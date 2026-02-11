El Algeciras CF recibirá al CD Teruel el domingo 1 de marzo a las 18:15

La Real Federación Española de Fútbol ha fijado para el domingo 1 de marzo a las 18:15 el duelo entre el Algeciras CF y el CD Teruel correspondiente a la jornada 26 del Grupo 2 de Primera Federación 2025/26. El encuentro se disputará en el estadio Nuevo Mirador y estará encuadrado dentro del último tramo dominical de la jornada, en el que se cerrará también con el Villarreal B–Real Murcia a las 20:30 horas.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de la 26ª jornada, en la que los algeciristas repetirán en domingo tras la visita al Marbella FC el 22 de febrero a las 12:00 en la Dama de Noche (el Banús Center) en la 25ª jornada liguera.

La jornada 26 se abrirá el sábado 28 de febrero con tres encuentros a las 18:30 (Sevilla Atlético-Atlético Madrileño, Alcorcón-Betis Deportivo y Atlético Sanluqueño-Marbella) y el Hércules–Eldense a las 21:00, mientras que para el domingo quedan fijados el UD Ibiza–Tarazona y el CE Europa–Juventud de Torremolinos a las 12:00 y el FC Cartagena–Sabadell y el Nàstic–Antequera a las 16:00. El Villarreal B–Real Murcia, previsto para las 20:30, será el último partido del fin de semana tras el Algeciras–Teruel.