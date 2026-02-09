Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 23ª jornada a falta de cuatro partidos aplazados

La 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación solo pudo disputar seis de los diez encuentros previstos debido al temporal por las borrascas Leonardo y Marta que azotó con especial dureza a Andalucía. El Juez Único de Competición decretó el aplazamiento de cuatro partidos: el Antequera-Algeciras, el Juventud Torremolinos-Teruel, el Cartagena-Sevilla Atlético y el Real Murcia-Marbella.

Entre los que sí pudieron jugar este fin de semana, los dos grandes beneficiados por arriba fueron el Eldense y el Villarreal B. El liderato se volvió a estrechar tras el pinchazo del Sabadell, aunque el Atlético Madrileño no lo pudo rentabilizar del todo. De mitad de la tabla hacia abajo, el Nàstic sufrió un nuevo varapalo que hace tambalearse el proyecto de Cristóbal mientras que dos de los equipos de la cola como el Sanluqueño y el Betis Deportivo revivieron con sendos triunfos de valor doble.

El Europa y el Hércules firmaron tablas in extremis en el estreno de los escapulados en Can Dragó. Los alicantinos sobrevivieron a la baja de su portero Carlos Abad por una apendicitis ante un Europa que dominó y puso las ocasiones en una primera parte con mucho empuje. Los barceloneses debutaron en su tercer campo como locales esta temporada tras haber estado invictos en el Nou Sardenya en la primera vuelta y tras empezar en La Bobila su exilio forzoso. El Europa se topó con el acierto del meta Blazic en sus numerosas llegadas. Los de casa seguían perdonando hasta que llegó la primera acción polémica con un penalti que el árbitro rectificó con el VAR. Uno de esos penaltitos que nunca serán indiscutibles. El pichichi Jordi Cano marcó la protestada pena máxima con poco más de veinte minutos por delante. El Hércules se fue arriba con todo y en el tiempo añadido sacó petróleo con un penalti también discutido sobre Jeremey de León. Fran Sol rubricó su tercer tanto consecutivo desde los once metros. Cuarto empate en cinco encuentros para el Europa de Aday Benítez, que suma hasta los 37 puntos. El Hércules de Beto Company también cosechó su cuarta igualada en cinco jornadas sin perder. Los alicantinos se colocan con 32 puntos aunque no terminan de asaltar la zona de playoff.

Triunfo vital y de muchos quilates del Atlético Sanluqueño en Tarazona. Los verdiblancos se reivindicaron ganando donde nadie había ganado esta temporada, en un fortín como el Municipal de Tarazona. En un primer tiempo enmarañado, los locales avisaron con una ocasión en la que se lució el portero algecireño Rubén. El Atleti golpeó antes del descanso con un golazo de Ismael Álvarez en la primera oportunidad clara y Luis Simón perdonó el segundo a renglón seguido. A la vuelta del intermedio, el Tarazona vio anulado un tanto de Cubillas por fuera de juego. El que no iba a fallar esta vez era el Sanluqueño en un centro que culminó Usher Lobede. Los rojillos tuvieron un penalti para recortar diferencias y reengancharse al partido, pero Rubén atajó el lanzamiento de Sergi Armero. El Tarazona de Juanma Barrero se queda con 29 puntos tras tres jornadas sin vencer y ve como se acerca el peligro. Alivio para el Sanluqueño de Pedro Mateos, en descenso con 21 puntos, pero revitalizado y acallando las críticas sobre el desmantelamiento del equipo.

Empate sin goles bajo un aguacero entre el Atlético Madrileño y el Alcorcón. La intensa lluvia y el mal estado del terreno de juego en Alcalá de Henares perjudicó a dos equipos dados al buen trato del balón. Los alfareros se acercaron a balón parado y reclamaron un posible penalti sobre Vladys. El meta Esquivel se vistió de ángel de la guardia de los rojiblancos. Pola se jugó la roja sacando el codo en una acción que quedó en amarilla antes del descanso, pero sí fue expulsado a falta de un cuarto de hora. El filial apretó y tuvo sus opciones, pero no tardó en quedarse también con diez por un calentón de Puric, que vio la roja y se marchó a vestuarios golpeando el monitor del VAR. Se atasca el Atlético Madrileño de Fernando Torres con cuatro partidos sin ganar, aunque luego el punto mejoraría para los colchoneros, segundos con 40. El Alcorcón de Pablo Álvarez se afianza como el rey del empate del grupo con 11 equis acumuladas y 29 puntos que mantienen al equipo en tierra de nadie.

