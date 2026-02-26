Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la disputa de dos partidos aplazados de la 23ª jornada

El grupo II de la Primera Federación empieza a ponerse al día con la disputa de los dos primeros partidos aplazados de los cinco que había pendientes. El Cartagena aprovechó la ocasión para escalar hasta los puestos de playoff de ascenso ante un Sevilla Atlético cada vez más hundido, mientras que el Teruel arañó un punto clave en Torremolinos en el tiempo añadido, un empate que siguieron de cerca todos los implicados en la lucha por la permanencia.

El Algeciras cede terreno desde la sexta hasta la octava plaza. Era previsible porque los albirrojos no saldarán su partido aplazado con el Antequera hasta el próximo 11 de marzo. Los de Javi Vázquez fueron adelantados por el Cartagena (con un punto más, 37) y por su próximo rival, el Teruel (37). Los turolenses han tomado la delantera justo antes de visitar el Nuevo Mirador el próximo domingo (18:15) en la 25 jornada liguera. Lo más positivo para los algeciristas es que la distancia sobre el descenso queda a siete puntos más el golaveraje sobre el Torremolinos, con el añadido de que los de Javi Vázquez tienen que saldar su duelo pendiente.

El Juventud Torremolinos y el Teruel firmaron tablas en el último suspiro. Si el fin de semana pasado el descuento sonrió a los malagueños, en esta ocasión les dejó sin dos puntos de oro. Los de Antonio Calderón se adelantaron pronto, en el minuto 7 tras un mal despeje en defensa de Andrés Rodríguez y un disparo sin pensárselo de Iban Ribeiro que sorprendió a Rubén Gálvez. La respuesta turolense llegó a balón parado con una falta colgada y un cabezazo de Relu que sacó con un paradón Fran García. Los locales perdonaron una ocasión clarísima y pasada la media hora el Teruel se benefició de un penalti sobre Lolo Plá que transformó Sergio Moreno para reponer las tablas. Los blanquiverdes retomaron la iniciativa tras el descanso con un disparo de Rafa Roldán y en el minuto 53 vieron como esta vez la pena máxima caía a su favor por unas manos. Sergio Díaz castigó desde los once metros. El Teruel rondó y rondó en la recta final hasta que consiguió el premio en un balón colgado por Teddy que tocó en Dani Fernández para introducirse en propia puerta en el minuto 91. Segundo empate seguido para el Torremolinos de Calderón, que se pone con 29 puntos y siguie en la zona de descenso, quinto por la cola y a dos puntos de la salvación. El Teruel de Vicente Parras engancha su cuarto partido en positivo y escala hasta los 37 puntos a la sexta plaza.

El Cartagena venció por la mínima al Sevilla Atlético. El efecto Iñigo Vélez bastó en el Cartagonova para que el equipo de casa, sin brillantez, tumbase a un filial de capa caída que incluso tuvo la opción de empatar en el último momento. El Efesé protagonizó la mejor ocasión del primer tiempo con un cabezazo de Ortuño que salvó Alberto Flores con un paradón. Tras varios acercamientos después del descanso, los albinegros atinaron en el minuto 73 cuando Imanol Baz aprovechó para cabecear un centro lateral en el que el meta sevillista no consiguió alcanzar el balón, obstaculizado por una melé de jugadores. Los sevillistas reaccionaron en el tramo final y el portero Lucho García evitó el empate en un chut de Costa. Tercera victoria consecutiva del Cartagena -uno con Raúl Guillén y dos con Vélez-, relanzado tras el alegrón del derbi hasta los 37 puntos y aupado a la quinta plaza. El Sevilla Atlético de Luci Martín se hunde como farolillo rojo tras cinco derrotas seguidas y sin visos de reacción.

El grupo II de la Primera Federación tiene todavía dos partidos más pendientes de la 23ª jornada que se celebrarán el miércoles 11 de marzo: el Antequera-Algeciras y el Real Murcia-Marbella (ambos a las 19:00). Además, falta un encuentro de la 24ª fecha, un Eldense-Villarreal B que se disputará el 4 de marzo (18:30).