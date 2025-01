El Algeciras, con los derechos federativos congelados por el impago de tres primas de la pasada temporada

Algeciras/La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha comunicado este lunes que el Algeciras CF es uno de los clubes de la Primera Federación con cantidades pendientes de pago una vez cerrado el plazo de invierno para el abono de las deudas reconocidas por las comisiones mixtas. Desde el entorno del club del Nuevo Mirador han explicado que esta medida se debe al impago de tres primas a futbolistas de la pasada temporada, tres denuncias que llegaron en diciembre y que la entidad tiene pendiente abordar a la espera de decidir si se refuerza o no este mercado de invierno. El Algeciras ha insistido que la actual plantilla está al día económicamente, como el vestuario trasladó el pasado mes de diciembre.

"Una vez cerrado el plazo de invierno otorgado para el abono de las cantidades reconocidas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación, la Asociación de Futbolistas Españoles informa que se encuentran pendientes de pago los siguientes clubes: Algeciras CF y CF Fuenlabrada (Primera Federación); CFJ Mollerusa y Club Polideportivo El Ejido 1969 (Tercera Federación)", anuncia el comunicado hecho público por la AFE.

La AFE no especifica cantidades económicas ni si son correspondientes a la actual temporada 2024/25, pero en el caso del Algeciras se tratan de tres primas (bonus) de la pasada temporada que suponen un cantidad que ronda los 20.000 euros. Estas denuncias, según ha podido contrastar Europa Sur por otras fuentes, corresponden a los futbolistas Javi Cueto, Mario García y Marcos Lavín, que reclamaron en el último periodo abierto por la AFE. El Algeciras recibió las notificaciones, pero decidió no afrontarlas de inmediato a la espera de saber si realiza o no algún movimiento en el mercado de invierno.

"El impago de las cantidades aprobadas por dichas comisiones mixtas, también por las sentencias judiciales, conlleva la suspensión de los servicios federativos a los clubes deudores no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo período de tramitación de licencias de la temporada 2024/2025, hasta el pago de las cantidades aprobadas", recuerda la Asociación de Futbolistas Españoles.

En efecto, el Algeciras tiene en estos momentos congelados los derechos federativos por lo que no podría inscribir a ningún jugador si fichase. Sin embargo, esta situación volvería a la normalidad en el momento en el que el club de La Menacha depositase las cantidades reclamadas por estos tres jugadores del pasado curso. Desde la entidad recalcan que se trata de una situación que se podría resolver en cuestión de horas si así lo decide la propiedad que encabezan Mac Lackey y Ramón Robert.

Además de las cantidades aprobadas por las comisiones mixtas, se encuentran pendientes de pago sentencias judiciales firmes que condenan a C.D. Badajoz (Tercera Federación) y C.D. Manchego Ciudad Real (Tercera Federación) por deudas contraídas con futbolistas", agrega.