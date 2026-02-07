El Cádiz ficha a la nueva promesa de la cantera del Algeciras

Otro talento que vuela de la cantera del Nuevo Mirador y del fútbol base algecireño. El Cádiz CF se ha hecho con el fichaje de Marco Cid, un prometedor delantero que esta temporada ha explotado con el juvenil del Algeciras CF, equipo con el que llevaba 15 goles en el presente curso 2025/26 y con el que lideraba la clasificación de la Segunda Andaluza, la categoría previa a la Liga Nacional Juvenil.

En un fin de semana sin fútbol por los aplazamientos provocados por los temporales de las borrascas que golpean a Andalucía, incluido el Antequera-Algeciras de la Primera Federación, el algecirismo ha descubierto que una de las nuevas promesas de su cantera se marcha sin ni siquiera haber llegado a estrenarse con el primer equipo albirrojo.

El Cádiz ha movido ficha rápido. El club amarillo tiene sus redes echadas por el Campo de Gibraltar, con numerosos convenios con clubes de la comarca. El temporadón de Marco no ha pasado desapercibido para los ojeadores amarillos y la entidad ha firmado al algecireño a mitad del curso. "El Cádiz Club de Fútbol ha cerrado la incorporación de Marco Cid, jugador natural de Algeciras (2009), que se une para reforzar la plantilla del juvenil A amarillo", ha comunicado el club que preside Manuel Vizcaíno.

"El joven futbolista llega procedente del Algeciras CF, donde ha sido el máximo goleador de la 2ª Andaluza Juvenil con 15 goles, demostrando un gran rendimiento y una notable proyección en categoría juvenil", resalta el Cádiz. Marco ha logrado las 15 dianas en 18 partidos, un promedio de 0,8 goles por encuentro. La última participación del algecireño fue en la victoria en el mini Clásico comarcal contra la Balona por 2-0 con sendos tantos de su firma en el Juan Gandiaga de Los Pastores.

Marco ha firmado con el Cádiz CF hasta 2028. Los amarillos sostienen que "con esta incorporación, el club reafirma su firme apuesta por la captación y desarrollo de jóvenes talentos, fortaleciendo su proyecto deportivo de presente y futuro".

La marcha del canterano reabre el debate sobre el abandono de la cantera del Nuevo Mirador

Los conocedores del fútbol base algecireño y de la comarca hablan maravillas de Marco Cid Ríos, tanto como futbolista como persona. El delantero se ha consolidado esta temporada con el primer equipo juvenil albirrojo, con el que ya coqueteó el pasado curso cuando alternó el cadete y el juvenil B. Marco regresó a las categorías inferiores del Algeciras en edad infantil tras una etapa con el CD San Roque. Quienes han seguido su trayectoria aseguran que ya apuntaba hechuras desde categoría bebé.

¿Otra fuga evitable?

La marcha de Marco Cid vuelve a reabrir un debate que cada cierto tiempo se retoma en el Algeciras y tiene que ver con la situación de la cantera. ¿Son evitables estas fugas de jóvenes talentos? ¿O verdaderamente no se puede competir con clubes de superior categoría como el Cádiz? Como siempre, hay disparidad de opiniones y defensores a ultranza de que la mejor posibilidad para un futbolista prometedor es dar el salto como acaba de hacer Marco a un juvenil de División de Honor y un club con la estructura profesional del Cádiz, con el Mirandilla como lanzadera además del Balón.

La cuestión que muchos aficionados se hacen es si el Algeciras, dentro de su organigrama, era consciente de que tenía a un joven goleador tan prometedor. Si se le mimó lo suficiente o si se le brindó la posibilidad de tener cerca el trampolín con el primer equipo, aunque solo fuera para entrenarse de vez en cuando con la plantilla de Primera Federación. Como, por ejemplo, se hizo no hace tanto con Alvarito Leiva, el último caso de una perla tan precoz en la cantera algecirista. Con apenas 16 años, Leiva derribó la puerta y se curtió en la categoría de bronce. Bien es verdad que Iván Ania tuvo el arrojo y la clarividencia para apostar por un niño, una decisión que poco tiempo después dejó mucho dinero en las arcas del Nuevo Mirador.

Para muchos aficionados del Algeciras la situación de abandono que sufre la cantera desde hace años es el principal causante de que los chavales que despuntan se vayan a las primeras de cambio. Es más, hasta lo entienden.

Desde el Nuevo Mirador no ha habido comunicación alguna sobre el fichaje de Marco por el Cádiz, como no suele haberla con ningún otro movimiento en la cantera. Tampoco parece que el club vaya a cargar las tintas contra un Cádiz que el pasado verano cedió a un jugador hecho del talento de Isaac Obeng. Las cosas como son.