Las notas del Algeciras tras la primera vuelta del grupo II de la Primera Federación

Algeciras/Finalizada la primera vuelta de la temporada en el grupo II de la Primera Federación, el Algeciras CF ha llegado al ecuador liguero con 25 puntos en la 11ª posición, a dos puntos del playoff de ascenso y tres puntos por encima de los puestos de descenso. La sensación generalizada es que el equipo de Fran Justo ha ido de menos a más y que ha competido siempre, seguramente con algunos puntos menos de los que mereció. Como es tradicional, Europa Sur evalúa, argumenta y puntúa la actuación individual de cada uno de los pupilos de la plantilla rojiblanca.

La portería del Algeciras se ha repartido casi al 50% por una lesión que finalmente resultó menos grave de lo previsto. Lucho García (900 minutos) arrancó la temporada imperial, parando dos penaltis casi seguidos y salvando puntos para su equipo. Una lesión peliaguda en un muslo cortó en seco su momento e hizo temblar al algecirismo. El hispano-colombiano evitó el quirófano y regresó a finales de 2024 con una portería a cero. Si no es de sobresaliente, está muy cerca. Iker Venteo (810 minutos) es uno de los descubrimientos. El joven meta se vio de repente en la titularidad. Tras un primer partido dudoso, brilló ante el Ceuta y se fue asentando para normalidad de sus compañeros. Con cosas que pulir, Venteo se ha probado como un cancerbero competitivo y de mucho futuro. Bien.

En la defensa, ha emergido como referencia Lautaro (1.530 minutos). El central se ha convertido en el futbolista albirrojo como más minutos disputados en esta mitad liguera. Poderoso en el juego aéreo (tres goles), el zaguero ha alternado pareja de baile y ha refrendado ser uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva. Notable. Paris Adot (1.343 minutos) no tenía nada que demostrar, pero el navarro sigue empeñado en dejar huella allá adonde va. El veterano lateral derecho se ha ganado a la afición con pundonor y con una regularidad que le han investido como uno de los fijos de Justo. Notable. Dani Merchán (1.044 minutos) ha terminado de confirmar lo que enseñó el pasado curso. El lateral izquierdo ha experimentado un crecimiento constante a base de minutos. Quitando el calentón de Huelva, el polivalente carrilero se ha asentado como un activo de valor y futuro. Bien. Arnau Gaixas (1.024 minutos) ha ido de titularísimo al banquillo dentro de la sana competencia que Justo mantiene viva. El central ha alternado mejores y peores momentos, aunque siempre con el compromiso por delante, dispuesto a jugar de lateral si hacía falta. Da la sensación de que el mejor Arnau no se ha terminado de ver. Aprobado. Aleix Coch (900 minutos) tardó en entrar en escena, pero cuando lo hizo se adueñó de un sitio en la defesa. El central ha tenido un par de contratiempos, pero si se mantiene sano está llamado a gozar de protagonismo. Bien. Tomás (847 minutos). Ver a Tomás con tan pocos minutos de entrada ya sorprende. El algecireño está lejos de su regularidad por las dichosas molestias y eso que ha forzado más de una vez. Tomás ha alternado buenas actuaciones con otras más cuestionables por sus lagunas defensivas. Aprobado aunque hay que exigirle mucho más a uno de los capitanes. Rafa Roldán (417 minutos) ha asimilado y respondido ante su rol habitual de jugador de refresco. El malagueño es sinónimo de actitud y esfuerzo. La mala fortuna ha hecho que se lesione cuando podía tener su oportunidad. Aprobado. Curro (39 minutos) solo ha dispuesto de algo menos de medio tiempo, pero fueron minutos de calidad contra el Castilla. El algecireño cuajó una más que aceptable participación en su único partido. Aprobado y con méritos para verlo algo más.

