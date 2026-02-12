Así es el próximo rival del Algeciras: Juventud Torremolinos, espíritu de supervivencia

El Algeciras CF se las verá por segunda vez esta temporada con el Juventud Torremolinos CF, un recién ascendido que está compitiendo de tú a tú por mantener la categoría en la Primera Federación. Los malagueños llegarán este sábado (18:30) al Nuevo Mirador después de haber sido uno de los equipos afectados por los aplazamientos del pasado fin de semana -al igual que los albirrojos- y en medio de una racha positiva de tres partidos sin perder. El último resultado del cuadro entrenado por Antonio Calderón fue un valioso empate en la casa del líder Sabadell, un aviso del espíritu de supervivencia de este Torremolinos que ya demostró sus virtudes en las tablas de la primera vuelta en El Pozuelo, a mediados de noviembre.

El Juventud Torremolinos marcha en la 16ª plaza con 27 puntos y un partido menos que muchos de sus rivales directos. Los malagueños ocupan puestos de descenso aunque están a un solo punto de la zona de salvación que marca el Cartagena. El equipo de El Pozuelo ha cosechado seis victorias, nueve empates y siete derrotas con un saldo goleador negativo de 26 tantos a favor y 28 en contra (-2).

Como visitante, el Torremolinos ha arañado 10 puntos en 11 desplazamientos, un punto más que los algeciristas con un viaje más también. Los blanquiverdes ganaron en el campo de dos rivales directos como el Sanluqueño y el Teruel, sumaron en Alcorcón, Elda, en el feudo del Sevilla Atlético y en su última visita sacaron un punto de oro de la Nova Creu Alta de Sabadell, la fortaleza del líder de la clasificación.

El rival del Algeciras ha sido capaz de enganchar varias rachas positivas, ya que ha estado hasta dos veces durante cinco jornadas seguidas sin perder en liga. Es verdad que a los blanquiverdes les ha penalizado el exceso de empates, de hecho están entre los conjuntos que más tablas llevan del grupo. El Torremolinos llega después de tres encuentros en los que ha sacado cinco puntos de nueve: igualó en casa ante el Eldense, venció de nuevo en su campo al Sevilla Atlético y puntuó en Sabadell. La pasada jornada iba a recibir al Teruel en un duelo clave que quedó pospuesto por las borrascas y que los blanquiverdes saldarán el próximo 25 de febrero a diferencia de la tardía fecha para los albirrojos con el 11 de marzo.

Caras conocidas

El gaditano y ex de la Balona Antonio Calderón dirige el vestuario malagueño. El experimentado técnico renovó por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2027, tras su último éxito. El exalbinegro encara su cuarta campaña al frente del conjunto torremolinense tras firmar un ciclo histórico que ya forma parte de la memoria del club. Bajo su liderazgo, el Juventud Torremolinos ha vivido sus años más gloriosos, con dos ascensos consecutivos que culminaron el pasado curso con el título de campeón del grupo IV de Segunda Federación y el consiguiente ascenso a Primera Federación por primera vez en la historia de la entidad.

La visita del Torremolinos al Nuevo Mirador supondrá el regreso de Rafa Roldán, lateral malagueño que se hizo querer por la afición albirroja durante su etapa como algecirista. La plantilla blanquiverde ha variado bastante con respecto a la de la primera vuelta ya que el club se ha reforzado en el mercado de invierno con las llegadas de Adrián Salguero, Jon Ander Amelibia, Bernabé Barragán, Nico Delmonte, Fran García, Isaac González, José Antonio López Bozada y Luis Roldán. "Aportan profundidad, alternativas y polivalencia", destacó la entidad. En cuanto a las salidas, no continúan en El Pozuelo Héctor Martínez, Adrián Fernández, Larry Kelechi, José Alonso, Álex Escardó y Jesús Hernández.

Calderón mantiene una columna vertebral del vestuario del ascenso con futbolistas que están destacando como Ribeiro, Alejandro Camacho o el infatigable Pito Camacho, que viene en plena vena goleadora y ya acumula con 7 dianas a sus 35 años. Los de Calderón sufrieron la baja a mediados de enero del veterano portero Javi Cuenca, que tuvo que pasar por quirófano.

Acuerdo con el Málaga

En cuanto a lo institucional, el Juventud Torremolinos ha tenido sus altibajos desde que comenzó la temporada, aunque ahora parece que navega por cauces más tranquilos. El club ha anunciado esta misma semana que ha formalizado su adhesión al "Acuerdo Marco" promovido por el Málaga CF, un convenio de colaboración que busca "reforzar los vínculos entre clubes de la provincia y seguir impulsando el crecimiento del fútbol malagueño".

"A través de este acuerdo, el Juventud Torremolinos CF pasa a formar parte de una red de clubes colaboradores, con el objetivo de potenciar el talento local, fortalecer las estructuras de fútbol base y estrechar la relación institucional entre las entidades participantes".