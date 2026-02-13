Algeciras- Juventud Torremolinos: agárrame esa racha

Hambre de fútbol. El Algeciras CF recibe este sábado (18:30) al Juventud Torremolinos en la 24ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El equipo albirrojo vuelve al ruedo tras dos semanas y después del aplazamiento obligado de la visita a Antequera por los temporales de borrascas. Los de Javi Vázquez cedieron la quinta posición ante un Villarreal B que sí pudo jugar y se colocó igualado a 33 puntos, aunque los algeciristas tendrán ese cartucho extra cuando jueguen el encuentro pendiente con el Antequera, fechado para el miércoles 11 de marzo en una decisión que ha levantado ampollas en el vestuario del Nuevo Mirador, que quería jugarlo antes de que acabase febrero.

Polémicas al margen, el Nuevo Mirador tiene una cita fundamental para dar otro paso al frente hacia el objetivo de la permanencia. El Algeciras, que empieza la jornada sexto, tiene seis puntos de colchón sobre un Torremolinos que ocupa la quinta plaza por la cola. Los malagueños marcan el límite de ese vagón de los puestos de descenso, por lo que ganar supondría poner bastante tierra de por medio con la zona peligrosa, además de mantenerse una semana más en las posiciones de privilegio.

El Algeciras pone a prueba su excelente racha de seis partidos sin perder y, sobre todo, su arrolladora dinámica en casa, donde ha ganado seis de sus últimos ocho duelos sin encajar una derrota. Es decir, ha sumado 20 de los últimos 24 puntos en el Nuevo Mirador. Hace dos semanas, los albirrojos igualaron contra el Eldense en un choque de tú a tú.

Javi Vázquez recupera a Iván Turrillo y Manín, que ya estaban disponibles para Antequera, y también a Tomás Sánchez, los tres que se perdieron el anterior partido en casa. Sin sancionados y sin novedades en una plantilla que no se ha movido en el mercado de invierno, el técnico maneja alternativas para tratar de sorprender con un once que está esquivando convertirse en previsible. "Tenemos a todos disponibles", aseguró el entrenador, que deslizó que Rastrojo podría no estar para todo el partido.

"Ha sido una de esas semanas de poder hacer entrenamientos de calidad, de las que molan a los entrenadores, porque hemos tenido tiempo y hemos aprovechado para avanzar cosas a nivel táctico de lo que nos pueda venir en semanas venideras", explicó el míster, a sabiendas de que aguarda un marzo terrorífico en cuanto a calendario.

Vázquez asume que tienen una oportunidad para abrir hueco con la parte de abajo: "Ellos marcan el descenso y si ganan se ponen a tres puntos, por eso naturalizamos que la clasificación sigue sin ser importante en esta competición tan bonita", advirtió. "Estamos estables y volvemos a competir para acercarnos a la permanencia. Cada partido es importante aunque es evidente que según nos acercamos al final hay un cariz especial. Poco a poco, la clasificación irá adquiriendo un papel más relevante", argumentó.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; Joseca, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Juventud Torremolinos: Fran Martínez; Fran García, Mérida, Dani Fernández, Climent, Alejandro Camacho, Moreno, Pito Camacho, Nico Delmonte, Gori y Rafa Roldán. Árbitro: Expósito Jaramillo (Sevilla). Hora: 18:30 (24ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por los canales oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Primera visita del Torremolinos al Nuevo Mirador. El Algeciras ganó los dos únicos partidos oficiales como local a comienzos de los 70 y finales de los 60.

El algecirista señala que el Torremolinos ha variado ciertos aspectos desde que arrancó la temporada: "En Sabadell hicieron muy buen partido. Vamos a ver con qué estructura vienen y con qué once. Lo bonito es que nuestro equipo es muy rico a nivel táctico y tenemos recursos", apuntó.

Vázquez palpa la ilusión de la hinchada en la calle y en el campo: "Ganas de ganar y de seguir disfrutando a este equipo. Los jugadores se están dejando la vida y soy un privilegiado por poder entrenarles. Vuelvo a animar a la gente para que seamos muchos en el estadio. El otro día contra el Eldense sentí algo especial y ojalá vaya a más", deseó.

"Nos sorprendió"

Con su habitual humor. Así se ha tomado Javi Vázquez la fecha del aplazado en Antequera. "Ojalá algún día pueda estar jugando domingo, miércoles, domingo... sería una señal de que estás en la élite, jugando competición europea", comenzó su explicación a la pregunta. "Los viajes nos encantan porque nos mola viajar, nada tiene que ver con eso, el problema tiene que ver con un agravio comparativo", prosiguió. "Propusimos dos miércoles y pensábamos que era el único miércoles que era imposible porque tenemos dos viajes de por medio. Nos sorprendió la decisión y nos habría gustado una explicación, pero, insisto, por suerte nos encanta lo que hacemos y somos felices, Intentaremos que el club nos facilite algún viaje más cómodo y a competir. Marzo será un mes de los bonitos porque habrá que ajustar y dar mucha calidad, como entrenador mola", zanjó.

Sabadell, sábado 7 de marzo

El Algeciras ha conocido este viernes que afrontará la visita al Sabadell el sábado 7 de marzo a las 14:00 en la 27ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Después del partido del domingo 1 de marzo en casa ante el Teruel, los albirrojos continuarán con un mes frenético que les llevará a encarar tres desplazamientos seguidos: Sabadell, después el miércoles 11 el aplazado en Antequera y el fin de semana siguiente, el viaje a Alcorcón (todavía sin fecha, pero presumiblemente el domingo).