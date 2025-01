Ni los virus pueden con el Algeciras (1-1)

El Algeciras recibió el nuevo año como despidió el anterior: sumando un punto y demostrando que no da su brazo a torcer por muchos obstáculos que se le pongan por delante. Ni los virus pudieron tumbar al equipo de Fran Justo en el Cerro del Espino de Majadahonda, donde los visitantes contrarrestaron con personalidad y esfuerzo las mermas del brote vírico que causó estragos en el vestuario durante la semana. El Algeciras no se achantó por las circunstancias ni por el rival, un Atlético de Madrid B que no ocupa plaza de playoff de ascenso de casualidad. Rayane adelantó a los colchoneros en el tiempo añadido de un primer acto muy abierto y Manín repuso las tablas al comienzo de una segunda mitad que de nuevo pudo decantarse para cualquiera de los dos. Ninguno se guardó nada. Es más, algunos jugaron con el termómetro recién sacado del sobaco.

Basta con ver la defensa que Fran Justo tuvo que armar para hacerse a una idea del desbarajuste provocado por el cúmulo de gripes, gastroenteritis y problemas estomacales típicos de las fechas. El Algeciras tuvo que dejar en tierra a Tomás y Leiva, además de a los lesionados Paris Adot y ahora también Roldán. Otros viajaron durante el día aislados tras verse mejor, como Aleix Coch, que empezó en el banquillo al igual que el pichichi Escudero. El banquillo lo engrosaron jugadores poco habituales como Mario Fernández y el canterano Recagno. Así estaba el panorama.

El Algeciras se abstrajo de todos esos males y, como su entrenador remarcó en la previa, se centró en competir desde el primer minuto. El guardameta olímpico del Atleti, Alejandro Iturbe, sobresalió con un par de intervenciones providenciales, como también lo hizo Lucho en el último suspiro para rebañarle el balón a Janneh cuando se quedaba solo. El partido se disputó de tú a tú, como viene siendo habitual con este Algeciras ante los grandes. Lo que más preocupaba a Justo era ver si esa inercia del final de 2024 tenía continuidad tras un largo parón y esa incógnita quedó despejada pronto porque los del Nuevo Mirador mantuvieron el espíritu y las señas de identidad que han llevado al equipo a encadenar una racha de nueve de siete partidos sin perder. Que se dice pronto.

Los de Fran Justo iniciaron 2025 y cerraron la primera vuelta con un saldo de 25 puntos que, a falta de lo que suceda este domingo, mantendrá a los algeciristas en la zona medioalto de la clasificación del grupo II de la Primera Federación, seguramente a tiro de piedra de los puestos de playoff. Que tampoco está nada mal.

El once del Algeciras contra el Atlético de Madrid B. / Alejandro Matías Acosta

El primer once del nuevo año del Algeciras estuvo tremendamente marcado por los virus que han azotado al vestuario. Fran Justo tuvo que recomponer su plan para armar una alineación con Lucho en la portería; una defensa inédita con Eric Montes por la derecha y Dani Merchán por la izquierda y Lautaro y Arnau Gaixas como centrales; Marino, Iván Turrillo y Neco Celorio formaron en el centro del campo, con Diego Esteban y Javi Gómez en las bandas (esta zona, con los habituales); y arriba formó Manín.

El primer acercamiento fue del Algeciras con un chut de Manín que despejó la defensa a córner. Salió enchufado el cuadro de La Menacha, presionando muy arriba y dificultando al Atlético B. Pero el filial tiene talento, sobre todo de medio campo hacia arriba, y Diego Bri tardó poco tiempo en advertir que iba a ser un incordio. Una acción suya acabó con disparo tras rechace de Gismera que sacó la defensa. A renglón seguido, Bri intentó una vaselina casi desde medio campo que se marchó por poco.

El Algeciras se pudo adelantar en el minuto 11 tras un regalo de la zaga rojiblanca que se tradujo en un córner. Iturbe se marcó un paradón a cabezazo de Manín. Al cuarto de hora se resintió Lucho de unas molestias en el muslo izquierdo. Falsa alarma, afortundamente. El partido se disputó con alternancias y con frescura. Javi Gómez se mostró activo por la banda derecha, a pierna cambiada. El árbitro trató de sofocar la constante tensión en las áreas con sendas amarillas para Iván Turrillo y Kostis poco antes del descanso. El griego tuvo una clara ocasión tras un córner que vino en una llegada del incansable Diego Bri. El primer tiempo moría en sus tres minutos de añadido cuando el Atlético golpeó por medio del inspirado Rayane, uno de esos goles llamados psicológicos, ¿o no?

A la vuelta del intermedio, el Algeciras volvió a apretar. El Atleti B mandó un aviso con un cañonazo de Pablo Pérez, que se marchó fuera por poco, pero los de Fran Justo iban a cocinar minutos después el tanto del empate con una llegada por el costado izquierdo con un gran centro de Dani Merchán y el cabezazo de Manín desde atrás, imponiendo su altura. El gol fue un estímulo y en el minuto 58 Neco Celorio -de los más destacados con balón- estuvo a punto de culminar la remontada, pero se topó con Iturbe.

La primera sustitución en el Algeciras llegó casi obligada cuando Aleix Coch tuvo que relevar a un fundido a Arnau Gaixas. El Atlético B de Fernando Torres se reactivó también a base de cambios y buscó un revulsivo con un inagotable banquillo. Los colchoneros llegaban esporádicamente aunque sin inquietar.

El partido tuvo dos acciones para la polémica con sendos posibles penaltis. El primero llegó al filo del 70' en una internada de Javi Gómez en el área del Atlético B. Reclamaron penalti los visitantes y el árbitro no vio nada. La otra tuvo lugar en el lado del campo, en el 90, con los colchoneros pidiendo la pena máxima de Neco por un posible derribo. El tinerfeño Pérez Peraza dijo aquello de "jueguen". El tramo y los cuatro minutos de añadido fueron de sufrimiento algecirista con el filial volcado y con Lucho salvando en el suelo un mano a mano con Omar Janneh. Se tiró con todo el hispano-colombiano. El riesgo valía un punto de oro.

Ficha técnica Atlético de Madrid B: Iturbe; Kostis (Joaquín, 63’), Martín, Boñar (Giménez, 63’), Pablo Pérez, Dani Martínez, Gismera (Luque, 63’), Diallo (Jano, 83’), Diego Bri (Borja Garcés, 80’), Rayane y Janneh. Algeciras CF: Lucho; Merchán, Lautaro, Arnau (Aleix Coch, 63’), Eric Montes, Iván Turrillo (Javi Alonso, 83’), Manín (Escudero, 76’), Diego Esteban (Juan Hernández, 76’), Marino, Neco y Javi Gómez (Curro, 83’). Árbitro: Víctor Pérez Pereza (Tenerife). Expulsó al segundo entrenador del Algeciras, Millán Fernández. Amonestó a Kostis (36’), Iván Turrillo (36’), Eric Montes (42’), Javi Gómez (57’), Rayane (75’) y Joaquín (83’). Goles: 1-0 (45+1’) Rayane. 1-1 (56’) Manín. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Cerro del Espino de Majadahonda (Madrid). Presencia de aficionados del Algeciras en las gradas madrileñas.