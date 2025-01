Fernando Torres: "Tengo la sensación de que se nos fueron dos puntos"

Fernando Torres, el entrenador del Atlético de Madrid B, entiende que su equipo dejó ir dos puntos en el empate ante el Algeciras en el primer encuentro de 2025, el último de la primera vuelta en el grupo II de la Primera Federación.

"Fue un partido en el que no empezamos bien, no estuvimos cómodos, después ajustamos y mejoramos, aún así no creo que haya sido el mejor partido", comenzó su valoración Torres ante los medios de comunicación. "Creo que es momento para exigirnos más. El equipo tiene nivel y tenemos que apretar. Al final, este resultado nos deja con un sabor de boca malo porque después del empate estuvimos bien, con ocasiones, pero no hicimos nuestro mejor partido", resumió.

"Los cambios entraron muy bien", prosiguió Torres. "Pero hay que mejorar, hay que seguir y ser más contudentes. Los jugadores tienen calidad y potencial. Tengo la sensación de que se nos van dos puntos", aceptó el exfutbolista colchonero, que no rehuso hablar del árbitro. "Me centro en lo que puedo controlar", zanjó.

Torres explicó sus decisiones en la segunda mitad: "Sentíamos que el partido se estaba apagando, que no pasaba nada y buscamos cambios para que pasasen cosas. Tuvimos llegadas, pero nos faltó ese acierto".

El rojiblanco no quiere excusas: "Tenemos una plantilla amplia para tener alternativas durante un partido", reconoció. "El equipo genera ocasiones por encima de la media de la categoría, la mayoría (de los delanteros) han tenido continuidad y seguimos buscando las maneras de atacar con dos-tres, la competencia es altísima y el equipo necesita los goles de nuestros delanteros y sé que tienen el potencial".

Torres valoró la incorporación de Borja Garcés: "Bos va a ayudar muchísimo por su experiencia y su nivel, va a ser importante en el vestuario".

Su lectura de la primera vuelta pasa por mejorar: "La estadísitica te hace ver donde estás y desde ahí tienes que trabajar hasta lo que tú quieres ser. Vamos a seguir en la misma línea, pero sabemos que nos falta más contundencia. Queremos ser valientes".