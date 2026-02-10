Rubén Domínguez, el portero de Algeciras que sobresale en la Primera Federación... con el Sanluqueño

Un futbolista algecireño está sobresaliendo esta temporada en la Primera Federación... y no lo está haciendo en el Algeciras CF, si no en el Atlético Sanluqueño. El joven portero Rubén Domínguez se ha convertido en una de las revelaciones del equipo de Sanlúcar, uno de los rivales directos de los albirrojos en la lucha por la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. A sus 21 años, el meta ha asumido la responsabilidad en un Atleti en plena metamorfosis que atraviesa una delicada situación en los puestos de descenso del grupo II.

El debut de Rubén en la Primera Federación no está pasando desapercibido desde que tomó el relevo del que estaba llamado a ser el portero titular, el ruso Petr Kudakovskiy. El algecireño recaló el pasado verano en El Palmar como cedido por el Cádiz CF, que ha hecho del Sanluqueño una especie de club satélite mediante una relación entre entidades con dirigentes compartidos que nutre de numerosos futbolistas a los verdiblancos, como ha ocurrido este mercado de invierno con la revolución en la plantilla del Sanluqueño.

Kudakosky, que aterrizó avalado por su trayectoria en el Numancia de Soria, jugó como titular las 13 primeras jornadas, en las que encajó 17 goles, y entonces llegó el momento de Rubén. El algecireño debutó en la 14ª jornada con un gran partido y victoria en casa ante el Tarazona. Rubén agarró la oportunidad y no ha soltado la portería del Sanluqueño. Es verdad que ha recibido 10 tantos, pero cuatro fueron en el descalabro ante el Betis Deportivo. El cancerbero ha logrado dos porterías a cero, la más reciente en el meritorio triunfo verdiblanco en Tarazona, donde Rubén se coronó con la parada de penalti, el segundo que detiene en dos lanzamientos.

A pesar de su juventud, Rubén se está curtiendo a marchas forzadas en una categoría muy exigente. En Sanlúcar asumen que el objetivo de la permanencia va a estar complicado y caro, pero el Atleti se aferra a sus posibilidades y a partidos como el de la semana anterior.

Canterano del Monitores

Rubén Domínguez Cayuela (01/01/2005) se forjó en las categorías inferiores de Monitores de Algeciras hasta los 14 años, momento en el que se marchó a la cantera del Cádiz CF, como tantos y tantos jóvenes futbolistas de la comarca. El guardameta prosiguió con su formación desde categoría cadete con el Balón de Cádiz y con 17 años dio el salto al juvenil del Cádiz CF de División de Honor.

En la temporada 2022/23, Rubén alternó el juvenil amarillo con el filial, el Cádiz Mirandilla, al igual que la campaña siguiente. El pasado curso, el algecireño tuvo partidos con el filial de Segunda Federación que descendió a Tercera y también defendió la portería del Cádiz C en División de Honor Andaluza senior, pero lo más positivo para Rubén, sin duda, fue la experiencia acumulada en las convocatorias con el primer equipo en Segunda División. Hasta en siete ocasiones fue citado el meta en la Liga Hypermotion.

El pasado verano, en ese trasiego habitual de movimientos de jugadores de la cantera cadista, Rubén salió cedido al Atlético Sanluqueño, donde hace un año pasó con menos fortuna otro algecireño cedido como Raúl Pereira. El lateral, no obstante, se ha hecho un sitio en la primera plantilla cadista este curso y ha disputado nueve partidos en Segunda División a las órdenes de Gaizka Garitano.

¿Algecireños futuribles?

La irrupción de jóvenes futbolistas algecireños con capacidad para competir en la Primera Federación debe llevar a la reflexión al Algeciras CF en sus planes a medio y corto plazo si quiere mantener ese ADN local en el vestuario. Con la retirada del gran capitán Iván Turrillo cada vez más cerca en el horizonte, el club y la dirección deportiva precisan poner el foco en un asunto capital para la afición: la presencia y el relevo de algecireños en el vestuario.

La huella de Iván es indiscutible -y seguramente irrepetible- y el brazalete quedará en buenas manos si Tomás decide continuar en casa. Con la cantera en una situación de olvido considerable y una constante fuga de talentos como acaba de ocurrir con el juvenil Marco Cid (fichado por el Cádiz), el Algeciras necesita buscar más allá y no perder vista de jugadores como el portero Rubén Domínguez o el también mencionado Raúl Pereira, o un Cristo Romero que es importante en el Real Murcia, o un Collado que podría buscar otros aires si se estanca en la cantera del Sevilla, o exiliados en el extranjero como Álex Guti.