Lautaro cierra el puño para celebrar su gol con el Algeciras al Antequera. / Erasmo Fenoy

El centro del campo es territorio del mariscal Eric Montes (1.389 minutos). El mediocentro ha sido el más empleado en la zona ancha a pesar del susto que sufrió en una rodilla. Montes vuelve a ser el sostén del equipo, el encargado del trabajo oscuro y un tipo diferente en escenarios especialmente hostiles. Notable. Marino (1.278 minutos) es uno de los futbolistas que más se ha revalorizado con respecto a la pasada temporada. El Algeciras hizo bien en apostar por el de Écija tras repescarlo de su cesión al Arenteiro. El medio se ha hecho fuerte con confianza y tiene todas las condiciones para ser el sucesor del '8' en el Nuevo Mirador. Notable. Iván Turrillo (1.012 minutos). Y hablando del '8', el gran capitán algecireño vuelve a estar al pie del cañón. Iván se vio por momentos fuera del once, pero curiosamente con su vuelta todo empezó a encajar. El carácter del 'one club man' es indispensable y sus tablas suman al colectivo. Bien alto. Neco Celorio (649 minutos) ha ido entranando poco a poco y dejando chispazos. Su desparpajo con el balón le confiere un aura especial. Le falta terminar de creerse que puede ser determinante. Debe serlo en la segunda vuelta. Bien. Javi Alonso (356 minutos) encarna una de las decepciones hasta el momento. El medio cedido por el Tenerife llegó de una cantera plagada de talento a un lugar ideal para volver a sentirse futbolista. Tuvo todas las oportunidades del mundo al comienzo pero no acabó por transmitir. Luego, una lesión le paró cuando podría haberse reenganchado al once. Suspenso.

Rodrigo Escudero celebra uno de sus goles con el Algeciras. / Erasmo Fenoy

El ataque (delanteros y extremos) ha tenido a Diego Esteban (1.506 minutos) como un estandarte para Justo (el segundo con más minutos del equipo). El riojano ha tenido momentos importantes (además de cuatro goles), pero sobre todo siempre ha estado en la brecha. Esteban es la demostración de que calidad y capacidad de sacrificio no están reñidos. Notable. Rodrigo Escudero (1.496 minutos) ha corroborado que es uno de los grandes delanteros de la categoría. Empezó con gol, pasó una fase sin pólvora y acabó el año desatado. El pichichi albirrojo con siete tantos (ya ha superado el máximo goleador del pasado curso) marca la diferencia en este Algeciras, vea puerta o no. Sobresaliente. Javi Gómez (1.124 minutos) ha ido de menos a más hasta ser un fijo para el entrenador. El extremo se ha adaptado a lo que le pedían y ha recuperado las sensaciones por las que el club apostó por él tras una grave lesión. El mejor Javi Gómez está al caer. Bien. Javi Avilés (390 minutos) iba alzando el vuelo como un avión cuando una de sus rodillas hizo crack. El madrileño pintaba a jugadorazo. Muy bien el poco tiempo estuvo. Ávaro Leiva (239 minutos). El regreso del hijo pródigo se ha tornado es la mayor decepción de la primera vuelta. El algecireño, adorado por la afición, no ha sabido (o querido) ganarse un puesto en el día a día, con el pico y la pala. Un futbolista con el don y las condiciones, ¿si no vuelve a despegar en casa, dónde lo hará? Suspenso. Juan Hernández (139 minutos) recaló desde el Málaga como otro caramelo para las bandas, pero el extremo apenas ha entrado con cuentagotas. Otro de los expedientes X de la plantilla. Suspenso.

En el vestuario del Algeciras 2024/25 hay tres jugadores en dinámica del primer equipo que aún no han debutado en competición: los canteranos Dani Recagno y David Palomares (prometedor portero) y Mario Fernández, un futbolista que repite por segunda campaña seguida. Se puede mencionar también aunque nunca contó al norteamericano Selmir Miscic, de la Academia, ya desvinculado.