El Eldense va a por todas y lo refrendó con una victoria sobre el líder Sabadell. El equipo de Claudio Barragán está de dulce y más en el Nuevo Pepico Amat. Los azulgranas apenas tardaron cinco minutos en hilvanar la jugada con la que Nacho Quintana adelantó a los locales tras un servicio magistral de Fidel. Tras el mazazo, el Sabadell trató de no perder la compostura para reconquistar el control desde la calma. Los arlequinados rondaron la igualada hasta que Genar apareció en el minuto 72 para remachar un balón ganado en la derecha y centrado por Joel Priego. Con ambos a tumba abierta, el duelo se decantó para los de Elda en el minuto 85 en una contra que remachó Nacho Quintana para erigirse en el héroe de la noche con su doblete. Hubo aún tiempo para un gol anulado a los locales por un ajustado fuera de juego de Rober Ibáñez. El Eldense encadena nueve jornadas sin conocer la derrota con seis victorias y se pone con 40 puntos a tiro de la cabeza. El Sabadell de Ferran Costa encajó su segunda derrota de todo el curso, pero enlaza tres semanas sin ganar y se queda con 43 puntos en lo más alto, pero con los perseguidores más cerca.

El Betis Deportivo ha revivido y dio buena cuenta de un Ibiza que vuelve a las andadas. Los verdiblancos llevaron la iniciativa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde abrieron la lata por medio de Carlos Reina, muy pillo para cazar un balón rescatado en la línea de fondo. Reina la volvió a tener antes del descanso, pero el que avisó tras el intermedio fue el Ibiza con un chutazo al palo de José Albert. El filial contragolpeó de maravilla para hacer el 2-0 por medio de Borja Alonso a falta de media hora. El Ibiza reaccionó tras otro balón palo que enganchó José Albert para encender la mecha del partido. Los celestes acariciaron el empate y, volcados, encajaron el 3-1 en la recta final, el segundo gol de Borja Alonso. No obstante, Unai Medina recortó en el minuto 95 y a punto estuvo de llegar el 3-3 en un latigazo de Fran Castillo. El Betis Deportivo de Dani Fragoso enlaza su segunda victoria seguida y respira hasta los 21 puntos dentro del vagón de descenso. El Ibiza de Miguel Álvarez pega un nuevo frenazo y con 29 puntos no termina de despegar.

El Villarreal B dio un golpe en la mesa en Tarragona y dejó al Nástic en la UVI. El filial de David Albelda se convirtió el gran triunfador de esta jornada a medias con una victoria que mete de lleno a los groguets en la pelea por el playoff de ascenso. A pesar de los cambios en el mercado de invierno -sobre todo la salida del goleador Álex Rubio-, los amarillos se agarraron a su portero Rubén Gómez para llevar un encuentro que decantó al cuarto de hora el malagueño Joselillo Gaitán con un disparo de mucha calidad. El mazazo más pesado se lo llevó el Nàstic pasada la media hora con Jardí vio la roja por una acción muy arriesgada sobre Arnau Forés. El cuadro grana siguió insistiendo con uno menos y algunas llegadas como la de Óscar Sanz ante un filial que pudo cerrar el partido y no lo hizo... aunque le bastó frente a un rival sin alma. Se complica mucho el Nàstic de Cristóbal Parralo, anclado en los 29 puntos y con tres derrotas en cinco partidos. El Villarreal B de Albelda se alza hasta los 33 puntos y se hace con la quinta plaza de un Algeciras que no pudo jugar por los temporales de las borrascas.