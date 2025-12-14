El Teruel - Algeciras de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! Domingo de f\u00fatbol. El Algeciras CF visita al Club Deportivo Teruel para medirse en el campo Pinilla a partir de las 16:00 horas en la 16\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. El Algeciras, con 21 puntos, tiene a tiro a un Teruel con 23, ambos con el objetivo de mantener a raya los puestos de descenso y poner la m\u00e1xima tierra posible de por medio en la clasificaci\u00f3n. Los albirrojos vienen impulsados por su victoria ante el l\u00edder en el Nuevo Mirador, pero con la asignatura pendiente de mejorar sus prestaciones como visitante. Enfrente, el Teruel de Vicente Parras, un equipo que llega de vencer en Villarreal y que pretende reconciliarse con su hinchada tras dos derrotas seguidas en su estadio. Javi V\u00e1zquez tiene, en principio, las bajas de Joe Riley, Samu Casado y Aleix Coch, aunque el t\u00e9cnico ha ido recuperando tocados y jugadores con molestias menores. La previa: Teruel - Algeciras: a seguir con la flechita para arriba