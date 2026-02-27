El algecireño Curro disfruta de su primera convocatoria con el Ceuta en Segunda

El algecireño Curro ya sabe cómo se vive un partido de Segunda División. El defensa criado en el Algeciras CF disfrutó de su primera convocatoria con el Ceuta en la Liga Hypermotion y lo hizo con inmejorable sabor de boca en la victoria ante el Córdoba CF en el Murube, en el partido aplazado que los caballas se llevaron ante los califales del exalgecirista Iván Ania.

Francisco Manuel Domínguez Hierro, más conocido como Curro, (Algeciras, 17 de julio de 2003) saboreó la primera llamada de José Juan Romero para encarar un partido oficial de Segunda División. El central formó en el banquillo del Murube en un partido de altos vuelos que se decidió en una primera parte frenética con cinco goles (3-2). Curro no tuvo la oportunidad de saltar al campo, pero experimentó la vivencia y el ambiente de un encuentro de la división de plata.

Curro se trasladó a la otra orilla del Estrecho el pasado verano, cuando se desvinculó de su dilatada etapa con el Algeciras para formar parte del filial ceutí que compite en el grupo X de la Tercera Federación, categoría en el segundo conjunto norteafricano es rival de la Balona.

El futbolista lleva 14 partidos (todos como titular) con el Ceuta B que dirige David Polaco y ha sumado tres goles. Los caballas están en la pugan por clasificarse para el playoff de ascenso a Segunda RFEF.