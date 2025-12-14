Javi Vázquez: "No merecimos perder, era un partido de empate"

"Un partido muy igualado, un partido de empate", resumió con resignación Javi Vázquez la derrota del Algeciras CF en Teruel. El entrenador se marchó de Pinilla con una mezcla de orgullo y frustración. En su análisis, destacó el nivel competitivo de su equipo, aunque reconoció que en la segunda parte faltó algo más de claridad con balón. “Quizá podríamos haber tenido alguna situación más, algún pase corto más para superarles y no buscar tan rápido el juego directo”, explicó, subrayando que ese matiz podría haber permitido llegar “con más calidad” al área rival.

Pese al resultado, el técnico fue contundente al valorar el desarrollo del encuentro. “Ha sido un partido muy igualado, un partido de empate”, insistió, lamentando que la diferencia final estuviera en la eficacia: el Teruel convirtió una ocasión que su equipo no logró materializar. “No merecemos perder”, afirmó, aunque también mostró autocrítica: “Tenemos que defender mejor esa acción y evitar que nos hagan ese gol”.

El nivel de frustración, reconoció, es elevado. “Me canso un poco de la misma explicación”, admitió, en referencia a resultados adversos fuera de casa que no reflejan, a su juicio, el rendimiento del equipo. Aun así, defendió con firmeza a sus jugadores: “No le puedo reprochar nada a nadie, hemos hecho un gran partido”.

Desde el punto de vista táctico, el entrenador valoró la adaptación al contexto del encuentro. Señaló que, tras adelantarse el Teruel y dar un paso atrás, su equipo encontró más espacios y realizó ajustes para cargar el área, con la entrada de jugadores como Juanma y Arauz. “Hemos generado situaciones, nos ha faltado de nuevo ese gol que al menos nos hubiera permitido puntuar”, resumió.

Más allá del análisis deportivo, el técnico centró buena parte de su comparecencia en su expulsión, que calificó como “tremendamente injusta”. Visiblemente afectado, reclamó mayor comprensión arbitral en momentos de máxima tensión. “Esto es el sueño de mi vida”, expresó, recordando la presión constante a la que están sometidos los entrenadores. “Minuto 90, perdiendo 1-0, ¿no es normal que el banquillo tenga las pulsaciones elevadas?”, se preguntó.

El entrenador defendió su manera de vivir el fútbol desde la intensidad, pero negó cualquier falta de respeto. “Soy una persona intensa, pero nunca maleducada”, recalcó, insistiendo en que su actitud busca ayudar y dialogar. “Les ayudo todo el rato, intento empatizar, pero muchas veces no se empatiza con nosotros”, añadió.

Pese a todo, cerró su intervención con un mensaje constructivo. Asumió su parte de responsabilidad y aseguró que intentará ajustar ciertos comportamientos, pero sin renunciar a su esencia. “Lo más importante es que sigamos mejorando para aumentar nuestras opciones de ganar partidos”, concluyó, poniendo el foco en el crecimiento del equipo más allá de un resultado que considera injusto.