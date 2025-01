Fran Justo: "Tengo que agradecer el esfuerzo de los jugadores, muchos con 39 de fiebre esta semana"

Fran Justo, el técnico del Algeciras CF, se volcó en agradecimientos a su plantilla tras el empate cosechado ante el Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino. "Muchos han estado con 39 de fiebre esta semana, algunos un día antes del partido. Es de agradecer el esfuerzo de todos", subrayó el gallego.

"Es uno de esos días que tienes la oportunidad de crecer como equipo", comenzó Justo su comparecencia ante los medios. "Han sido muchas adversidades durante la semana, pero la fuerza del equipo te hace competir en uno de los campos más difíciles de la categoría y ante uno de los mejores rivales. Nos costó terminar el partido, pero creo que el punto es justo. Tuvimos nuestras opciones y también lo pudimos perder", resumió.

Preguntado sobre el filial de Fernando Torres, Justo opinó: "El Atleti tiene muchos recurosos y una plantilla bien trabajada en lo táctico. Viene jugando con una estructura, sabemos que ante determinadas maneras, cuando le aprietas, evolucionan. Nosotros variamos también y ellos empezaron a buscar soluciones. Creo que fueron muy inteligentemente variando, pero los chicos fueron muy inteligantes y entendieron la manera en la que el Atlético iba ocupando el campo, buscando espacios para hacernos daño. A excepción de los últimos diez minutos, nos encontrábamos cómodos, con sensación de que los poníamos en aprietos", valoró.

"Tuvimos nuestro momento (para hacer el empate) y poco después tenemos el 1-2", prosiguió Justo con su análisis. "Y viendo como veníamos y que ellos iban a más, nos tocó sufrir", aceptó. "Pero quiero agradecer a los jugadores el esfuerzo, muchos con 39 de fiebre durante la semana y hasta un día antes. Algunos vinieron en el mismo día e hicieron un esfuerzo enorme".

Justo incide en la principal virtud de su equipo: "Cuando te aparece la adversidad, el equipo compite, intenta hacer lo que intentamos transmitir. Estamos muy orgullosos de ellos, creen en lo que intentamos", continuó. "En un primer tiempo en el que no merecimos irnos por detrás, después no perdemos el orden, no nos ponemos nerviosos y seguimos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, metiendo un buen gol colectivo", remarcó.

"El equipo se agarran muy bien a los partidos, tiene personalidad para plasmar nuestro modelo de juego contra todos los rivales y lo dio todo para conseguir ese punto, esa séptima jornada consecutiva sin perder", sentenció.