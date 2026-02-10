El partido aplazado entre el Antequera y el Algeciras se jugará el 11 de marzo a las 19:00

El partido aplazado entre el Antequera CF y el Algeciras CF se jugará el próximo 11 de marzo -miércoles- a partir de las 19:00 en el estadio El Maulí de Antequera. El Juez Único de Competición ha comunicado este martes la fecha del encuentro de los albirrojos correspondiente a la 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación que no se pudo disputar el pasado sábado por las inclemencias de las borrascas que han golpeado en Andalucía.

Con respecto a los otros tres partidos aplazados por el mismo motivo el pasado fin de semana, la Federación ha anunciado que el Real Murcia-Marbella FC se jugará también en la misma fecha, el 11 de marzo a las 19:00; mientras que los otros dos encuentros se celebrarán el miércoles 25 de febrero: el Juventud Torremolinos-Teruel (19:00) y el FC Cartagena-Sevilla Atlético (20:00).

La RFEF tomó la decisión de aplazar parte de los partidos de la jornada tras las medidas decretadas por la Delegación de Cádiz y, a renglón seguido, por la Real Federación Andaluza de Fútbol para suspender la jornada del pasado fin de semana para todas sus competiciones (los dos grupos de Tercera Federación, así como los de Liga Nacional, Liga Nacional, la máxima competición femenina y todas las categorías de fútbol y fútbol sala base) por las alertas sufridas por las borrascas Leonardo y Marta.