia). Rastrojo causó problemas y Tomás lo intentó con un disparo atajado en un primer cuarto de hora de dominio visitante.

El Teruel equilibró la balanza durante unos minutos en los que pisó campo contrario, como una chilena que intentó Merencio en el 19', pero pasada la media hora las manijas las volvió a llevar el Algeciras. Víctor Ruiz estuvo a punto de sorprender con una falta lejanísima que se marchó rozando una escuadra. Los del Mirador llegaban y llegaban, pero o no encontraban rematador o no acertaban en ese último movimiento de definición, como le pasó a Obeng en el tiempo añadido. La sensación al descanso era de que el Algeciras estaba cómodo, pero no ejecutaba y eso en campos como Pinilla se suele pagar a la larga.

El Teruel celebra su gol ante el Algeciras. / CD Teruel

El segundo tiempo arrancó con otro cariz, con los primeros movimientos de un Teruel consciente de que debía dar un paso al frente. Mayorga abortó un intento de disparo de Merencio y en el minuto 57 se produjo el centro de Sergio Moreno que desembocó en el gol de Abraham, un tanto que fue validado en el minuto 60.

Vázquez echó de mano del banquillo con Juanma y después con Joseca y Jony Álamo, pero esta vez no la fortuna no acompañó. Ni siquiera con Ángel Gómez y Arauz para el descuento. El Algeciras apretó y se volcó ante un Teruel que aceptó el rol: los rojillos se defendían en bloque, pero con los orejitas tiesas para tratar de hacerse daño con la velocidad de sus recambios. La realidad es que el meta Iván Moreno no tuvo que intervenir más.

En el otro lado del campo, el Algeciras acarició el empate en el minuto 81 tras un ataque encadenado y un balón rechazado que Juanma remató fuera por muy poco. Cumplido el minuto 90, el algecireño Tomás dispuso de una falta muy cerquita del área, tanto que la barrera se comió la distancia y el esférico. El tiempo añadido fue un querer y no poder ante un Teruel con los antiaéreos activados a pleno rendimiento. Imposible hacerle daño por arriba.

El Algeciras se queda con 21 puntos, en esa zona templada y con algo de colchoncito sobre el descenso, pero da la sensación de que dejó una buena oportunidad para haber puntuado a domicilio. Queda ese resquemor de que era una plaza asequible para haber cambiado la dinámica viajera. Otra vez será.