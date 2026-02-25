El Teruel se refuerza con Nathaniel antes de visitar al Algeciras

Los equipos de la Primera Federación siguen apuntalando sus plantillas con refuerzos fuera de mercado, ahora con futbolistas libres de contrato. Así lo ha hecho el CD Teruel, el próximo rival del Algeciras CF, con la incorporación del defensa Nathaniel Nicholas, que llega para cubrir la ficha del lesionado Abraham del Moral.

Nathaniel refuerza al Teruel de Vicente Parras antes de la cita de este domingo en el Nuevo Mirador (18:15). El zaguero es un central nigeriano de 25 años que llega libre tras haber rescindido su contrato con su anterior club, el CD Lugo, del grupo I de la categoría de bronce.

Los de Parras tenían la plantilla cerrada, pero el contratiempo de la grave lesión de Abraham del Moral en el partido ante el Real Murcia obligó al club a deja abierta la puerta a alguna incorporación más si surgía la oportunidad. Nathaniel pujará por un sitio en el centro de la retaguardia turolense con el exalgecirista Nico Van RIjn y Andrés Rodríguez. La pérdida de Abraham del Moral ha sido un varapalo ya que el defensor había disputado 21 partidos como uno de los fijos para el técnico.

Nathaniel es nigeriano, pero se ha forjado como futbolista en Galicia, una tierra en la que acabó su etapa como juvenil y pasó por equipos como el SD Fisterra y el Pol. Desde el barro dio el salto a la Segunda Federación de la mano del Racing Villabés, y de ahí a la Primera Federación con el Lugo, conjunto con el que ha estado temporada y media. En el presente curso y ante la falta de minutos, club y jugador optaron por buscar una salida en enero.