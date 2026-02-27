El Teruel tiene al Algeciras "como una referencia, como un termómetro" de la competición

El Teruel festeja el tanto de su victoria ante el Algeciras en la primera vuelta.

Vicente Parras, el entrenador del CD Teruel, afronta con prudencia y ambición el compromiso de este domingo (18:15) ante el Algeciras CF, un duelo que considera una referencia competitiva para medir el momento real de su equipo. Tras una exigente semana marcada por los kilómetros y la acumulación de minutos por el empate del aplazado del miércoles en Torremolinos, el técnico rojillo pone el foco tanto en la gestión física como en el potencial del rival.

Parras reconoció que la carga de desplazamientos se asimila mejor cuando los resultados acompañan. “Con los resultados que estamos obteniendo se lleva un poquito mejor, eso es la realidad”, explicó, aludiendo al impulso anímico que supusieron el encuentro en Ibiza y el punto rescatado en Torremolinos. “Te hace que el viaje de vuelta sea un poquito mejor y que anímicamente miremos el partido de Algeciras”.

El técnico admitió que el margen de trabajo en campo ha sido limitado: “Poquito, poquito. Hoy en día hay que recuperarles un poquito, volver a activarles y poco más”. La prioridad es clara: evitar lesiones en un momento clave del calendario. “No se puede ensayar mucho porque todavía hay mucha fatiga en el cuerpo y hay que medir bien las cargas”.

Algeciras, “un termómetro” competitivo

Más allá del desgaste físico, Parras concedió especial relevancia al rival. Para el entrenador turolense, el conjunto andaluz atraviesa un momento significativo del curso. “Es un termómetro porque sé el rendimiento que sacan allí al equipo, a la plantilla y sé cómo se desenvuelve en la competición”, subrayó.

Aunque el Algeciras viene de una derrota en Marbella, el técnico la contextualiza: “Para mí es un accidente provocado por la expulsión. Ahí reciben tres goles un poco noqueados”. En su análisis, prevalece la tendencia general: “Es un equipo que viene jugando muy bien, compitiendo muy bien. Además, en su campo son muy fuertes, con la afición y todo”.

Parras considera que tomar como referencia al Algeciras puede resultar estimulante para el Teruel: “Tenerlos como referencia a nosotros nos puede servir y estar ahí, cerquita de ellos”.

Un rival en crecimiento

Cuestionado por la evolución del equipo albirrojo respecto al duelo de la primera vuelta, el entrenador fue claro: “No, yo creo que ha crecido. Ha ido consiguiendo buenos resultados”. Recordó el triunfo turolense como un partido de máxima exigencia: “Nosotros le ganamos con mucho sufrimiento”.

En lo táctico, destacó el perfil dominante del rival: “Es un equipo que le gusta tener el balón, que descompone al rival a base de tener el balón. Es un campo muy amplio y tenemos que estar muy atentos”. No obstante, confía en las armas propias: “Como todos los equipos, al final tienen también puntos débiles y si algo tenemos nosotros es que somos capaces siempre de meterle mano a los equipos cuando se despistan”.

Objetivo: los 48 puntos

En clave clasificatoria, Parras mantiene un discurso firme y escalonado. “Primero los 48 puntos. Me da igual que se hablen de menos o más. Yo quiero llegar a los 48”. A partir de ahí, no renuncia a nada: “Si estamos bien, ¿por qué no vamos a pelear por más cosas?”.

El mensaje, en cualquier caso, es de constancia: “Sumar, sumar, sumar. Y llegar lo antes posible porque esto en las últimas diez jornadas se complica mucho”.

Relacionado El Teruel se refuerza con Nathaniel antes de visitar al Algeciras

Refuerzos y ajustes defensivos

El técnico también valoró la adaptación de Nathaniel, recién incorporado tras un largo desplazamiento desde Lugo. “Se nota que es un chico que viene de Lugo. Un campo grande con espacios amplios. No le sorprende lo que nosotros le podemos pedir”, afirmó, destacando su capacidad para defender a campo abierto y su rápida integración en el grupo. En cuanto a la estructura defensiva, la lesión de Abraham ha obligado a reajustes, incluyendo la reconversión de piezas y el retraso puntual de Relu. La intención de Parras es clara: “En el momento que veamos que se acopla bien, yo quiero devolver a Relu al doble pivote con Albisua, que nos está dando mucho”.

Al alza

El Teruel se alzó a los 37 puntos tras empatar el pasado miércoles en Torremolinos y superó en la tabla al Algeciras, que tiene un partido menos (el de Antequera el próximo 11 de marzo). El equipo de Parras viene de haber ganado el fin de semana anterior en casa al Ibiza y engancha cuatro jornadas sin perder, una racha que ha devuelto a los rojillos a las cercanías de la zona noble de la clasificación.

El Teruel tuvo una racha muy buena al comienzo del curso y llegó a codearse con los puestos de playoff de ascenso. La regularidad de los turolenses se vio algo mermado en el tramo medio de la temporada y, entre diciembre y enero, las derrotas se acumularon tanto en Pinilla como fuera. Sin embargo, febrero ha confirmado la mejoría de uno de los rivales más correosos de la categoría, un club humilde, pero empapado del sello peleón de su entrenador.

En el plantel, se mantiene el defensa exalgecirista Nico Van Rijn, que ha disputado 23 encuentros y este domingo vuelve a la que fue su casa.