El Algeciras y ¿un parón inoportuno?

El Algeciras CF se ha visto obligado a parar en su mejor momento de la temporada. El aplazamiento del partido del pasado sábado en Antequera por los temporales de borrascas que sacuden Andalucía ha frenado la marcha del equipo de Javi Vázquez cuando se disponía a defender la quinta plaza por segunda semana seguida. Algeciristas y antequeranos no han sido los únicos afectados por la situación climatológica, ya que otros seis equipos del grupo II de la Primera Federación se han quedado sin jugar este fin de semana por culpa de los efectos de Leonardo y Marta.

Como se suele decir, los parones pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, los albirrojos tienen un respiro en la competición y la plantilla puede recargar las pilas, aunque la realidad es que todavía están muy reciente las vacaciones de Navidad. Estas interrupciones inesperadas suelen beneficiar a quienes arrastran lesionados o jugadores tocados, pero en este tramo el Algeciras se encontraba con todos sus efectivos disponibles, así que tampoco va a suponer una ayuda extra.

El otro lado de un parón de este tipo es que te puede cortar el ritmo. Y seguramente es lo que más teme Javi Vázquez. El Algeciras iba a visitar al Antequera en una racha de seis jornadas sin perder, tras haber ganado en Murcia en su último desplazamiento y con unas sensaciones inmejorables.

Mantener ese estado de ánimo, esa aura que suele mentar el entrenador, se antoja el gran objetivo en esta nueva semana antes de recibir al Juventud Torremolinos el próximo sábado en el Nuevo Mirador. Lo curioso es que los de Torremolinos son otro de los equipos que se han visto afectados por los aplazamientos de la 23ª jornada. Los de Antonio Calderón tenían que recibir el pasado sábado al Teruel en El Pozuelo. Esto, podemos decir, que iguala en cierta medida esa balanza de ansias competitivas y de rodaje de piernas.

Calendario

Otra cuestión clave es saber cuándo se podrá jugar el aplazado en Antequera. Los dos clubes tienen un plazo para ponerse de acuerdo en una fecha, si no sería la Federación la que fijaría un horario. Lo más lógico es que ambos quieran fijar el duelo entre semana, seguramente un miércoles y lo antes posible.

El Algeciras tiene el partido del próximo sábado en casa ante el Juventud Torremolinos y el siguiente, el domingo 22 de febrero en Marbella (12:00). Quizá el miércoles 18 de febrero podría ser una buena fecha para disputar el aplazado en Antequera.

Después de febrero, el calendario se complica para todos. El Algeciras tiene cinco compromisos ligueros en el mes de marzo (Teruel, Sabadell, Alcorcón, Nàstic y Europa). Un mes sin tregua para ninguno de los inquilinos del grupo. Y mirar más allá para buscar fecha en abril se antoja demasiado lejano en el tiempo, algo improbable cuando el Juez Único de Competición siempre se muestra partidario de saldar los aplazados lo antes posible para no trastocar demasiado las ligas.

Además del Antequera-Algeciras, el grupo II de la Primera Federación tiene que recuperar los partidos Juventud Torremolinos-Teruel, Cartagena-Sevilla Atlético y Real Murcia-Marbella.