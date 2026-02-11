¿Cómo acabará el grupo II de la Primera Federación? La IA hace sus predicciones

Con más de medio camino recorrido, el Algeciras CF se ha plantado en una situación privilegiada en el grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos esperan retomar el pulso el próximo sábado ante el Juventud Torremolinos en el Nuevo Mirador (18:30) después del aplazado en Antequera por las condiciones meteorológicas. Con un partido menos que la mayoría, los de Javi Vázquez suman 33 puntos y están clasificados sextos, con los mismos puntos que el quinto, un Villarreal B que sí pudo jugar el pasado fin de semana. El momento es casi inmejorable para el Algeciras. La cuestión es si podrá aguantar el ritmo y mantener el listón tan alto hasta mayo. Los aficionados tienen una herramienta a mano para tratar de averiguarlo... más por diversión y curiosidad que por probabilidad y rigor.

El predictor de Besoccer vuelve a escena. Son muchos los que echan mano cada temporada de esta herramienta de una de las webs especializadas más seguidas en el mundo del fútbol. Todo amante de la estadística y los números tiene a Besoccer entre sus aplicaciones de cabecera. En la clasificación del grupo, los seguidores pueden marcar la pestaña predicción, una opción en la que la Inteligencia Artificial (IA) te realiza una proyección de cómo acabarán los equipos la temporada en cuanto a puntuación y clasificación.

Huelga decir que estas predicciones se equivocan en muchos casos y el algecirismo tiene experiencias recientes en años anteriores cuando la IA llegó a dar por descendido a los albirrojos en más de una ocasión. La IA no se mete en grandes vaivenes y lo que hace es tomar como referencia la línea de regularidad de cada equipo para marcar una pauta. Aunque también abre la puerta a algunas sorpresas. ¿Qué espera de este Algeciras?

A día de hoy -las predicciones cambian cada semana-, la IA deja al Algeciras a las puertas del playoff de ascenso a Segunda División y clasifica a los albirrojos en la sexta plaza con 58 puntos, los mimos que el Villarreal B, que sería el que lucharía por el ascenso por mejor golaveraje particular. El Algeciras empató sin goles con el filial amarillo en la primera vuelta y tiene que visitar el Mini Estadi en la 32ª jornada, así que ese golaveraje está por ver. De acabar con 58 puntos, los de Javi Vázquez sumarían 32 puntos más a los 33 que ya tienen. En cuanto a probabilidades Besoccer da un 3% de probabilidades de que los albirrojos puedan acabar en la primera posición, un 34% de que terminen en puestos de playoff, un 62% de que finalice en zona de permanencia y solo un 1% de que se precipite al abismo del descenso.

Ni que decir tiene que de cumplirse esta simulación, la temporada 2025/26 de los algeciristas sería un auténtico exitazo, ya que los del Nuevo Mirador lograrían la clasificación para la Copa del Rey, el primer premio que el club persigue si remata la permanencia que va tan bien encauzada. Esos 58 puntos supondrían la segunda mejor clasificación del Algeciras en la categoría, solo por detrás de los 59 de la 2021/22 con Iván Ania como la mejor marca. El pasado curso, Fran Justo estableció el segundo mejor registro con 52 puntos.

Ascenso y playoff

¿Y del resto qué? La predicción de Besoccer para el grupo II de la Primera Federación da como campeón al Eldense. La IA apuesta por la escalada del equipo de Claudio Barragán -el que más en forma está- con 68 puntos para batir al Atlético Madrileño y celebrar el ascenso directo al fútbol profesional. El filial de Fernando Torres, el Sabadell de Ferran Costa y el Europa de Aday Benítez completarían con el Villarreal B de David Albelda el cupo de candidatos en el playoff contra el grupo I.

Esto quiere decir que se quedarían fuera de la pelea por el ascenso trasatlánticos como el Real Murcia (56 puntos), el Ibiza (53), el Hércules (53), el Nàstic de Tarragona (51) o el Cartagena (49). El Antequera (53) y el Alcorcón (51) estarían en esa zona media.

Descenso

¿Y el descenso? Aquí el predictor de Besoccer sentencia a cuatro de los cinco equipos que ocupan ahora la zona roja. Es decir, da por descendidos al Betis Deportivo (37), el Sanluqueño (36), el Sevilla Atlético (35) y el Marbella (33). El único cambio al que se atreve la IA es a salvar al Juventud Torremolinos y bajar al Teruel, ambos con 46 puntos en lo que sería un desenlace cruel y agónico. Salvaría el pellejo con algo de sufrimiento el Tarazona (48). Las predicciones pueden consultarse aquí.

El Algeciras, juegos de probabilidades al margen, está cada vez más cerca de sellar su gran objetivo de la permanencia. Aunque los números bailan, los entrenadores suelen marcar entre los 46 y los 48 puntos las cifras que garantizan la salvación en la Primera Federación. Ya hemos visto que 46 pueden no ser suficientes y con 48 nadie ha perdido la categoría desde que la Primera Federación está en liza.