Algeciras - Intercity: un tren que no se puede perder

Algeciras/El Algeciras CF recibe este domingo (19:30) al CF Intercity en la 20ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El equipo de Fran Justo emprende la segunda vuelta de la temporada con 25 puntos, casi tan cerca de los puestos de playoff de acenso como del descenso. Los albirrojos afrontan su primer partido de 2025 en el Nuevo Mirador tras el empate que cosecharon a domicilio contra el Atlético de Madrid B para inaugurar el nuevo año. La racha de los algeciristas arroja dos tablas consecutivas y hasta siete jornadas sin perder, pero para mantenerse lejos del peligro hay que seguir sumando triunfos.

El Algeciras se cita con el Intercity en un duelo trampa, un partido enveneado, ya que los algecirismo va a demandar los tres puntos ante el colista. Todo lo que no sea ganar, podría ser interpretado como un signo de flaqueza o hasta de mal augurio, algo más que entendible en un parroquia que ha vivido de todo en los últimos años. Sin embargo, la inercia del Algeciras invita al optimismo y a pensar que los de Fran Justo tienen una magnífica oportunidad para saltar hasta los 28 puntos y dar un golpe directo a un rival que ya sabe que luchará por salvar el pellejo. Los alicantinos están a diez puntos de los albirrojos y perdieron en la primera vuelta en la que fue la primera victoria de la era Justo.

¿Cómo llega el Algeciras a su vuelta a casa? Tras los brotes víricos de la semana previa a la visita al Atleti B, la caseta ha continuado luchando con la gripe aunque parece que a menor escala. Fran Justo tiene las bajas seguras de los lesionados Javi Avilés (para el resto del curso) y Rafa Roldán (para un mes), y esta semana apenas ha podido emplear a Arnau Gaixas. "Volvió a aparecer la gripe y vamos pasándo la situación como podemos, poco a poco. Entiendo que será un mal común en todo el grupo", expresó el técnico, consciente de que enero va a exigir un extra: "No estamos en nuestro mejor momento físico, pero estaremos preparados para salir con once como en Madrid", aseguró.

Con este panorama, el once del Algeciras vuelve a ser por segunda semana consecutiva una incógnita. Lo único seguro es que los albirrojos siguen sin mover ficha en el mercado de invierno, algo que de momento no es factible hasta que el club recupere los derechos federativos congelados hasta que solvente el impago de tres denuncias presentadas ante la AFE. Si la propiedad salda esa deuda, será libre de inscribir si cristaliza alguna incorporación. El entrenador mantiene su discurso: "Estamos abiertos a entradas y salidas, puede suceder de todo, pero el mayor fichaje es que no haya ninguna salida. Esto es fútbol y todo puede cambiar en un momento, pero no es mi responsabilidad, la mía es sacar el mejor rendimiento de la plantilla que tenga".

Son partidos difíciles de gestionar en lo mental

Justo encara el duelo con "muchas ganas de estrenarnos delante de nuestra afición este 2025 y con ganas de hacer un buen partido", aunque el gallego resaltó en la rueda de prensa de la previa la dificultad que entraña este partido: "Tenemos que entender lo complicado que va a ser, con un añadido más porque son partidos difíciles de gestionar en lo mental. El rival va a exigir lo mejor de nosotros, es un equipo que compite y lo está demostrando como hizo en el campo del Murcia", advirtió.

"Cuando fuimos allí (al Antonio Solana), nosotros éramos los últimos y les ganamos, este es la realidad de la categoría", avisó Justo, que destaca las virtudes del Intercity: "Tiene uno de los mejores delanteros de la categoría, es un equipo que lo hace bien con pelota, futbolistas de muchos nivel, una plantilla que están mejorando, recibe pocas ocasiones... Va a ser un partido largo y a nivel de concentración tendremos que rozar la perfección para tener opciones de ganar", pronosticó. "Habrá momentos para estar juntos, para defender muy bien. Hay que saber pasar ese tramo y gestionar los ataques que pueden ser manzanas envenenadas".

El míster del Algeciras asume que con la segunda vuelta empiezan a zanjarse enfrentamientos particulares: "Hay mucho en juego cada semana, nosotros nos hemos tomado cada partido como si fuese el último y así será a partir de ahora. Estamos en el ecuador, pero nos queda por caminar tanto como hemos caminado. Hemos tenido diferentes momentos y vamos a intentar hacerlo mejor, entendiendo que el nivel de dificultad aumenta porque los equipos se hacen más fuertes", valoró.

Justo reconoce que la victoria sería "un chute de emoción y motivación" y reclama afrontar el partido "desde esta humildad, activación, realidad y ambición por ser mejorar que venimos mostrando, unos valores que el equipo ha entendido y manifestamos en el día a día".

El Nuevo Mirador luce un recuperado estado tras el tratamiento de invierno al que ha sido sometido: "El césped tiene buena pinta, tenemos que agradecer el trabajo de estas semanas, según pasen los días estará en mejores condiciones. Es algo que necesitamos por nuestro modelo de juego y por las dimensiones", explicó el entrenador, cuyo equipo remató la preparación en el Manuel León de Castellar.