El Algeciras CF recibirá al CD Teruel el domingo 1 de marzo a las 18:15
Algeciras CF | Primera Federación
Los albirrojos jugarán en domingo por segunda jornada consecutiva
¿Cómo acabará el grupo II de la Primera Federación? La IA hace sus predicciones
La Real Federación Española de Fútbol ha fijado para el domingo 1 de marzo a las 18:15 el duelo entre el Algeciras CF y el CD Teruel correspondiente a la jornada 26 del Grupo 2 de Primera Federación 2025/26. El encuentro se disputará en el estadio Nuevo Mirador y estará encuadrado dentro del último tramo dominical de la jornada, en el que se cerrará también con el Villarreal B–Real Murcia a las 20:30 horas.
La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la 26ª jornada, en la que los algeciristas repetirán en domingo tras la visita al Marbella FC el 22 de febrero a las 12:00 en la Dama de Noche (el Banús Center) en la 25ª jornada liguera.
La jornada 26 se abrirá el sábado 28 de febrero con tres encuentros a las 18:30 (Sevilla Atlético-Atlético Madrileño, Alcorcón-Betis Deportivo y Atlético Sanluqueño-Marbella) y el Hércules–Eldense a las 21:00, mientras que para el domingo quedan fijados el UD Ibiza–Tarazona y el CE Europa–Juventud de Torremolinos a las 12:00 y el FC Cartagena–Sabadell y el Nàstic–Antequera a las 16:00. El Villarreal B–Real Murcia, previsto para las 20:30, será el último partido del fin de semana tras el Algeciras–Teruel.
También te puede interesar
Lo último