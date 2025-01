Atlético de Madrid B - Algeciras: con el termómetro encima

Algeciras/El Algeciras CF vuelve a la competición este sábado (17:30) contra el Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino de Majadahonda y lo hace con el termómetro encima porque los virus han causado estragos esta semana en el vestuario del Nuevo Mirador. La convocatoria y el once de los albirrojos serán incógnitas hasta el último momento, según avanzó Fran Justo antes de que la expedición iniciase el viaje este viernes, aunque el club pretende desplazar por separado a los que se recuperen a tiempo.

Después de 21 días desde aquel empate en casa ante el líder Antequera, después de un parón por las fiestas de Navidad, Nochevieja y los Reyes Magos, después de un paréntesis que a muchos se le ha hecho un mundo, los albirrojos retoman el pulso con la 19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, la que pone fin a la primera vuelta de la temporada. El Algeciras de Fran Justo tiene la oportunidad de cruzar el ecuador con 27 puntos (si gana), lo que supondría igualar su mejor marcar en una primera vuelta en las cuatro campañas que lleva en la Primera Federación (todas desde la creación de la categoría). Los del Nuevo Mirador vienen de un empate casero con buen regusto y de seis jornadas consecutivas en positivo, sin perder. Con la flechita para arriba en el últimos mes y pico de 2024, los algeciristas abrieron una brecha de cinco puntos sobre los puestos de descenso y se situaron a solo dos puntos de la zona de playoff de ascenso, a la misma distancia que tienen al filial del Atleti.

El parón había venido bien al Algeciras en el apartado físico hasta el brote de virus (estomocales y de gripe). Justo ha recuperado del todo a un pilar fundamental como Eric Montes y otros futbolistas que acabaron 2024 tocados o saliendo de la enfermería. También ha mejorado de su problema muscular Paris Adot, aunque el lateral derecho se perderá el desplazamiento porque cumple sanción por acumulación de cinco amarillas. El plan es que Paris regrese el próximo día 19 en casa ante el Intercity.

El once está sujeto a la evolución de los afectados por los virus. "La idea que teniamos de partido la hemos tenido que modificar unas cinco veces. Gente que empezó la semana enferma ha ido mejorando y gente que estuvo toda la semana bien apareció con fiebre la última noche", desveló el técnico. "Es una situación difícil de controlar, pero sobre la marcha iremos ajustando. Vamos a ver cómo se desarrollan las últimas horas, pero la noticia es que tendremos once y con los once saldremos a competir", expresó Justo.

La cuestión es cómo sentarán estas tres semanas de interrupción a los albirrojos en cuanto a la racha, aunque los de Fran Justo vienen de tres salidas sumando y de conquistar el feudo del Ibiza. De sus nueve viajes anteriores, los algeciristas solo perdieron en Mérida y (de aquella manera) en Huelva. "Es lo que más preocupa, ver cómo volvemos y que compitamos como lo veníamos haciendo. Necesitamos sumar más, engrasar rápido y tener una buena sensación tras el parón. El equipo va a estar capacitado, no nos valen excusas", manifestó el gallego.

El míster explicó que los jugadores han hecho y siguen haciendo "todo lo posible" para evitar contagios: "Esto es algo que por desgracia puede aparecer al regresar de Navidad, ya me ha tocado vivirlo antes".

Lucho saluda a un compañero. / Erasmo Fenoy

Justo elogia a un Atlético B que "tiene una grandísima plantilla y lleva compitiendo muy bien toda la temporada, con objetivos ambiciosos". El algecirista espera a "un rival muy correoso, que es capaz de dominarte, transita bien, va a balón parado, tiene una plantilla larga y futbolistas encaminados al fútbol profesional".

"Pero el Algeciras está haciendo las cosas muy bien, hemos demostrado que somos capacces de competir todos los partidos y queremos empezar 2025 como acabamos el año anterior. Todos tenemos puesta mucha ilusión en este año y ganas de dar continuidad. Es oportunidad para acabar la primera vuelta con una puntuación óptima", valoró.

Los del Nuevo Mirador llegan al primer partido de 2025 con los mismos efectivos con los que acabaron el año anterior en cuanto a plantilla (sin contar con las bajas de los dichosos virus). El club, de momento, no ha movido ficha y mantiene el hueco libre del lesionado Javi Avilés. Uno de los que más gustaba, el extremo Javi López-Pinto, se ha dejado seducir por el Ibiza. El algecirismo sueña con la posible vuelta de Alvarito Romero si sale del Tenerife. Los albirrojos no tienen grandes urgencias, pero enero es un mes largo. "Siempre puede suceder de todo sabiendo nuestra situación con respecto a otros clubes del grupo. Ahora que empezaron las rebajas, vamos a esperar, pero estar todos es el mejor fichaje porque tenemos un equipo formado, que es lo importante a estas alturas de temporada".